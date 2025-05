Así luce hoy RJ Mitte, el actor que fue Walter Jr. en “Breaking Bad”

A los 32 años, RJ Mitte dejó atrás a Walter Jr. y construyó una carrera multifacética en la actuación, el modelaje y el activismo (AMC)

RJ Mitte, quien dio vida a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, ha dejado atrás la imagen del adolescente que interpretó entre 2008 y 2013.

A más de una década del final de la serie, el actor estadounidense de 32 años ha desarrollado una carrera activa en el cine, la televisión y la moda.

Además, ha consolidado su rol como defensor de la inclusión de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Mitte, quien fue diagnosticado con parálisis cerebral al igual que su personaje, fue seleccionado para el papel cuando tenía 16 años.

En Breaking Bad, interpretó al hijo de Walter White y Skyler White, un joven aficionado a los videojuegos y comprometido con su familia, cuya evolución fue clave en el desarrollo emocional de la serie.

Aunque comparte diagnóstico con su personaje, Mitte transformó su condición en una plataforma para visibilizar a personas con discapacidad en medios audiovisuales (Instagram/@rjmitte)

Actualmente, el artista se ve muy diferente de aquel personaje que lo hizo famoso. En redes sociales, RJ Mitte comparte imágenes de su vida cotidiana junto a sus perros, entre proyectos de actuación y viajes.

“He dejado completamente atrás al dulce y entrañable Walt Jr.”, dijo Mitte en declaraciones recogidas por The Sun, donde también se mencionó que ha incursionado en el modelaje profesional y ha trabajado con agencias como Elite Models.

En 2015, abrió y cerró el desfile masculino de Vivienne Westwood en Milán, y ha sido rostro de campañas para marcas como Gap.

Su presencia es habitual en las primeras filas de desfiles de moda internacionales.

Representar a Walter Jr. le dio visibilidad, pero también lo comprometió con causas que superan la ficción (AMC)

En el ámbito actoral, uno de sus papeles más recientes fue el de Mike en la película Triumph (2021), donde encarnó a un adolescente con discapacidad decidido a convertirse en luchador.

La actuación fue parte de su compromiso continuo con roles que visibilicen realidades poco representadas.

Adicionalmente, participó en otras producciones como House of Last Things, The Guardians of Justice y trabajó como productor ejecutivo en diversos proyectos.

Sobre un posible regreso al universo de Breaking Bad, Mitte no descarta volver a interpretar a Walter Jr.

“¡Nunca se sabe! Esa historia aún está ahí y no ha terminado”, dijo en una entrevista con The Metro.

El actor que creció en la pantalla junto a Bryan Cranston, el protagonista de "BReaking Bad" (Instagram/@rjmitte)

Agregó con ironía: “Probablemente esperen a que tenga 40 años para traerlo de vuelta. Estaré calvo, gordo, con un bastón, fumando un puro y exigiendo saber dónde está mi desayuno”.

Desde joven, Mitte ha sido un referente en la defensa de los derechos de personas con discapacidad.

Es portavoz de la campaña I AM PWD y formó parte de la cobertura de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 para Channel 4 en el Reino Unido.

Su carrera continúa con nuevos proyectos en desarrollo, mientras mantiene una presencia activa en el activismo y en los medios.

La transformación de RJ Mitte refleja la evolución de una figura infantil de la televisión hacia un referente adulto con voz propia (AMC)

“Breaking Bad”, la serie que hizo historia en la televisión

Creada por Vince Gilligan, Breaking Bad se emitió entre 2008 y 2013 y está considerada una de las producciones más influyentes de la televisión.

La serie narra la transformación de Walter White, un profesor de química de secundaria en Albuquerque, diagnosticado con cáncer de pulmón inoperable, que se convierte en fabricante de metanfetamina junto a un exalumno, Jesse Pinkman, con el objetivo inicial de asegurar el futuro económico de su familia.

El elenco incluyó a Bryan Cranston como Walter White, Aaron Paul como Jesse Pinkman, Anna Gunn como Skyler White, Dean Norris como Hank Schrader, Betsy Brandt como Marie Schrader, RJ Mitte como Walter Jr., Bob Odenkirk como Saul Goodman, Giancarlo Esposito como Gus Fring y Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut.

La serie "Breaking Bad", creada por Vince Gilligan, redefinió la televisión entre 2008 y 2013 con una narrativa cruda, actuaciones memorables y amplio reconocimiento internacional (AMC)

La serie recibió más de 230 nominaciones y ganó 118 premios, entre ellos 16 premios Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática (2013 y 2014), Mejor Actor Principal (Bryan Cranston), Mejor Actor de Reparto (Aaron Paul) y Mejor Actriz de Reparto (Anna Gunn).

En 2014, obtuvo además el Globo de Oro a Mejor Serie Dramática y Mejor Actor Dramático (Bryan Cranston).

Breaking Bad generó producciones derivadas como el spin-off Better Call Saul y la película El Camino, y continúa siendo un referente en la evolución de la televisión como medio narrativo.