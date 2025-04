La escandalosa pelea entre Rose McGowan y Meryl Streep: “Yo desprecio tu hipocresía”

Rose McGowan señaló a Meryl Streep de ser una hipócrita. (Créditos: EFE/Facundo Arrizabalaga.. REUTERS/Caitlin Ochs)

En octubre de 2017, una investigación conjunta de The New York Times y The New Yorker expuso décadas de abusos sexuales cometidos por el productor Harvey Weinstein, una de las figuras más poderosas de Hollywood.

El reportaje, basado en testimonios de múltiples víctimas y respaldado por documentos y correos electrónicos, desató una reacción inmediata en la industria cinematográfica y dio origen al movimiento global #MeToo.

Entre las primeras en romper el silencio estuvieron las actrices Ashley Judd y Rose McGowan, quienes relataron públicamente sus experiencias con el exproductor de cine.

Rose McGowan fue de las primeras mujeres en pronunciarse contra Harvey Weinstein. REUTERS/Jeenah Moon

De hecho, durante la Convención de Mujeres en Detroit, celebrada en 2017, McGowan acusó al productor Harvey Weinstein de agresión sexual, llamándolo “monstruo”.

“Me han acosado. Me han difamado, ¿y saben qué? Soy igual que ustedes porque lo que me pasó entre bastidores nos pasa a todos en esta sociedad. Y eso no puede tolerarse, y no se tolerará”, expresó.

Además, la actriz mostró su apoyo en redes sociales a todas las mujeres que decidieron testificar en contra del famoso productor para obtener justicia.

Rose McGowan ha mostrado su apoyo en diferentes ocasiones a las mujeres que testificaron contra Harvey Wenstein . REUTERS/Jeenah Moon

“Estoy orgullosa de las valientes mujeres que testificaron; acabaron con un monstruo en la Tierra. Gracias al fiscal y al jurado que dijeron ni una más. Gracias al público por analizar las cosas con más profundidad. Por fin puedo respirar”, indicó,

A estas voces pronto se sumaron otras figuras reconocidas, lo que generó un efecto dominó que impulsó a cientos de mujeres a compartir sus propias historias de abuso, muchas de ellas silenciadas durante años por miedo, vergüenza o presiones del entorno profesional.

De acuerdo con lo dicho en el reportaje, Harvey Weinstein, responsable de éxitos como Pulp Fiction (1994), de Quentin Tarantino, había consolidado un imperio cinematográfico mientras utilizaba su influencia para acosar e intimidar a mujeres dentro de la industria.

Harvey Weinstein fue señalado de utilizar su poder en la industria para abusar de las mujeres. REUTERS/Andrew Kelly/Pool

Las revelaciones destruyeron su reputación y marcaron el inicio de una profunda revisión de las dinámicas de poder en Hollywood.

El escándalo Harvey Weinstein no solo provocó la caída del productor, hoy condenado por múltiples delitos sexuales, sino que transformó radicalmente la conversación global sobre el acoso, el abuso de poder y la protección de las víctimas en el entorno laboral.

A casi una década de su explosión, el movimiento #MeToo sigue marcando un antes y un después en la historia del cine y en la lucha por la igualdad en el ámbito profesional.

El movimiento "me too" marcó un antes y un después en la industria del cine. REUTERS/Priyanshu Singh

Un ataque directo a Meryl Streep

Es así que la oleada de denuncias también trajo consigo divisiones entre las propias actrices. Rose McGowan, una de las voces más combativas del movimiento, arremetió públicamente contra colegas que, a su juicio, habían permanecido en silencio ante los abusos.

En diciembre de 2017, criticó duramente a la actriz Meryl Streep a través de un mensaje en la red social X (entonces Twitter), calificándola de “hipócrita” y señalando que su postura era insuficiente ante la magnitud del problema.

“El silencio es el problema”, escribió la artista, quien también criticó la intención de algunas actrices de vestirse de negro en los Globos de Oro como forma de protesta.

“Actrices como Meryl Streep, que trabajaron felizmente para el monstruoso cerdo, se vestirán de negro en los Globos de Oro en una protesta silenciosa. Yo desprecio tu hipocresía. Quizá todos ustedes deberían vestir Marchesa”, añadió, en referencia mordaz a la firma de moda fundada por Georgina Chapman, entonces esposa de Weinstein.

El mensaje se viralizó rápidamente, aunque Rose McGowan lo eliminó poco después.

