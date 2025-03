El tono explícito de Sabrina Carpenter en su gira provoca una crisis en su equipo de trabajo

La gira "Short n’ Sweet" ha desatado críticas por sus coreografías explícitas frente a una audiencia compuesta mayoritariamente por menores de edad Crédito: (X/@brinasdaily)

Sabrina Carpenter enfrenta una creciente polémica por el carácter explícito de sus shows durante la gira Short n’ Sweet.

Su equipo de trabajo evalúa una posible “intervención de crisis” ante el temor de que su imagen se haya desviado irreversiblemente de sus raíces artísticas, según reportó Daily Mail.

Desde el inicio de su gira mundial en septiembre de 2024 en Columbus, Ohio, Carpenter ha adoptado un enfoque escénico que ha sido calificado por fuentes cercanas como “demasiado sexualizado” para una audiencia que incluye en gran parte a menores de edad.

Durante las presentaciones, la artista simula sexo oral, se contonea a cuatro patas y adopta posturas explícitas frente a sus bailarines masculinos como parte de la coreografía de temas como “Juno” y “Bed Chem”.

El equipo de Sabrina Carpenter evalúa una intervención ante el temor de que su imagen hipersexualizada afecte patrocinios y su proyección artística a largo plazo (REUTERS/Isabel Infantes)

“‘Come right on me, I mean camaraderie’, canta en ‘Bed Chem’”, citó el tabloide británico, subrayando el uso intencionado de juegos de palabras sexuales y referencias sugestivas.

En París, por ejemplo, Carpenter rindió homenaje a la capital francesa recreando la posición sexual conocida como “Eiffel Tower”, con la cabeza en la entrepierna de un bailarín y los glúteos hacia otro, vestida con una minifalda verde.

Ante la intensidad de las críticas y la preocupación de marcas patrocinadoras, fuentes próximas afirmaron que el equipo de la artista está reconsiderando seriamente su estrategia de imagen.

“Sabrina ya ha ganado miles en patrocinios, pero ahora hay temor de que los patrocinadores se retiren y que futuros acuerdos se vean afectados”, declaró una fuente cercana.

Y añadió: “Puedes ser sexy sin parecer ofensiva, embarazosa o vulgar. El consenso general es que se ha ido demasiado lejos. Las repercusiones de sus actos podrían costarle una fortuna”.

Con coreografías que simulan actos sexuales, la artista de 25 años ha modificado radicalmente la imagen que construyó durante su etapa como estrella de Disney Channel (REUTERS/Caitlin Ochs)

Sabrina Carpenter, originaria de Quakertown, Pensilvania, saltó a la fama en 2014 con su papel de Maya Hart en la serie de Disney Girl Meets World.

Tras firmar con Island Records en 2021 y lanzar su álbum Emails I Can’t Send en 2022, su carrera alcanzó una nueva dimensión en 2023 cuando se unió como telonera a Taylor Swift durante la etapa latinoamericana, australiana y en Singapur de la gira Eras Tour.

En agosto de 2024, lanzó su sexto álbum de estudio, Short n’ Sweet, que alcanzó el número uno tanto en el Reino Unido como en el Billboard 200 de Estados Unidos, lo que la consolidó como una figura dominante en la escena pop.

Su éxito atrajo múltiples campañas de marcas como Marc Jacobs, Prada Beauty y Skims, generando millones en impacto mediático.

“Puedes ser sexy sin parecer vulgar”, comentó una fuente cercana a Sabrina Carpenter, al revelar la preocupación interna por la dirección que ha tomado su carrera (Andy Kropa/Invision/AP)

Sin embargo, el giro hacia una estética altamente sexualizada ha despertado alarmas. “Sabrina está atrapada en la idea de que debe ser sexy para vender música”, indicó otro informante.

“Permitió que quienes la rodean la convirtieran en lo que querían que fuera. Se ha convertido en una versión hipersexualizada de sí misma y, tristemente, eso está eclipsando su talento. Su equipo quiere realizar una mini intervención de crisis y está evaluando cómo abordarla”, agregó.

Según la misma fuente, el equipo de la artista también teme que este enfoque afecte su proyección a largo plazo: “Si no vuelve a sus raíces y a quien es como artista, puede despedirse de la longevidad”.

En redes sociales, los seguidores han notado que algunos contenidos que muestran interacciones polémicas con menores han sido eliminados.

La transformación de Sabrina ha sido descrita por su entorno como una imposición de la industria, opacando su talento musical con una imagen sexualizada (REUTERS/Isabel Infantes)

Entre ellos, un video en el que Carpenter preguntaba a un fan de 16 años si se sentía “excitado” durante un concierto.

“Esto fue publicado hace unos días y lo eliminaron… el equipo de relaciones públicas está trabajando horas extra”, publicó un usuario.

“A lo largo de toda su carrera, Sabrina ha querido ser la estrella que es ahora“, afirmó un tercer insider. “Algunas personas cercanas a ella pueden odiar su imagen de ‘el sexo vende’, pero le ha dado el reconocimiento por el que ha trabajado”.

Finalmente, aseguró que este crecimiento de la cantante tan rápido en popularidad “ha hecho rica a mucha gente, y hasta que eso no esté realmente en peligro, tendrá que seguir abrazándola”.