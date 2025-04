Ana de Armas muestra su lado más íntimo en la antesala de “Ballerina”

"Ballerina" confirma la capacidad de Ana de Armas para afrontar retos físicos y emocionales en el cine de acción

Ana de Armas es un nombre que resuena con fuerza en el cine contemporáneo. Desde su llegada a Hollywood, la actriz cubana consiguió hacerse un hueco entre las grandes figuras del cine internacional, destacando en una variedad de géneros que van desde el thriller psicológico hasta las películas de acción.

Actualmente, su carrera da un paso más con su participación en Ballerina, un spin-off de la exitosa saga John Wick, un proyecto que confirma su capacidad para enfrentarse a retos físicos y emocionales en la pantalla. Sin embargo, detrás de esa imagen de estrella de acción se esconde una mujer profundamente reflexiva sobre su trayectoria y el futuro que desea construir en la industria, según comentó en una entrevista con Fotogramas.

Un apellido premonitorio

El apellido de Armas, heredado de su padre, Ramón de Armas, fue para Ana una especie de destino. Aunque en su infancia no le gustaba en absoluto, ahora lo considera como una especie de señal que la predestinó a la vida que eligió. “A veces creo que el apellido que nos ponen, sí que define un poco nuestra vida”, reflexiona la actriz.

Su madre, Ana Caso, de origen español, fue su principal apoyo en sus primeros años, alentándola a perseguir sus sueños desde su llegada a La Habana a los nueve años: “Pronto se dio cuenta de que el mundo del teatro y la interpretación era lo que la llenaba”. Y no pasó mucho tiempo antes de que se mudara a España a los 18 años para dar el salto a Hollywood.

El inicio de su carrera en Hollywood no fue fácil. Como muchos actores jóvenes, tuvo que trabajar duro para abrirse paso en una industria implacable. Sin embargo, su talento pronto comenzó a brillar. Blade Runner 2049, Puñales por la espalda, Sin tiempo para morir… Son solo algunas de las películas que marcaron su ascenso a la fama, y que le valieron una nominación al Oscar por su interpretación en Blonde.

Esta candidatura consolidó a Ana como una de las actrices más prometedoras de su generación, capaz de interpretar roles complejos con una naturalidad que la hizo destacar en un mundo cinematográfico tan competitivo.

Ana de Armas redefine su carrera al elegir proyectos que conecten con su visión creativa y emocional

La actriz señaló que su participación en películas de acción, como Ballerina, fue un desafío emocionante. “Lo que me gustó fue poder llevar la experiencia que tengo a una cinta donde la acción está conducida por un elemento emocional muy fuerte”, explicó.

A pesar de su asociación con el cine de acción, Ana logró impregnar sus personajes de una carga emocional profunda, lo que la diferenció de otras estrellas del género.

El entrenamiento físico y emocional

El cine de acción no es solo adrenalina y escenas de lucha; requiere una preparación física y emocional extenuante. Ana de Armas trabajó con rigor para estar a la altura de las exigencias de proyectos como Ballerina.

Habla con admiración sobre la experiencia de trabajar junto a Keanu Reeves, destacando su profesionalismo y su incansable energía. “Keanu nunca habla de dolor. Este hombre no sé de qué está hecho”, bromeó Ana, mientras relata cómo, durante el rodaje, el actor siempre está dispuesto a hacer una toma más, a pesar del desgaste físico.

El entrenamiento para las escenas de acción fue arduo. Afortunadamente, Ana ya contaba con experiencia previa gracias a su participación en películas como Sin tiempo para morir. “Si llego a empezar desde cero, me muero”, comentó, destacando lo importante que fue ese aprendizaje previo para poder afrontar los retos físicos y emocionales de Ballerina.

Los entrenamientos intensivos, acompañados de una rigurosa rutina de fisioterapia y descanso, son parte fundamental de su preparación, ya que sabe que la clave para no “joderlo” está en la recuperación.

Tomando las riendas de su carrera

Ana de Armas en 'Ballerina'

A lo largo de los años, Ana de Armas comprendió que no puede seguir simplemente esperando a que le lleguen nuevos guiones. En la conversación con Fotogramas, la actriz revela su deseo de controlar cada vez más la narrativa de su carrera. “Lo que cambió es entender que debo poner el foco donde lo merece. Vivir en Los Ángeles porque es Hollywood no me interesa”, afirmó con rotundidad.

Es que para ella, es esencial trabajar en proyectos que la inspiren y que le permitan conectar con personas que compartan su visión creativa.

Este cambio de perspectiva fue clave para Ana. Si bien en sus primeros años de carrera se conformaba con esperar a que las oportunidades llegaran, ahora es más selectiva y busca proyectos que realmente la motiven. “Me apetece muchísimo controlar la narrativa de mi carrera. No quiero conformarme porque ya me toca o porque hace tiempo que no trabajo”, explica.

Los Ángeles: un amor con matices

A pesar de la prominencia de Los Ángeles en su carrera, Ana encontró en la ciudad una mezcla de atracción y desconfianza. La actriz no es ajena a las presiones que implica vivir en la ciudad de Hollywood, donde la apariencia y las expectativas sobre el éxito pueden ser abrumadoras.

Aunque encontró en Los Ángeles una red de amigos y apoyo, decidió mudarse a la costa este, buscando un equilibrio diferente entre su vida personal y profesional.

Actor Ana de Armas, promoting the movie "Ballerina", poses before a Lionsgate presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S. April 1, 2025. REUTERS/Steve Marcus

Para Ana, lo que importa es trabajar en buenos proyectos y rodearse de personas que la inspiren, independientemente de dónde se encuentren. Su mudanza a la costa este es un reflejo de esa nueva fase en su vida, en la que busca estar más conectada con lo que realmente le importa.

El futuro en el horizonte

El futuro de Ana de Armas parece estar lleno de posibilidades. Aunque mantiene un perfil bajo cuando se trata de hablar de proyectos específicos, algunos rumores apuntan a su participación en Disaster Wedding, una comedia romántica, y su colaboración con Tom Cruise en Deeper.

Sin embargo, la actriz prefiere centrarse en lo que realmente le importa: “Lo que cambió en mí es la paciencia. Entender que debo poner el foco donde realmente lo merece”, comentó, refiriéndose a cómo aprendió a priorizar lo que le llena verdaderamente.

Con una carrera consolidada y una visión clara de lo que quiere para el futuro, Ana de Armas continúa demostrando que, además de ser una de las grandes actrices de su generación, es una mujer que sabe exactamente lo que busca en su vida profesional y personal. El espíritu de lucha que la acompañó a lo largo de su carrera, y que se refleja en cada uno de sus proyectos, seguirá siendo su motor en los años venideros.