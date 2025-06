Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, el actor que interpretó a Peter Pan hace más de 20 años

Jeremy Sumpter transformó su vida desde interpretar a Peter Pan hasta convertirse en padre de familia (Columbia Pictures)

Jeremy Sumpter, quien cautivó a audiencias juveniles interpretando al niño que nunca crece en la adaptación cinematográfica de Peter Pan de 2003, ha experimentado una transformación radical en su vida personal, consolidándose como esposo y padre mientras mantiene una carrera activa en la industria del entretenimiento.

El actor, que actualmente tiene 36 años, se encuentra en una etapa completamente diferente a aquella época en la que, con apenas 13 años durante el rodaje, encarnó al icónico personaje creado por J.M. Barrie.

La película, que también contó con las actuaciones de Jason Isaacs como el Capitán Garfio y Rachel Hurd-Wood como Wendy Darling, se convirtió en un clásico de culto con el paso de las décadas, puesto que en su momento nunca fue bien recibida.

El actor reflexionó sobre el impacto duradero de la película de 2003 en diferentes generaciones de espectadores (Columbia Pictures)

“Mirando hacia atrás, no cambiaría nada. Esa película ha tocado tantas almas”, declaró Sumpter durante una reciente aparición televisiva en el programa Today Extra, transmitido desde Nashville.

Y agregó: “Ha dado esperanza a las personas, y aquellos que pasan por momentos difíciles... o que están teniendo dificultades, es la película que ven. Para cada generación, llega al corazón. La película nunca realmente envejece”.

La producción, filmada en la Costa Dorada de Australia, fue la primera adaptación en acción real de la historia con un niño real interpretando el papel principal.

Sumpter creció 28 centímetros durante el rodaje de "Peter Pan" mientras daba vida al niño que nunca envejece (Columbia Pictures)

Sumpter recordó con nostalgia su experiencia en el set, donde “despertaba y salía a surfear todos los días antes de filmar”.

Paradójicamente, mientras interpretaba al niño que nunca crece, experimentó un crecimiento físico notable, “creciendo 11 pulgadas (casi 28 centímetros)” durante la producción.

Pese a recibir críticas generalmente positivas por sus impresionantes efectos visuales y fidelidad al material fuente, Peter Pan enfrentó desafíos comerciales, recaudando 121 millones de dólares contra un presupuesto estimado de 130 millones, según Box Office Mojo.

Tras su papel estelar, Jeremy Sumpter continuó desarrollando su carrera cinematográfica y televisiva, participando en producciones como Friday Night Lights, donde interpretó a J.D. McCoy, así como en películas incluyendo Animal, Into The Storm, The Sasquatch Gang y más recientemente Stakeout.

En los últimos años, completó cuatro proyectos cinematográficos, incluyendo The Fall, Chapel y F U Big Pharma, este último filmado en Chicago.

El actor se mantiene activo en la industria del entretenimiento con participaciones en proyectos estos últimos años (Instagram/@jeremysumpterofficially)

Jeremy Sumpter se casó y tiene una hija

La vida personal del actor estadounidense experimentó cambios cuando conoció a Elizabeth Treadway en un bar de karaoke.

Tras un período de cortejo, se comprometió con Treadway en agosto de 2021, publicando en sus redes sociales una fotografía de la pareja en un entorno boscoso con el mensaje: “Sí... está sucediendo”.

La ceremonia nupcial se realizó el 1 de octubre de 2022 en Columbia, Tennessee, específicamente en Antrim Celebrations. Sumpter describió la ocasión como “el mejor día de la historia”.

“Pude casarme con el amor de mi vida con todos mis amigos más cercanos y familiares allí para presenciar. Fue absolutamente perfecto”, sostuvo.

La celebración reflejó el deseo de la pareja de crear “una boda donde familiares y amigos pudieran reunirse y celebrar, recordar y mirar hacia adelante”, según declaraciones de los planificadores del evento.

Elizabeth Treadway y Jeremy Sumpter contrajeron matrimonio en octubre de 2022 (Instagram/@jeremysumpterofficially)

Elizabeth Treadway había expresado un deseo específico de “bailar en el pasto, descalza, bajo las estrellas”, mientras que Sumpter solicitó “karaoke en el granero”, haciendo referencia al lugar donde se conocieron.

La culminación de esta nueva etapa llegó en abril de 2023, cuando Sumpter anunció el nacimiento de su hija Lucy Snow a través de una publicación en Instagram.

La celebridad compartió varias fotografías sosteniendo a la bebé contra su pecho, describiéndola como “hermosa!! ¡Como su mamá!”.

En una reflexión emotiva, Jeremy Sumpter expresó: “Me di cuenta de que antes de hoy nunca había amado verdaderamente nada en mi vida”.

Durante su reciente aparición televisiva, Lucy, ahora de 2 años, hizo una breve aparición, evidenciando la nueva dinámica familiar del actor.

El actor mantiene equilibrio entre compromisos profesionales y paternidad mientras reside en Nashville con su familia (Instagram/@jeremysumpterofficially)

Él había revelado previamente el embarazo de su esposa mediante una publicación navideña de 2022, donde aparecía sosteniendo el vientre de Treadway frente a su árbol de Navidad.

Actualmente residiendo en Nashville, Jeremy Sumpter continúa equilibrando sus compromisos profesionales con su rol paternal.

Además, mantiene presencia activa en la industria del entretenimiento y recuerda frecuentemente su personaje de Peter Pan en redes sociales.