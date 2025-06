Ezra Miller rompe el silencio tras varias polémicas y habla sobre su regreso a Hollywood

Ezra Miller habla por primera vez de su distanciamiento de Hollywood REUTERS/Mike Blake

Las recientes apariciones públicas de Ezra Miller han reavivado las posibilidades de un regreso del actor a la escena de Hollywood, tras un periodo de retiro marcado por polémicas legales y acusaciones que impactaron su carrera.

La estrella de The Flash sorprendió a los medios y seguidores al asistir hace poco a la premiere de Die My Love durante el Festival de Cine de Cannes, donde brindó apoyo a la directora Lynne Ramsay, reconocida por haberlo dirigido en Tenemos que hablar de Kevin.

Según informó Lo Speciale Giornale, Miller también participó en el festival Filming Italy Sardegna, espacio en el cual concedió una entrevista que ofreció nuevas señales sobre su futuro profesional. En su diálogo con Lo Speciale Giornale, Ezra Miller adelantó que su retorno a la industria cinematográfica se dará “de manera tentativa”. El actor afirmó estar colaborando actualmente con Ramsay en un nuevo proyecto fílmico, el cual ambos están escribiendo.

Ezra Miller está trabajando en su regreso al cine de la mano de Lynne Ramsay, la directora que lo llevó al estrellato con la cinta "Tenemos que hablar de Kevin" REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Estoy trabajando con ella de nuevo, eso probablemente será lo primero que haga. Es una película que estamos escribiendo juntos”, declaró Miller al medio italiano. También subrayó la relevancia que tiene la directora en su camino profesional, resaltando: “Si hay algo en lo que realmente sigo creyendo en mi vida, es en la devoción hacia las personas propias, hacia los seres amados… por encima de todo”. A pesar de su presencia en Cannes, Miller reconoció que esta reaparición le resultó compleja: “No necesariamente quería ir a Cannes” y confesó haber pasado un “mal rato”.

“Cuando trabajas en esta industria, te ves profundamente relacionado con mucha gente a la que no le importa en absoluto tu bienestar”, reflexionó Ezra Miller sobre las polémicas que lo alejaron del cine

Añadió en la entrevista que reintegrarse a la vida pública mediante un evento de tal magnitud no fue fácil: “Ese es un punto de reingreso difícil. Si has estado en el bosque durante tres años, no recomiendo ir directamente a Cannes. Pero lo hice por Lynne. Haría cualquier cosa por Lynne”, aseguró el actor, según recogió Lo Speciale Giornale.

Las polémicas de Ezra Miller

El pasado reciente de Ezra Miller estuvo dominado por problemas legales, incluyendo arrestos por alteración del orden, acoso, asalto en segundo grado y robo con fractura, así como órdenes de protección emitidas en dos estados distintos. En junio de 2022, la corte tribal de Standing Rock Sioux dictó una orden en nombre de un joven de 18 años, mientras que en Massachusetts se dispuso otra protección para un menor de 12 años, ambas sobre la base de acusaciones de conducta inapropiada.

Ambas medidas judiciales fueron más tarde levantadas. Ese verano, según reportó Lo Speciale Giornale, Miller emitió una disculpa pública por su conducta reciente y anunció que estaba recibiendo ayuda profesional para tratar “complejos problemas de salud mental”.

Reflexionando sobre ese periodo, Miller compartió al medio italiano: “Cuando trabajas en esta industria, te ves profundamente relacionado con mucha gente a la que no le importa en absoluto tu bienestar”. Y agregó: “No es que no sienta pesar o arrepentimiento por muchas cosas que hice y que sucedieron en ese tiempo, pero estoy realmente agradecido por las lecciones que trajo ese abismo”.