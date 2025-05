La vez que George Clooney regaló 14 millones de dólares a sus amigos

George Clooney entregó un millón de dólares en efectivo a 14 amigos como muestra de gratitud por décadas de apoyo incondicional (REUTERS/Caitlin Ochs)

En 2013, George Clooney decidió hacer un enorme gesto hacia sus amigos más cercanos: regalar un millón de dólares a cada uno de ellos.

“Pensé: ‘Lo que sí tengo son estos tipos que, durante 35 años, me han ayudado de una u otra forma‘”, declaró en una entrevista con GQ.

El actor de Hollywood dijo haber dormido en los sofás y recibido préstamos de dinero por parte de su entorno cercano a lo largo de los años.

“Y yo también los he ayudado. Somos muy buenos amigos”, sostuvo. “Y pensé: sin ellos, no tengo nada de esto. Somos muy cercanos, y simplemente pensé que, básicamente, si me atropella un autobús, todos están en el testamento”.

En 2013, Clooney sorprendió a su círculo íntimo con maletas cargadas de dinero y un gesto de agradecimiento sin precedentes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Clooney llevó a cabo el gesto de una forma poco convencional. Rentó una furgoneta antigua con el rótulo de “Floristería”, cargó 14 maletas, cada una con un millón de dólares en efectivo, e invitó a sus amigos a reunirse.

“Solo levanté un mapa y señalé todos los lugares a los que pude ir en el mundo y todas las cosas que he podido ver gracias a ellos”, recordó. “Y dije: ‘¿Cómo se le paga a gente así?’ Y dije: ‘Bueno, ¿qué tal un millón de dólares?’”

También cubrió los impuestos correspondientes al obsequio para cada uno de sus amigos.

A más de una década del gesto, George Clooney, quien era soltero en ese entonces y ahora casado con la abogada de derechos humanos Amal Clooney, mantiene su decisión.

George Clooney estaba soltero cuando regaló millones, pero hoy comparte su vida con Amal, abogada de derechos humanos y madre de sus hijos (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

“Es gracioso”, admitió. “Recuerdo haber hablado con un auténtico imbécil rico que me encontré en un hotel en Las Vegas, claramente mucho más rico que yo. Y recuerdo que ya se había difundido la historia del dinero en efectivo, y él me dijo: ‘¿Por qué harías eso?’”

La estrella de cine respondió con ironía: “Y yo le dije: ‘¿Por qué no lo harías, imbécil?‘”

En 2017, George y sus socios firmaron un acuerdo valorado en mil millones de dólares para vender su empresa de tequila Casamigos, lo que incrementó aun más su patrimonio.

Sin embargo, insiste en que su acto no fue una estrategia empresarial ni un movimiento de relaciones públicas, sino una muestra de gratitud hacia quienes estuvieron con él antes de alcanzar el estrellato.

A un millonario que cuestionó su generosidad, Clooney le respondió sin filtros: “¿Por qué no lo harías, imbécil?” (AP/Joel Ryan)

Rande Gerber revela qué hizo con el millón de dólares que le regaló George Clooney

Uno de los catorce amigos que recibió el regalo fue el empresario Rande Gerber, de 61 años, quien en 2023 reveló qué hizo con ese dinero.

“Lo regalé”, dijo a People. “No lo necesitaba en ese momento, así que le dije a George: ‘Por favor, no quiero esto’. Por supuesto, George siendo George, dijo: ‘Si alguien no acepta este dinero, entonces nadie lo recibe’. Sabía que algunos de sus amigos en ese momento no estaban pasando por un buen momento, así que lo acepté y lo doné”.

Según Gerber, el actor quería que todos sus amigos pudieran decir: “Estamos aquí sentados, y todos somos millonarios”.

Asimismo, se encargó de pagar los impuestos correspondientes al año para cada uno.

“Fue un regalo increíblemente considerado”, afirmó. “Pero ese es realmente el tipo de amigo que es George”.

Rande Gerber, uno de los beneficiados, donó el millón de dólares, asegurando que no lo necesitaba en ese momento (Casamigos)

El año pasado también marcó el décimo aniversario de Casamigos, la empresa de tequila que fundaron juntos.

“No puedo creer que hayan pasado 10 años, porque sigue siendo tan divertido y emocionante como el primer día que la lanzamos”, comentó Gerber.

Y concluyó: “Sabíamos que habíamos creado algo diferente, pero nunca pensamos: ‘Vamos a crear el tequila más vendido del mundo’. Estamos muy felices con lo que hemos logrado”.

Para celebrar el aniversario, Gerber y Clooney lanzaron el tequila Cristalino de Casamigos.