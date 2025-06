Elton John, Sean Lennon y más famosos reaccionaron a la muerte de Brian Wilson

Celebridades despidieron a Brian Wilson con cálidos mensajes. (REUTERS/Jonathan Alcorn)

El mundo de la música está de luto tras la muerte de Brian Wilson, el visionario fundador de los Beach Boys, quien falleció a los 82 años. Su partida dejó una ola de mensajes cargados de amor, gratitud y respeto por parte de figuras emblemáticas de la industria que encontraron en él a un amigo.

La noticia de su muerte, confirmada por su familia a través de Instagram, provocó una inmediata y masiva reacción en redes sociales.

“Estamos desconsolados al anunciar que nuestro querido padre Brian Wilson ha fallecido. No tenemos palabras en este momento. Por favor, respeten nuestra privacidad mientras nuestra familia atraviesa este duelo. Sabemos que compartimos este dolor con el mundo. Amor y misericordia”, escribieron sus hijos.

Los hijos de Brian Wilson confirmaron el fallecimiento del músico. (Instagram/Brian Wilson)

El tributo más sentido llegó de parte de Elton John, quien compartió una foto de ambos y en el pie de foto recordó algunos de sus momentos junto a él.

“Brian Wilson siempre fue muy amable conmigo desde el día que lo conocí. Cantó ‘Someone Saved My Life Tonight’ en un concierto homenaje en 2003, y fue un momento extraordinario para mí. Toqué en sus discos solistas, él cantó en mi álbum The Union e incluso actuó para mi fundación contra el SIDA”, escribió.

Asimismo, el interprete de “I’m still standing” no escatimó en elogios para el fallecido músico, a quien consideró como uno de sus mayores referentes artísticos.

Elton John afirmó que Brian Wilson fue su mayor influencia para componer. (Instagram/Elton John)

“Aprendí a amarlo como persona, y para mí, fue la mayor influencia en mi manera de componer; fue un genio musical y un revolucionario. Cambió las reglas del juego al escribir canciones y moldeó la música para siempre. Un verdadero gigante”, expresó.

Por su parte, el guitarrista de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, también mandó sus condolencias a la familia de Brian Wilson.

“¡Cualquiera con una pizca de musicalidad en su cuerpo debe estar agradecido por el toque mágico y genial de Brian Wilson! Me entristece profundamente esta gran pérdida para el mundo. Mis pensamientos están con su familia y amigos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Mick Fleetwood no escatimó en elogios para Brian Wilson. (Instagram/Mick Fleetwood)

Los Rolling Stones también despidieron a Wilson. Ronnie Wood lamentó en redes: “Oh no, Brian Wilson y Sly Stone en la misma semana. Mi mundo está de luto, qué tristeza”.

Mientras que Keith Richards subió a su cuenta de Instagram una fotografia de Brian Wilson y un pasaje de su libro de memorias, en el que recordó haber conocido al fallecido artista.

“Cuando llegamos por primera vez a EE. UU. y escuchamos a los Beach Boys en la radio, eran canciones sobre autos y surf, con riffs familiares de Chuck Berry. Más tarde, al escuchar Pet Sounds, aunque algo sobreproducido para mi gusto, reconocí que Brian tenía algo especial. In My Room, Don’t Worry Baby… eran canciones muy bien construidas”.

Keith Richards recordó la vez que conoció a Brian Wilson (Instagram/Keith Richards)

Randy Bachman, de Bachman-Turner Overdrive, aseguró que los Beach Boys “eran la respuesta americana a los Beatles” y elogió las canciones de la agrupación que para él tienen un “sonido soleado”.

“Cuando Carl (hermano de Brian) murió fue como perder a un hermano, y hoy se siente igual. Los tres hermanos Wilson —Dennis, Carl y Brian— están juntos otra vez. Tienen otros mundos donde cantar”, relató.

Asimismo, Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, se mostró devastado por la noticia en sus redes sociales.

Sean Ono Lennon declaró estar destrozado por la muerte de Brian Wilson. (Instagram/Sean Ono Lennon)

“Quien me conoce sabe lo destrozado que estoy por la muerte de Brian Wilson. Pocas personas me influyeron tanto como él. Me siento muy afortunado de haberlo conocido. Siempre fue amable y generoso. Fue nuestro Mozart americano. Un genio único, de otro mundo”, señaló.