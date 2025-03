4 series de crímenes cometidos por niños que puedes ver después de ‘Adolescencia’

Las series basadas en crímenes reales se han convertido en las favoritas del público. (Créditos: Netflix. Hulu)

Recientemente, la serie de Netflix, Adolescencia, ha causado sensación entre los fanáticos del género. tanto por su estremecedora trama como por sus notables actuaciones. Aunque cuenta con actores experimentados como Stephen Graham, Ashley Walters y Erin Doherty, la verdadera revelación es el joven Owen Cooper, de tan solo 15 años.

Con un enfoque crudo y realista, obliga al espectador a cuestionar la naturaleza del crimen y a analizar los eventos desde una perspectiva más compleja. Aquí, los delitos no son cometidos por villanos evidentes ni por adultos plenamente conscientes de sus actos, sino por un niño, lo que añade una capa de profundidad a la historia.

La trama se centra en Jamie Miller, un adolescente de 13 años que es arrestado en su hogar por un equipo SWAT y es acusado de asesinar a su compañera del colegio, Katie. A lo largo de cuatro episodios, se reconstruye el caso en tiempo real, explorando las repercusiones tanto para el joven acusado como para su familia, los detectives y la sociedad que los rodea.

A medida que avanza la investigación, sus padres luchan por probar su inocencia y descubrir la verdad, mientras él intenta comprender la magnitud de lo que enfrenta. Conforme avanza el interrogatorio, la serie revela los eventos que llevaron al niño a reaccionar con violencia. La historia no solo cuestiona la normalización de la violencia, sino que también aborda temas como la misoginia, los desafíos de la adolescencia y la salud mental.

Dirigida por Philip Barantini y escrita por Jack Thorne y Stephen Graham (quien también actúa en la serie) la producción utilizó el estilo de la cinta Boiling Point (también dirigida por Barantini), por lo que cada episodio de Adolescencia fue filmado en una sola toma continua.

Pese a que Adolescencia no está basada en un caso real, la trama se inspiró en hechos reales. Según Netflix, su creador se basó en múltiples reportes sobre crímenes cometidos por menores, especialmente aquellos en los que se utilizaron armas blancas.

Stephen Graham explicó a Tudum que la idea nació tras escuchar sobre un niño que apuñaló a una compañera de escuela, lo cual lo dejó muy sorprendido y lo llevó a cuestionarse qué es lo que está sucediendo en la sociedad para que un menor de edad se comporte de esa manera tan violenta.

“Hubo un incidente en el que un joven [supuestamente] apuñaló a una niña. Me impactó. Pensaba: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la sociedad donde un niño apuñala a una niña hasta la muerte? ¿Cuál es el incidente incitador?’. Y luego volvió a suceder, y volvió a suceder, y volvió a suceder. Realmente solo quería arrojar luz sobre el asunto y preguntar: ‘¿Por qué está sucediendo esto hoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto?’”, contó.

A continuación, algunas de las series más relevantes basadas en crímenes reales perpetrados por menores de edad

1. The Act (2019)

La trama está basada en la escalofriante historia de Gypsy Rose Blanchard y el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard. Gypsy, quien fue criada creyendo que padecía múltiples enfermedades, descubrió que su madre sufría el síndrome de Münchausen, el cual es un trastorno mental que consiste en fingir o provocar síntomas físicos o psicológicos a otra persona para poder controlarla. Tras la revelación, la joven le contó todo a su entonces novio, Nicholas Godejohn y planearon el asesinato de Dee Dee en 2015.

The Act está basado en el caso real de Gypsy Rose Blanchard quien asesinó a su madre. (Créditos: Hulu)

Joey King y Patricia Arquette protagonizan esta impactante historia que pone en duda los límites de la inocencia y la culpabilidad. Las actuaciones de ambas fueron elogiadas por la crítica, por lo que Arquette ganó un Emmy y un Globo de Oro por su papel, mientras que King fue nominada a varios premios, consolidando su carrera en Hollywood.

Asimismo, Joy King afirmó que interpretar a Gipsy fue un proceso intenso que requirió una profunda inmersión en la psique del personaje. En una entrevista con LA Times, la actriz compartió cómo este papel la llevó a explorar aspectos oscuros y complejos de la naturaleza humana, lo que representó un reto significativo en su carrera actoral.

“Tenía que imaginarme cómo era Gypsy en sus momentos más tranquilos, sola. Esa es su forma de estar con su madre, y se puede apreciar mucho en las imágenes que se han publicado. Pero cuando está sola, imaginé que lo que publicaría sería un poco diferente, especialmente con el paso del tiempo”, expresó.

