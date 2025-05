Eddie Murphy ganó premios a peor actor y se alejó del cine, pero hoy una de sus viejas películas es un éxito en streaming

Norbit es una comedia, que se estrenó en 2007 y tuvo como protagonista a Eddie Murphy

En el siempre cambiante mundo de Hollywood, los Premios Razzie, oficialmente conocidos como Golden Raspberry Awards, se entregan para destacar lo que se considera lo peor del cine cada año, en un contexto satírico hacia las solemnidades de la temporada de premios del séptimo arte.

Entre los galardonados con estos reconocimientos, ha figurado, en muchas oportunidades, el célebre actor cómico Eddie Murphy, quien ha vivido las luces y sombras de su carrera en un extenuante vaivén de críticas.

En 2010 fue galardonado como el Peor Actor de la Década, marcando un momento crítico en su reputación profesional (Reuters)

Murphy, una leyenda del cine de comedia que saltó a la fama desde sus días en “Saturday Night Live”, ha sido nominado nada menos que nueve veces. Por si fuera poco, en 2010, también obtuvo el premio al peor actor de la década.

Su primera nominación llegó justamente debido a su participación en la película “Norbit”, que al igual que otras obras como “Las aventuras de Pluto Nash” y “¿Conoces a Dave?”, no cumplió con las expectativas de los críticos. Estas cintas le valieron numerosas críticas y el reconocimiento menos deseado: el premio al peor actor.

En una franca conversación durante un episodio del podcast “WTF” conducido por Marc Maron, Murphy admitió que el haber recibido estos “premios” afectó tanto su carrera profesional como su motivación personal. “Dejé de actuar en películas durante 10 años, porque no era divertido, me estaban dando hasta premios Razzie”, expresó el comediante.

Murphy relató su profunda desilusión con sus producciones de aquel entonces.

“Estaba haciendo películas muy malas. Y pensaba: ‘Esto no es divertido. Me están dando premios Razzie… Me dieron el Razzie al peor actor de la década. Así que pensé: ‘Quizás sea hora de tomarme un descanso’”.

Más allá de simplemente ser nominado, Murphy fue agraciado en tres ocasiones con el Razzie al peor actor.

Eddie Murphy recibió nueve nominaciones a los Razzie a lo largo de su carrera, incluyendo tres premios como peor actor (Reuters)

Tal fue el impacto a su carrera que entre el 2013 y 2018, el actor prácticamente desapareció del radar cinematográfico, participando esporádicamente solo en proyectos como el drama independiente “Mr. Church”. Entre tanto, la mordacidad de los premios y la presión de la industria lo mantuvieron alejado del cine convencional.

No obstante, su retorno a la pantalla grande fue recibido con entusiasmo.

“El plan era hacer ‘Dolemite’, ‘Saturday Night Live’, ‘Coming 2 America’, y luego hacer monólogos para ver qué tal me sentía después”, dijo en el podcast, en 2021. “Al menos así sabrán que sigo siendo gracioso”, confesó en la entrevista, definiendo así cómo espera redefinir su legado cinematográfico.

Eddie Murphy es uno de los actores más versátiles de la industria cinematográfica (Reuters)

Pero el tiempo le dio revancha, ya que, por más que a los críticos del cine no les hayan gustado algunas de sus películas, varias de ellas fueron muy exitosas.

Y hoy, “Norbit” encuentra una segunda vida en Netflix, donde alcanzó el Top 10 entre los usuarios de la plataforma, una ironía que Eddie Murphy no podría haber previsto durante los días más oscuros de su carrera, cuando lo asediaba la crítica.

¿Cuál es el argumento de la película Norbit?

Norbit es un joven tímido en busca de alguien que lo quiera

Se trata de una comedia que sigue la vida de un hombre tímido y bienintencionado llamado Norbit, interpretado por Eddie Murphy.

Desde pequeño, este personaje ha tenido que lidiar con circunstancias difíciles, siendo criado en un orfanato y desarrollando un lazo especial con una niña llamada Kate.

Ya en su vida adulta, Norbit se encuentra atrapado en un matrimonio con Rasputia, una mujer imponente y controladora.

Su rutina cambia cuando Kate, su amor de la infancia, regresa a su vida, provocando en él sentimientos encontrados y la idea de que quizás aún hay para él una oportunidad de cambiar su destino.