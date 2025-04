Este es el villano que Robert Pattinson podría interpretar en la próxima película de ‘Dune’

Robert Pattinson está considerado para ser el villano principal de la tercera cinta de Dune (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Robert Pattinson está en conversaciones para interpretar al antagonista principal de Dune: Messiah, la esperada secuela dirigida por Denis Villeneuve.

De acuerdo con lo que informó The Hollywood Reporter, fuentes cercanas a la producción aseguraron que el actor británico estaría siendo considerado para el papel de Scytale, un danzante rostro tleilaxu que participa en conspiraciones contra el emperador Paul Atreides.

Aunque aún no se ha realizado una oferta formal, el nombre del protagonista de The Batman figura entre los posibles fichajes estelares para el proyecto de Legendary y Warner Bros.

Robert Pattinson podría ser el siguiente villano de la franquicia Dune (REUTERS/Liesa Johannssen)

Cabe recordar que Robert Pattinson también tiene en su agenda participar en The Batman 2, bajo la dirección de Matt Reeves, y en la próxima adaptación de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan.

Ni Legendary ni Warner Bros. han emitido comentarios oficiales sobre el posible fichaje del actorquien recientemente protagonizó Mickey 17, también bajo el sello de Warner Bros.

Denis Villeneuve, conocido por atraer a los grandes nombres de la industria, ya ha trabajado con un elenco de primer nivel en las dos primeras entregas de la saga Dune, entre ellos Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Jason Momoa y Josh Brolin.

"Dune: Part Two" recaudó 714 millones de dólares a nivel mundial. (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

La primera película, estrenada en 2021 durante la pandemia, recaudó más de 410 millones de dólares en taquilla global, mientras que Dune: Part Two, lanzada en 2024, superó los 714 millones de dólares a nivel mundial.

La trama de Dune: Messiah retoma la historia 12 años después de los acontecimientos de la primera novela, con Paul Atreides consolidado como Emperador del universo conocido, casado con la princesa Irulan pero aún vinculado sentimentalmente a su concubina, Chani.

El rodaje está previsto para comenzar este verano, con fecha de estreno programada para el 18 de diciembre de 2026. Villeneuve ha confirmado que esta será su última película en el universo Dune, antes de pasar a nuevos proyectos.

Denis Villeneuve confesó que siempre quiso realizar tres entregas de Dune (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Siempre imaginé tres películas. No es que quiera hacer una franquicia, pero esto es Dune, y Dune es una historia enorme. Para honrarla, creo que se necesitarían al menos tres películas. Ese sería el sueño”, dijo en una entrevista con Entertainment Weekly.

Por si fuera poco, Jason Momoa dio un pequeño spoiler de lo que tratará la tercera entrega de Dune. Durante su paso por el programa Today, el actor confirmó que regresará a la saga como Duncan Idaho, pese a que el personaje murió en la primera cinta.

“Bueno, no sé si me voy a meter en líos. “Si no leíste los libros, no es culpa mía, ¿verdad? Sí, voy a volver”, aseguró.

Jason Momoa confirmó que volverá para una tercera película de "Dune" (REUTERS/Tom Nicholson)

Robert Pattinson reveló que Zendaya pasó dos horas al teléfono explicándole una escena

Robert Pattinson confesó que estuvo “volviéndose loco durante tres días” mientras se preparaba para una escena de la película The Drama, hasta que Zendaya intervino para calmarlo.

En una entrevista con la revista francesa Premiere, el actor de 38 años recordó cómo la escena en cuestión lo tenía obsesionado, al punto de escribir páginas enteras de análisis textual en un intento por descifrar su significado.

“Teníamos una escena juntos que me estaba volviendo loco. Estaba buscando desesperadamente su significado, hasta el punto de escribir páginas y páginas de análisis textual. Terminé llamando a Zendaya la noche antes de filmar la escena en cuestión”, explicó.

Robert Pattinson aseguró que Zendaya le ayudó con una escena en la que estaba atorado. (Créditos: REUTERS. REUTERS)

Antes de esa conversación, el famoso reconoció que había pasado mucho tiempo obsesionado con la escena, llegando a estar “como loco durante tres días”, por lo que confesó que a veces golpea su cabeza contra la pared “sin ninguna razón”, pero su compañera lo ayudó.

“Compartí mis dudas con ella, hablé durante dos horas, y bla, bla, bla, y después de un tiempo, con mucha calma, finalmente me hizo entender que la línea simplemente decía lo que quería decir, que no había un significado oculto”, recordó.