Dora la Exploradora, el personaje animado que transformó la televisión infantil, cumplió 25 años

Dora la Exploradora celebra 25 años con película, pódcast y nuevos productos (Créditos: Nickelodeon)

Hace 25 años, una niña de voz clara, mochila al hombro y un mono como compañero irrumpió en la televisión con un saludo que ya es parte de la memoria colectiva: “Hola, soy Dora. ¿Cómo te llamas?”. Así comenzaba la aventura de Dora la Exploradora (Dora the Explorer), la primera protagonista latina de una serie infantil de alcance internacional.

Con una narrativa interactiva y un enfoque bilingüe en inglés y español, el programa no solo entretuvo a millones de niños, sino que también abrió un camino en la representación cultural en la pantalla. Según Associated Press (AP), Dora se convirtió en un fenómeno que marcó un antes y un después en la programación infantil.

Celebraciones y nuevos lanzamientos por el 25 aniversario

Para celebrar su 25° aniversario, Nickelodeon presentó una serie de lanzamientos pensados tanto para nuevos públicos como para quienes crecieron con el personaje. Entre los anuncios más destacados se encuentra la película en acción real “Dora and the Search for Sol Dorado”, filmada en Colombia y protagonizada por Samantha Lorraine.

En esta imagen difundida por Paramount+ Acston Luca Porto, Jacob Rodríguez, Samantha Lorraine y Mariana Garzón Toro en una escena de "Dora and the Search for Sol Dorado" (Pablo Arellano Spataro/Nickelodeon/Paramount+ via AP)

A esto se suma una nueva temporada de la serie animada reiniciada, un podcast titulado “Dora’s Mermaid Adventures”, un álbum musical y una variada línea de juguetes y productos temáticos. El objetivo es claro: renovar el vínculo con nuevas generaciones sin perder de vista la herencia de una figura que, como afirmó Ramsey Naito, presidente de animación en Paramount y Nickelodeon, “celebra la cultura latina, pero también empodera a todos para ser su verdadero yo. No es exclusiva. Es inclusiva”.

Historia y legado de Dora: origen, voz original y evolución del personaje

Creada por Chris Gifford y Valerie Walsh Valdes, la serie nació con la idea de mostrar a una niña resolviendo problemas mediante un formato interactivo, inspirado en “Blue’s Clues”. Por sugerencia de Nickelodeon, la protagonista fue concebida como una figura panlatina (significa que sus creadores decidieron que no tuviera una nacionalidad definida) para que cualquier niño o niña pudiera sentirse identificado.

Kathleen Herles, actriz neoyorquina de origen peruano, fue quien prestó su voz a Dora desde los siete hasta los dieciocho años. “Fue la mayor aventura de mi vida”, dijo Herles a AP. Recordó el impacto emocional que causaba su voz en los eventos con público: “Los niños lloraban de emoción. Era mágico”.

A lo largo de los años, Dora cambió en apariencia y edad, pero su esencia se mantuvo. “Su actitud positiva, su convicción de ‘puedo hacerlo con tu ayuda’, nunca cambió”, explicó Gifford. La serie original dio paso a un universo ampliado que incluye la derivada “Go, Diego, Go!”, la serie juvenil “Dora and Friends: Into the City!” y la película de 2019 “Dora y la ciudad perdida”, con Isabela Merced, Eva Longoria y Michael Peña en el reparto.

El personaje infantil marcó un hito en la representación latina y la educación bilingüe

Hoy, Herles da voz a la madre de Dora en la nueva serie animada, cerrando así un ciclo con el personaje que definió su carrera. “Me cambió la vida dos veces”, expresó.

Impacto en la representación latina y multiculturalismo en la televisión infantil

El debut de Dora en 1999 marcó un punto de inflexión en la visibilidad de la comunidad latina en la televisión de Estados Unidos. Según el informe Latinos en los Medios 2024 del Latino Donor Collaborative, los actores latinos representan apenas el 9,8% de los papeles en programas con guion, y solo el 5% en programas sin guion, a pesar de que constituyen casi el 20% de la población del país.

Para Brenda Victoria Castillo, presidente de la Coalición Nacional de Medios Hispanos, Dora fue una pionera: “Permitió que los latinos fueran representados como educadores, enseñando nuestro idioma y también conocimientos esenciales para la infancia. Es más relevante que nunca”.

En la misma línea, Erynn Masi de Casanova, jefa del Departamento de Sociología de la Universidad de Cincinnati, destacó que “en aquel momento, pocos programas presentaban protagonistas latinas con el tono de piel y las características de Dora. Desde esa perspectiva, su presencia fue clave”.

El desarrollo del contenido se realizó con la colaboración de consultores educativos y lingüísticos, enfocados en fomentar habilidades espaciales, sociales y de lenguaje. El famoso lema “¡Lo hicimos!” simbolizó desde el inicio ese aprendizaje compartido entre la protagonista y su audiencia.

Testimonios y declaraciones de los involucrados clave

La nueva intérprete de Dora, Samantha Lorraine, expresó a AP su entusiasmo por asumir el rol: “Es un honor ponerme en los zapatos de Dora. Representa algo muy grande. Ser parte de eso, donde la representación importa, es muy significativo”.

Valerie Walsh Valdes, cocreadora de la serie, destacó cómo el personaje sigue siendo parte de la memoria emocional de quienes crecieron con ella: “Esos niños hoy ya son adultos. Y recuerdan”.

El legado de Dora como símbolo de empoderamiento y multiculturalismo persiste a través de generaciones, fortaleciendo la inclusión

Para Chris Gifford, la misión de la serie siempre fue dar poder a los más pequeños: “Los preescolares no pueden abotonarse un suéter o atarse los zapatos, pero si ayudan a Dora a llegar a la Ciudad de los Juguetes Perdidos, sienten que lograron algo. Y eso es muy poderoso”.

Desde la dirección de Nickelodeon, Ramsey Naito resumió el impacto del personaje: “Dora empodera. Empodera a ser valientes y auténticos”.

Alcance global y relevancia actual de Dora

Actualmente, “Dora la Exploradora” se emite en más de 150 países y territorios, traducida a 32 idiomas a través de los canales de Nickelodeon y Paramount+. En los mercados de habla inglesa, enseña español; en otros, como los de América Latina o comunidades hispanas en Estados Unidos, enseña inglés. Esta dualidad ha sido clave en su éxito y su aporte a la educación bilingüe.

El personaje también está presente en la cultura popular. Su globo forma parte del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s, ha sido referenciada en películas como Intensamente 2, en sketches de Saturday Night Live, y aparece incluso en series como Alma’s Way de PBS. Además, sus canciones, como “Backpack Song”, siguen vigentes en plataformas digitales y redes sociales.

Brenda Victoria Castillo, en una reflexión final recogida por AP, enfatizó la relevancia de seguir impulsando figuras como Dora: “Necesitamos más Doras. Si la gente estuviera más dispuesta a aprender sobre otras culturas y lenguas, y no lo viera como una amenaza, estaríamos en un lugar muy distinto como sociedad y como mundo”.