La respuesta de Meryl Streep

Ante las acusaciones de su colega, Meryl Streep no se quedó callada y publicó una carta abierta en el Huffington Post en la que lamentó las palabras de McGowan y negó haber tenido conocimiento alguno de los abusos cometidos por Harvey Weinstein.

Meryl Streep aseguró que entendía el ataque de Rose McGowan REUTERS/Mario Anzuoni

“Quiero que Rose McGowan sepa que no sabía sobre los crímenes de Harvey Weinstein, ni en los años 90 cuando me atacó, ni en los años posteriores cuando usó a otros para atacarme. Rose asumió y divulgó algo falso sobre mí. Lamento mucho que ella me vea como una adversaria. Ambas estamos del mismo lado, enfrentándonos al mismo enemigo implacable”, escribió.

Por si fuera poco, la estrella de El diablo viste a la moda, afirmó que nunca tuvo una relación cercana con el productor y que jamás fue víctima de acoso por su parte:

“Nunca en mi vida he sido invitada a su habitación de hotel. Él no me ofrecía trabajos ni me presionaba para reuniones personales”, aseveró.

Meryl Streep afirmó que jamás recibió alguna insinuación por parte de Harvey Weinstein Shutterstock

Incluso, la tres veces ganadora del Oscar hizo hincapié en que a pesar de haber trabajado juntos en algunas ocasiones, no sabía de la forma en la que Harvey Weinstein se manejaba con las mujeres.

“No sabía sobre su acuerdo en el Festival de Sundance; no sabía sobre su pago en 1997; no sabía sobre su abuso sistemático de mujeres: ”Él me necesitaba mucho más de lo que yo lo necesitaba a él, y se aseguró de que yo no supiera nada”, expresó.

Harvey Weinstein pidió clemencia para salir de prisión

El ex productor de cine Harvey Weinstein solicitó a principios de 2025 a un juez de Manhattan adelantar su juicio, argumentando que las condiciones en Rikers Island, el complejo penitenciario de Nueva York, están afectando gravemente su salud y que teme no sobrevivir hasta la primavera.

Harvey Weinstein pidió al juez que adelantara su juicio (REUTERS)

“Todos los días que estoy en Rikers Island es un misterio para mí cómo puedo seguir caminando. Le pido y le ruego, señoría, que no puedo aguantar más. Estoy aguantando porque quiero justicia para mí y quiero que esto termine de una vez”, declaró el famoso de 72 años, desde su silla de ruedas.

Harvey Weinstein tiene previsto una audiencia el 15 de abril de 2025, pero el juez Curtis Farber explicó que no puede adelantar la fecha, ya que está programado para presidir un juicio por asesinato que, según afirmó, “está fijado sin posibilidad de cambios”.

El ex productor, quien padece cáncer y fue sometido a una cirugía cardíaca de emergencia en septiembre del año pasado, describió su estadía en Rikers Island como una “situación medieval”. Además, ha presentado una demanda contra la ciudad de Nueva York y el Departamento de Corrección por presunta “negligencia médica”.

Harvey Weinstein demandó a la ciudad de Nueva York por negligencia(REUTERS)

“Le ruego al tribunal que cambie su caso para que podamos tener esa fecha en su lugar y proceder con este juicio lo más rápido que podamos y salir de este infierno. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. Les ruego que cambien de caso y que lo hagan como muestra de clemencia”, insistió.

Asimismo, la celebridad también propuso que el juicio inicie el 7 de abril, enfatizando que “cada semana cuenta”. Ante las súplicas del ex productor de cine, el juez Curtis Farber indicó que evaluará la petición: “Si los abogados me informan que pueden hacerlo antes, entonces estaré disponible”, afirmó.

Por otra parte, durante la audiencia, el juez rechazó la solicitud de Harvey Weinstein para desestimar un nuevo cargo de agresión sexual, derivado de la denuncia de una mujer que lo acusa de haberla forzado a practicarle sexo oral en un hotel de Manhattan en 2006. La defensa del acusado argumentó que el señalamiento se presentó con un retraso indebido.

La defensa de Harvey Weinstein ha intentado desestimar uno de los cargos que se le imputan REUTERS

“La solicitud para desestimar es denegada. El tribunal ha revisado las actas del gran jurado y las considera suficientes”, resolvió el juez. Es así que el famoso enfrentará este nuevo cargo de agresión sexual junto con el nuevo juicio por dos cargos adicionales, luego de que su condena anterior fuera revocada en apelación.