La escena de The Office que John Krasinski calificó como la "más graciosa" y lo hizo tentar de la risa: "Tirado en el suelo".

John Krasinski, quien interpretó al carismático Jim Halpert en The Office, reveló en una entrevista para Wired cuál fue la escena de la serie que más risa le causó. Al hacer esta confesión, los fanáticos quedaron sorprendidos viendo que no eligió una de las tantas bromas memorables a su compañero, Dwight Schrute o la famosa frase de Michael Scott “That’s what she said” (“es lo que ella dijo”).

Entre las innumerables escenas que han marcado la historia de The Office a lo largo de sus 201 episodios, para Krasinski, la más destacada es la del capítulo 13 de la temporada 6, titulado "Secret Santa".

En este episodio, Michael Scott (interpretado por Steve Carell) se viste de Papá Noel para la fiesta navideña de la oficina. Sin embargo, se lleva una sorpresa cuando descubre que Phyllis, otro de los personajes, ya ha asumido el mismo papel.

La escena se vuelve aún más cómica por la interacción entre los personajes, especialmente cuando Michael, en un intento de ganar protagonismo, se enoja al ver a Phyllis en su traje rojo.

Por qué es la escena favorita de Krasinski

El actor comentó que esta escena es la que más le gusta de toda la serie. El momento fue tan espontáneo y tan lleno de humor que le resultaba difícil mantener la compostura.

De hecho, en su entrevista con Wired, mencionó que, durante la grabación de esa secuencia, pidió expresamente que no le tomaran una reacción, pues no podría evitar sonreír de manera irónica ante lo absurdo de la situación.

“Cuando Steve le dijo a Brian Baumgartner (Kevin Malone) “¿Qué querrías para Navidad, pequeño?”, perdió todo el aire en su cuerpo al sentarse encima de él. Nunca me reí tanto en mi vida. Y si sos un fan de la serie, sabes que solían hacer panorámicas buscando una reacción de Jim. Miré al cámara y le dije “Ni lo intentes, no estaré aquí”. Cada vez que se movía era a una habitación vacía, simplemente no estaba ahí“, mencionó Krasinski.

Y agregó: “Le dije “No estaré ahí, no soy profesional y estaré tirado en el suelo descojonándome”. Para Krasinski, lo que hace única a esta serie es que las emociones que se transmiten en pantalla son, en muchos casos, muy similares a lo que ocurría detrás de las cámaras, lo que resultó en una experiencia de grabación que, de acuerdo con sus palabras, fue verdaderamente divertida y significativa.

Esta escena refleja a la perfección la esencia de The Office: un humor que surge de lo inesperado, de las situaciones cotidianas llevadas al extremo, y de los personajes que, a pesar de sus defectos, se convierten en personas entrañables con las que el público se puede identificar.

La reacción del elenco

Además de Jim Halpert, el resto de los personajes de la oficina tuvieron dificultades para contener su espontánea reacción ante la situación absurda. Mindy Kaling, quien además interpretar a Kelly Kapoor en la serie era guionista del episodio, fue uno de los ejemplos más claros de esta diversión involuntaria.

La interacción entre los personajes, la imposibilidad de mantenerse serios y la genuina sorpresa de la situación ayudaron a que la escena fuera aún más graciosa y genuina, lo que, a su vez, hizo que el ambiente en el set se volviera aún más relajado y natural.

Durante la grabación, se pudo observar que Kaling no podía evitar mirar hacia su derecha, tratando de reprimir la risa mientras observaba a los demás actores desempeñarse en la escena. Esa mezcla entre lo planeado y lo inesperado sirve como ejemplo para mostrar las razones que convirtieron a The Office en una de las comedias más queridas y recordadas de la televisión.