Esto fue lo que dijo el guionista de “Volver al futuro” sobre una posible cuarta película

El futuro de "Volver al futuro" fue abordado por el guionista de la franquicia (Escena de "Volver al futuro")

Casi cuatro décadas después del estreno de Volver al futuro, su guionista Bob Gale habló sobre los rumores que aseguran que una posible continuación, precuela o serie derivada de la icónica trilogía está a punto de suceder.

Durante su participación en el Universal Fan Fest Nights el viernes pasado, el escritor fue enfático: no habrá una cuarta película, ni spin-off, ni precuela.

“¡No sé por qué siguen hablando de eso! ¿Creen que si lo dicen suficientes veces, en algún momento lo haremos? Es como si supieran que en cada entrevista la gente dice: ‘Ay, Bob, ¿Cuándo va a haber ‘Volver al Futuro 4’?’”, dijo Gale en declaraciones recogidas por la revista People.

Bob Gale aseguró que no hay posibilidad de una cuarta película de "Volver al futuro" (Instagram/Delorean Rental)

La especulación en torno al regreso de la cinta que se estrenó el 3 de julio de 1985, se reavivó recientemente luego de que el final de la serie Cobra Kai incluyera una referencia que algunos fans interpretaron como una pista de un futuro proyecto televisivo. Sin embargo, Bob Gale fue tajante con el futuro de la franquicia.

“Nunca habrá una cuarta parte. Nunca habrá una precuela. Nunca habrá un spin-off. Está bien como está. No es perfecta, pero como decía Bob Zemeckis: ‘Es lo suficientemente perfecta’”.

Por si fuera poco, el guionista, que trabajó junto al director Robert Zemeckis en la trilogía protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, bromeó incluso sobre el único escenario en el que consideraría continuar la historia.

Bob Gale bromeó con la única razón por la que habría una cinta más de "Volver Al Futuro" (Escena de Volver Al Futuro)

“Si el engranaje de la maquinaria corporativa dijera ‘Si no lo haces, mataremos a tus hijos’… bueno, no queremos que maten a nuestros hijos”, ironizó.

Incluso, el escritor reveló que Steven Spielberg, quien fue el productor de la saga, respalda totalmente la decisión de no revivir la historia.

“Steven Spielberg, por supuesto, también tiene que aprobarlo. Al igual que no permitirá otra película de E.T., Steven entiende que no queremos más Volver al futuro, y siempre ha estado de nuestro lado. Gracias, Steven”, aseguró.

Aunque no habrá más películas, la franquicia sigue viva gracias a Back to the Future: The Musical, una adaptación teatral que se ha presentado con éxito en Londres, Estados Unidos y recientemente en Tokio.

Back to the Future: The Musical ha conquistado al público de Estados Unidos, Londres y Japón. (Matthew Murphy and Evan Zimmerman)

“En Japón están igual de entusiasmados, o incluso más, con ‘Volver al futuro’ que en cualquier otro lugar. Así que, la verdad, me siento honrado y asombrado por el hecho de que Bob (Zemeckis) y yo hayamos creado algo con tanta fuerza de permanencia”, confesó.

Esta obra de teatro se estrenó en Broadway en agosto de 2023 después de su primera presentación en el West End de Londres, donde ganó el premio Laurence Olivier al mejor musical nuevo.

El espectáculo concluyó su recorrido por Broadway en enero de este 2025 después de cumplir 500 funciones en 2024 y 80 millones de dólares en entradas vendidas, según los productores.

Back to the Future: The Musical cumplió 500 representaciones en Broadway. (Instagram/Back to the Future: The Musical)

Incluso, Bob Gale reflexionó sobre los 40 años de historia de Volver al futuro, Gale dijo que está orgulloso de haber ayudado a crear una película que ha seguido siendo un clásico a través de generaciones.

“Lo genial es ver a la próxima generación de niños conmovidos por esto y decir: ‘¡Caramba! Mis padres fueron niños’. Por eso creo que sigue vigente, porque todos los niños llegan a esa conclusión en algún momento, e hicimos una película sobre eso. Me encanta que la gente lo esté descubriendo por primera vez”, dijo.

Asimismo, Robert Zemeckis, apareció en el podcast Happy Sad Confused el año pasado y le preguntaron si Universal Pictures le suplicaba “cada dos años” que hiciera Volver al futuro 4.

Robert Zemeckis habló sobre la supuesta insistencia de Universal Pictures para realizar otra cinta de "Volver al futuro" (REUTERS/Mario Anzuoni)

El cocreador de la franquicia bromeó diciendo que el estudio se comunicaba “cada seis meses”, lo cual era “una exageración”.

“Rehacer la película o sugerir que haya una ‘Volver al Futuro 4’, simplemente no está en los planes. Me gustaría hacer ‘Volver al Futuro: El Musical’ (en película). Me encantaría hacerlo. Creo que sería genial. Se lo comenté a la gente de Universal. No lo entienden. Así que no hay nada que pueda hacer”, confesó.