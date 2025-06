“El juego del calamar”: qué se sabe de la versión estadounidense de la exitosa serie de Netflix

Desde la temporada 1 hasta la 3, Gi-hun ha estado luchando sin rendirse. ¿Logrará ganar el sanguinario juego del calamar? ¿O el líder seguirá estando siempre un paso adelante? (Netflix)

Tras el explosivo final de la tercera temporada de El juego del calamar (Squid Game), estrenada este 27 de junio, la serie surcoreana que revolucionó la televisión global en 2021 parece estar lista para dar un salto internacional.

Aunque los rumores que circulan desde el 2024 nunca fueron confirmados por la plataforma de streaming, el cameo de una estrella de Hollywood en el último capítulo ha revivido la curiosidad por el futuro de la historia.

¿Los juegos mortales podrían expandirse más allá de Corea del sur?

(Alerta de spoilers sobre el episodio 6)

La última mirada entre el Front Man y la reclutadora en Los Ángeles sugiere una conexión directa entre ambas versiones del juego (Netflix)

La escena en cuestión transcurre en Los Ángeles. Allí, tras la destrucción del recinto donde se realizaban los juegos originales, In-ho, el enigmático Front Man interpretado por Lee Byung-hun, abandona Corea del Sur.

En los minutos finales, observa desde su auto a una mujer elegantemente vestida jugando ddajki (el juego de reclutamiento) con un hombre sin hogar. La mujer es nada menos que Cate Blanchett.

Este personaje funciona como una contraparte del reclutador original, que fue encarnado por Gong-yoo en la serie surcoreana.

La actriz ganadora del Óscar no pronuncia palabra, pero su presencia basta para desatar muchas preguntas en la mente de los fans de Squid Game.

La presencia de Blanchett fue acreditada como “aparición especial”, lo que deja al aire la posibilidad de ser un personaje permanente en el universo de Squid Game (Captura: Netflix)

Un posible proyecto bajo el liderazgo de David Fincher

La supuesta versión estadounidense lleva gestándose, en silencio, desde al menos 2023. De acuerdo a Comic Book Resources, el cineasta David Fincher, responsable de El club de la pelea, Zodiac y La red social, ha sido convocado por la plataforma de streaming para liderar el proyecto.

Netflix no ha confirmado nada, pero varias fuentes aseguran que el director trabaja en la adaptación con el escritor británico Dennis Kelly, conocido por la serie Utopia. Las gestiones se estarían realizando con absoluta discreción.

Originalmente se pensó que se trataría de un remake, pero sitios de entretenimiento ahora se inclinan más por la teoría del spin-off. Al ser una serie derivada, “profundizará en la mitología ya establecida por las entregas anteriores”.

Netflix estaría apostando por Fincher gracias a su larga trayectoria de éxitos con la plataforma (REUTERS/Yara Nardi)

Cabe recordar que Fincher tiene una larga relación con la plataforma, y su colaboración ha dado frutos con títulos como House of Cards, Mindhunter y El asesino.

Es cierto que el presidente de Netflix, Ted Sarandos, pareció negar inicialmente los planes de una versión estadounidense en 2024. “Mientras la serie principal siga en marcha, no hay razón justificada para hacer un remake”, declaró.

Con el final de El juego del calamar, la situación podría ser distinta. El portal World of Reel incluso deslizó la posibilidad de que el rodaje del proyecto de Fincher arranque a finales de 2025, cuando el cineasta concluya la filmación de The Adventures of Cliff Booth.

De concretarse, el spin-off no solo adaptaría el concepto a un nuevo contexto geográfico, sino también a fuertes polarizaciones culturales. Todo ello incluyendo el cambio de juegos infantiles más occidentales para incluirlos en la trama.

El juego del calamar 3

En la tercera entrega de Squid Game, el protagonista Seong Gi-hun lidia con la pérdida de su mejor amigo tras un fallido intento de rebelión.

La última parte de la serie surcoreana se lanzará el 27 de junio Crédito: (Netflix)

Asimismo, los juegos comienzan a sacar a flote lo más oscuro de los concursantes. A medida que avanza cada ronda, la competencia pone a prueba el sentido de humanidad de los jugadores frente a la posibilidad de salir victoriosos con un millonario premio.

El reparto incluye a Lee Jung-jae como el jugador 456, Lee Byung-hun como el Front Man y a Wi Ha-joon como el detective Hwang Jun-ho.

También aparecen Yim Si-wan (Jugador 333), Kang Ha-neul (Jugador 388), Park Sung-hoon (Jugador 120), Yang Dong-geun (Jugador 007), Kang Ae-sim (Jugador 149), Jo Yuri (Jugador 222), Lee David (Jugador 125), Roh Jae-won (Jugador 124) y Park Gyu-young como No-eul, la guardia de uniforme rosa.