Joy King afirmó que su personaje en The Act fue todo un reto para ella. (Créditos: Hulu)

2. Murderous Affairs: The Parker-Hulme Murder Case (2016)

En 2016, el episodio dedicado al caso Parker-Hulme en la serie Murderous Affairs revivió uno de los crímenes más impactantes de Nueva Zelanda. El asesinato de Honora Parker en 1954 a manos de su propia hija, Pauline Parker, y su mejor amiga, Juliet Hulme, no solo conmocionó a la sociedad de la época, sino que también inspiró numerosas adaptaciones en cine y televisión, siendo Heavenly Creatures (1994) una de las más famosas.

El 22 de junio de 1954, Honora Parker fue brutalmente asesinada en el parque Victoria de Christchurch. Las adolescentes de 16 años la golpearon repetidamente con un ladrillo envuelto en una media hasta dejarla sin vida. Pauline y Juliet habían desarrollado una amistad intensa, marcada por una imaginación desbordante y una obsesión mutua. Ante la amenaza de ser separadas, planearon el crimen con la esperanza de poder escapar juntas.

El caso captó la atención mundial debido a la brutalidad del asesinato y la relación entre las adolescentes. La corte determinó que ambas eran responsables del crimen, pero debido a su edad, evitaron la pena de muerte y fueron condenadas a prisión. Tras cumplir cinco años de condena, se les concedió la libertad bajo la condición de que nunca volvieran a verse.

Pauline Parker y Juliet Hulme se convirtieron en asesinas a los 16 años. (Bettmann Archive)

El episodio de Murderous Affairs explora no solo el asesinato, sino también la psicología detrás del crimen, analizando cómo la obsesión y el miedo a la separación llevaron a dos jóvenes a cometer un acto tan atroz. La historia ha sido objeto de múltiples investigaciones, documentales y películas que intentan comprender la naturaleza de la relación entre Parker y Hulme.

En la actualidad, Juliet Hulme vive bajo el nombre de Anne Perry y se convirtió en una reconocida escritora de novelas de misterio, mientras que Pauline Parker ha llevado una vida privada alejada del ojo público.

3. Kids Who Kill (2014)

La serie documental Kids Who Kill (2014) ofrece un perturbador retrato de algunos de los crímenes más impactantes cometidos por menores de edad, incluyendo el de Mary Bell, una niña de 11 años que, en 1968, estranguló a dos pequeños en Inglaterra.

Kids Who Kill presentó varios casos famoso como el de Mary Flora Bell, quien asesinó a dos niños a los 11 años. (Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

A lo largo de sus episodios, el programa examina casos reales de jóvenes que, por diversas razones, terminaron convirtiéndose en asesinos. A través de entrevistas con expertos en criminología, psicólogos y personas cercanas a los hechos, la serie busca comprender qué lleva a un menor a cometer actos de extrema violencia.

Cada episodio presenta un caso diferente, detallando los antecedentes de los agresores, las circunstancias que los llevaron a cometer el crimen y el impacto de sus acciones en las víctimas y la sociedad. Uno de los elementos más inquietantes de Kids Who Kill es la frialdad con la que algunos de estos menores relatan sus crímenes o la aparente falta de remordimiento en ciertos casos. Sin embargo, la serie también muestra situaciones en las que la tragedia podría haberse evitado si se hubieran identificado y abordado señales de advertencia a tiempo.

4. Under the Bridge (2024)

La serie de Disney+ se basó en el caso de Reena Virk, una joven de 14 años originaria de Canadá que lidiaba con problemas de bullying, inseguridad social y dificultades para encajar en su entorno escolar. El 14 de noviembre de 1997, Reena Virk fue atacada por un grupo de compañeras de clase en un puente cercano a la zona de Brentwood Bay, en Victoria.

Under the Bridge está basada en la historia real del asesinato de Reena Virk' (Disney Plus+)

Después de una serie de peleas y ataques previos, el grupo la agredió físicamente, y finalmente, una de las agresoras, junto con otros miembros del grupo, la ahogó en el río Gorge. El crimen fue perpetrado por un grupo de seis adolescentes, incluyendo a dos chicas, Kelly Ellard y Liana White, quienes fueron las principales acusadas de la muerte de Reena. Ellard fue condenada por asesinato en segundo grado, mientras que White fue acusada de agresión y, más tarde, de participación en el asesinato.

El título de la serie, Under the Bridge (Bajo el Puente), hace referencia a un lugar simbólico en la narrativa, donde los personajes se encuentran en momentos de vulnerabilidad, y al mismo tiempo, tienen la oportunidad de reconstruir sus vidas. Los protagonistas son un grupo diverso que incluye a jóvenes que han sufrido traumas, que han sido abandonados por sus familias o que simplemente no han tenido oportunidades de salir adelante.