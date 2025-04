El día que Salma Hayek fue obligada por sus padres a casarse en una boda sorpresa: “No pude decir que no”

Salma Hayek ya tenía una vida en pareja con Francois-Henri Pinaul, pero una boda nunca estuvo en sus planes REUTERS/Sarah Meyssonnier

Para Salma Hayek, el matrimonio no fue un sueño romántico cumplido, sino una trampa cuidadosamente tendida por sus seres más cercanos. Así lo reveló la actriz mexicana en una entrevista con la revista Glamour en la que describió cómo fue llevada a casarse sin saberlo.

La ceremonia tuvo lugar en 2009, en un juzgado, y la protagonista de Frida asegura que ni siquiera estaba al tanto de que ese día se convertiría en esposa del empresario francés François-Henri Pinault, con quien ya compartía una relación y una hija. “La razón por la que fue en un juzgado es porque me arrastraron hasta allí”, dijo Hayek a Glamour. “Fue como una intervención”.

Según relató, todo fue organizado por su familia: “Mis padres, mi hermano, todos se unieron en mi contra. Tenía una fobia con el matrimonio”. A sus palabras añadió una confesión que sorprendió incluso a sus seguidores más cercanos: “Nunca creí en el matrimonio. No quería casarme con él”.

"Nunca creí en el matrimonio. No quería casarme con él", reveló Salma Hayek de su ahora esposo François-Henri Pinault REUTERS/Eric Gaillard

Pinault, presidente del conglomerado de lujo Kering, había intentado convencerla durante mucho tiempo. “Yo decía que sí, pero no me presentaba”, contó Hayek. “Y él no se fue cuando no me presenté. Se quedó hasta que lo logramos. Y yo estaba aterrada”.

El plan familiar funcionó. Según la actriz, no le dejaron alternativa: “No tenía opción”. Después de la boda civil, ya estaba todo preparado: su suegra había organizado un almuerzo, como si nada pudiera evitar lo inevitable.

Años después, Hayek reconoce que su perspectiva cambió con el tiempo. “Luego dije: ‘Está bien, no me siento diferente’. Y más tarde pensé: ‘Esto es un poco emocionante’. Entonces él me dijo: ‘¿Podemos tener una fiesta ahora?’”

A pesar de todo, en 2009 Salma y François se casaron primero por la vía legal y posteriormente llevaron a cabo la boda religiosa. (Foto: @salmahayek/ Instagram)

La pareja continúa unida desde aquel día. Para Hayek, la clave de su matrimonio reside en la forma en la que ambos enfrentan los conflictos. En una entrevista de 2021 en el programa Red Table Talk, la actriz ofreció una reflexión sobre su vínculo con Pinault: “Cuando hay conflicto, toda la energía va a resolver el problema. Nunca buscamos culpables”.

Añadió que esta actitud ha sido fundamental para mantener la armonía. “Nunca nos hemos dicho cosas feas. No hay resentimiento”.

Desde entonces, Hayek y Pinault han sido vistos juntos en numerosos eventos públicos, como la gala Art + Film de LACMA en 2015 en Los Ángeles, o la gala del Met en Nueva York en 2018. Detrás de las imágenes de pareja consolidada, quedaba una historia poco conocida: un matrimonio que comenzó con una emboscada familiar, pero que, contra los pronósticos de la propia actriz, se convirtió en un proyecto compartido.

Salma Hayek da la cara por los latinos en Estados Unidos

Salma Hayek compartió un video donde reitera la importancia de los inmigrantes latinos en EEUU (Créditos: Salma Hayek/Instagram)

Más recientemente, Salma Hayek publicó un video en Instagram donde confronta mitos sobre la migración latina en Estados Unidos con datos verificados. La actriz destaca que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos —96.000 millones de dólares, según el ITEP— a través del sistema ITIN, y desmiente la idea de que “quitan” más de lo que aportan. Cita informes de McKinsey, el Census Bureau y el Latino Donor Collaborative para mostrar que los latinos lideran en la creación de negocios y que su PIB colectivo es ya el quinto más grande del mundo. El video combina entrevistas callejeras con estadísticas para combatir la desinformación.

“Tenemos médicos, ingenieros, tenemos una hermosa comunidad. Los latinos son la mejor esperanza de la economía estadounidense”, se escucha en una parte del video.