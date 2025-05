Richard Gere abrió la puerta a una posible secuela de “Pretty Woman”, pero con una condición clave

Richard Gere mostró interés por una secuela de "Pretty Woman" (Escena de "Pretty Woman")

A más de tres décadas del estreno de Pretty Woman, uno de los clásicos indiscutibles de la comedia romántica, Richard Gere dejó abierta la posibilidad de una secuela junto a Julia Roberts.

La película de 1990, dirigida por Garry Marshall (fallecido en 2016), narra la historia de Edward Lewis (Richard Gere), un acaudalado empresario interpretado por Gere, que contrata a Vivian Ward (Julia Roberts), una trabajadora sexual, durante un viaje de negocios a Los Ángeles.

Lo que comienza como un acuerdo temporal termina en una historia de amor inesperada, coronada por un beso bajo los acordes de “It Must Have Been Love”, de Roxette.

Sin embargo, para que una secuela se materialice, el actor de 75 años advirtió que solo participaría si el guion estuviera a la altura.

Richard Gere aseguró que haría una secuela de Pretty Woman si el guion cumple sus expectativas. (Touchstone/Kobal/Shutterstock)

“Todo depende de si hay un buen guion”, afirmó en una entrevista con la revista People.

En retrospectiva, el artista ha compartido su orgullo por el largometraje y el proceso creativo detrás de este. En el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, comentó lo orgullosos que estaba de haber sido parte de esta producción.

“Estoy muy orgulloso de esa película y orgulloso del proceso de trabajo que hicimos para crearla. Y no solo estoy orgulloso, estoy agradecido por esa película porque me permitió hacer muchas otras cosas también”, expresó.

Richard Gere afirmó que está orgulloso de haber sido parte de Pretty Woman (Escena de "Pretty Woman")

Aunque, Richard Gere admitió que en un principio no estaba convencido de aceptar el papel. “No había personaje”, dijo. Pero, el director Garry Marshall lo convenció de que junto a Julia Roberts podrían construir a Edward.

“Terminamos encontrando un personaje que tuviera sentido dentro de la estructura y esencia de la historia: que fuera entrañable, encantador, divertido y sexy. Y todos nos queríamos mucho. Teníamos mucha confianza, lo pasamos de maravilla, y no teníamos ni idea de que iba a ser así”, explicó.

Una de las escenas más icónicas del filme —el momento íntimo en el piano— ni siquiera estaba en el guion.

Según contó el famoso, surgió tras una conversación con Marshall en la que mencionó que, durante sus noches de insomnio en hoteles, solía tocar el piano.

Richard Gere confesó que la escena del piano con Julia Roberts en Pretty Woman fue improvisada. (Escena de "Pretty Woman")

“Garry me dijo: ‘Hagamos algo con eso’. Y básicamente improvisamos la escena. Empecé a interpretar algo melancólico que representaba la vida interior del personaje”, relató.

Julia Roberts, por su parte, ha expresado en entrevistas pasadas su escepticismo sobre si Pretty Woman podría realizarse en la actualidad.

“Mucho ha cambiado en la industria… No creo que se pueda hacer esa película ahora, ¿verdad? Hay tantas cosas que se podrían corregir, pero no creo que eso impida que la gente la disfrute”, dijo a The Guardian en 2018.

Además, en otra entrevista, la estrella de La boda de mi mejor amigo dijo que “siempre que se intenta retroceder para traer algo al presente, será difícil conectarlo por diversas razones”, dejando en claro que una secuela de Pretty Woman no es una buena idea.

Julia Roberts dijo que "Prety Woman" no podría tener e mismo éxito en la época actual (Escena de "Prety Woman")

Julia Roberts se sintió “devastada” tras aceptar el papel de “Pretty Woman”

Julia Roberts reveló que quedó “devastada” cuando la versión original de Pretty Woman fue cancelada antes de su producción.

Durante una participación en The Graham Norton Show, la actriz de 56 años explicó que el proyecto original, titulado $3,000, era una película mucho más oscura.

“Vivian era una adicta a las drogas y la historia terminaba con Edward dejándola en un callejón, lanzándole el dinero y alejándose en su auto”, contó.

Julia Roberts confesó que el guion original de Pretty Woman era más oscuro. (Escena de "Pretty Woman")

La estrella de Hollywood recordó que obtener ese papel la llenó de orgullo, pero la cancelación del proyecto la afectó profundamente. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando Disney decidió adquirir los derechos.

“Cuando la productora quebró y la película desapareció, me sentí devastada. Parecía algo totalmente improbable, pero la convirtieron en una comedia”, confesó.

Julia Roberts se sintió devastada cuando cancelaron el rodaje de "Pretty Woman" (Escena de "Pretty Woman")

Finalmente, la producción fue un éxito en taquilla, ya que recaudó 463,4 millones de dólares a nivel mundial.