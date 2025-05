Russell Brand evita la cárcel tras pagar una fianza: obtiene libertad condicional en su juicio por violación

Russell Brand comparecerá nuevamente ante un juez el próximo 30 de mayo REUTERS/Chris J Ratcliffe

Russell Brand, comediante británico y figura destacada en el ámbito del entretenimiento y la política digital, fue puesto en libertad bajo fianza condicional este viernes por orden del Tribunal de Magistrados de Westminster. Brand, de 49 años, enfrenta múltiples cargos por violación y agresión sexual cometidos presuntamente entre 1999 y 2005, según confirmó la corte a NPR.

Brand compareció ante el tribunal sin presentar una declaración formal. Permaneció en el banquillo durante la lectura de los cargos, confirmando únicamente su nombre, fecha de nacimiento, dirección y que entendía las condiciones de su fianza. Vestido con una camisa abierta y jeans, escuchó las acusaciones que lo vinculan a cuatro presuntas víctimas cuyos nombres no han sido revelados.

El juez Paul Goldspring ordenó que Brand comparezca nuevamente el 30 de mayo ante el Tribunal Penal Central de Londres, conocido como Old Bailey. Mientras tanto, deberá notificar a la corte su paradero, ya sea en el Reino Unido o en Florida, donde reside actualmente. El incumplimiento de estas condiciones podría llevarlo a ser detenido preventivamente.

Brand se retiró del lugar sin hablar con la prensa y abandonó el tribunal en un vehículo Mercedes-Benz negro.

Mientras el juicio se lleva a cabo, Russell Brand deberá notificar su paradero a las autoridades correspondientes REUTERS/Carlos Jasso

Según explicó Stuart Nolan, representante de la Law Society, organización profesional de abogados británicos, este tipo de audiencias iniciales son de carácter “mayoritariamente administrativo” y no incluyen la presentación de alegatos. Goldspring remitió el caso a un tribunal de mayor instancia, el crown court, donde se juzgan delitos más graves.

Nolan advirtió que el inicio del juicio podría demorarse hasta un año, debido al retraso estructural del sistema judicial británico.

Los cargos y las denuncias

La Policía Metropolitana de Londres informó en abril de 2025 que tras una investigación formal, Brand había sido acusado de un cargo por violación, uno por agresión indecente, uno por violación oral y dos por agresión sexual. Estas acusaciones siguen a una investigación conjunta publicada en septiembre de 2023 por The Times, The Sunday Times y Channel 4, en la que se entrevistó a cuatro mujeres que denunciaron abusos ocurridos entre 2006 y 2013.

Sin embargo, los delitos formalmente imputados se remontan a un período anterior: entre 1999 y 2005. Uno de los casos ocurrió en Bournemouth, durante una conferencia del Partido Laborista en la que una mujer alegó haber sido violada por Brand en una habitación de hotel. Otra mujer denunció que el comediante intentó arrastrarla hacia un baño de hombres en una estación televisiva en Londres en 2001.

Russell Brand es acusado por haber violentado sexualmente a cuatro mujeres entre 1999 y 2005 (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Una tercera denunciante, trabajadora de televisión, relató un episodio en Soho en 2004, donde Brand habría abusado sexualmente de ella en un baño. La cuarta mujer, vinculada a una estación de radio, aseguró que Brand la manoseó violentamente mientras trabajaba en un programa derivado de Big Brother.

Según la legislación británica, las identidades de las personas que denuncian delitos sexuales permanecen protegidas por el anonimato, salvo que decidan renunciar a ese derecho. Además, tras la formulación de cargos, rigen restricciones legales estrictas que prohíben la publicación de información que pudiera influir en el jurado del eventual juicio.

Carrera mediática y viraje político

Conocido inicialmente por sus monólogos provocadores y una presencia destacada en la BBC y MTV, Brand se hizo popular en Reino Unido al conducir programas como Big Brother’s Big Mouth. Alcanzó notoriedad internacional tras participar en películas como Forgetting Sarah Marshall y Get Him to the Greek.

En los últimos años, ha abandonado los medios tradicionales para centrarse en su papel como comentarista político y crítico del sistema en plataformas como YouTube y Rumble, donde acumula millones de seguidores con contenidos dirigidos contra el globalismo, los medios tradicionales y las vacunas.

En medio de la controversia, Russell Brand hizo pública su transformación al cristianismo REUTERS/Olivia Harris/File Photo

Recientemente, Brand ha proclamado en redes sociales su conversión al cristianismo. En el marco de la campaña electoral de 2024 en Estados Unidos, participó junto al comentarista Tucker Carlson en un evento en Arizona, donde se arrodilló para orar contra lo que describió como “fuerzas oscuras y demoníacas” del llamado “Estado profundo”.

Reacciones y proceso judicial

Brand ha negado sistemáticamente todas las acusaciones. En un video publicado en la red social X, afirmó que las relaciones que mantuvo fueron “absolutamente y siempre consensuadas” y que espera con interés el proceso judicial para demostrar su inocencia.

“Cuando era joven y soltero, antes de tener a mi esposa y mi familia, fui un tonto. Era adicto a las drogas, al sexo y cometí muchos errores, pero lo que nunca fui es un violador”, reiteró el actor en sus redes.