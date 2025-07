Por estos motivos Kanye West tendrá prohibido entrar a Australia

Autoridades australianas cancelaron la visa del cantante estadounidense Kanye West. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Ye, el rapero estadounidense mejor conocido como Kanye West, continúa generando controversia en todo el mundo.

En esta ocasión, los recientes comportamientos controvertidos del cantante de “Closed On Sundey” provocaron que Australia le prohibiera entrar en su territorio.

La noticia se dio a conocer este martes 2 de julio de 2025 luego de que Tony Burke, Ministro de Asuntos Internos de la nación australiana, revelara públicamente que las autoridades del país decidieron cancelar la visa del artista, impidiéndole la entrada definitivamente.

El famoso rapero no podrá acceder al territorio de Australia por orden de las autoridades.

El Ministro australiano expresó su decisión durante una entrevista ofrecida al medio Australian Broadcasting Corporation (ABC), en donde también se discutió la cancelación del visado de otra persona que expresó comentarios en contra del islam.

¿Por qué Australia canceló la visa de Kanye West?

De acuerdo con BBC, Australia decidió prohibirle la entrada al país a Kanye West luego de que a inicios de mayo de 2025 publicara una canción titulada “Heil Hitler”, la cual ha causado rechazo en distintos sectores del mundo por presuntamente glorificar al líder Nazi.

Además, el propio Tony Burke ahondó sobre el tema durante la charla con ABC, dejando en claro que la decisión sobre el visado de West estuvo motivada por sus constantes comentarios antisemitas.

“Si alguien argumentara que el antisemitismo es racional, yo no lo dejaría venir aquí [Australia]“, declaró Burke en relación con el caso del intérprete de ”Runaway" y agregó:

“[West] Lleva mucho tiempo viniendo a Australia y ya hecho muchos comentarios ofensivos. Pero mis funcionarios lo volvieron a analizar una vez que publicó la canción ‘Heil Hitler’...y ya no tiene visa válida en Australia“.

Kanye West fue acusado de glorificar la figura del líder Nazi con su canción "Heil Hitler". (AP/X)

Aunque hasta el momento no se ha detallado si la anulación del visado de Ye es permanente, el Ministro comentó que las nuevas solicitudes de reactivar el trámite serían reevaluadas con base en las leyes australianas una vez que se soliciten.

“Creo que lo que no es sostenible es importar odio. Ya tenemos suficientes problemas en este país como para importar deliberadamente fanatismo”, dijo Burke cuando se le preguntó sobre la temporalidad y vigencia de la cancelación de la visa de West.

Tony Burke expresó su rechazo a las ideas que promueven odio dentro de su país. (REUTERS/Willy Kurniawan)

¿La canción de West fue retirada de plataformas?

Por otro lado, la polémica canción del ganador del Grammy, lanzada el 8 de mayo de 2025, fue retirada de distintas plataformas de reproducción musical como Spotify, YouTube y Apple Music, además de que se prohibió por completo en Alemania, según información de CBS News.

El videoclip oficial de “Heil Hitler” mostraba a un grupo de hombres afroamericanos en formación militar y vestidos con pieles de animales mientras cantaban los polémicos versos que hacían alusión al líder Nazi.

“Los negr*s ven mi Twitter pero no saben cómo me estoy sintiendo /Por eso me convertí en Nazi, Sí, perr*, Yo soy el villano”, decía Ye en su sencillo que formó parte de su nuevo álbum titulado WW3, el cual contiene canciones que también han suscitado polémica entre los fans.

Tras lanzar su polémica canción, Kanye West expresó en X que "no es nazi" (Captura/X)

Tras el revuelo causado por su tema, West declaró en la red social X que había “terminado con el antisemitismo” después de haber tenido una llamada con sus hijos.

“Dios me perdone por el dolor que he causado. Perdono a los que me han causado dolor. Gracias, Dios”, escribió en X.

Por otro lado, no es la primera vez que Australia consideró anular el visado del cantante estadounidense, pues en 2023 el Ministro de Educación australiano, Jason Clare, condenó los “horribles” comentarios de West sobre Adolf Hitler, por lo que sugirió que se le denegara la entrada al país.

