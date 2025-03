Drake Bell volvió a abordar el abuso que sufrió de niño: “Me he quitado un gran peso de encima”

Drake Bell confesó que decir públicamente su verdad lo ha ayudado a superar el abuso que vivió. (Créditos: Instagram/Drake Bell. ID)

Drake Bell reveló en la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV que fue víctima de abuso sexual durante su etapa como estrella infantil. El artista de 38 años señaló que el agresor fue Brian Peck, su entonces entrenador de diálogos y representante, quien en 2003 fue arrestado por múltiples cargos de abuso infantil.

En una entrevista con PEOPLE, el cantante reflexionó sobre el impacto de compartir su historia públicamente. Sin embargo, el actor de Drake & Josh subrayó que hablar del tema no hace que el dolor desaparezca de inmediato.

“Me he quitado un gran peso de encima. Es una montaña rusa de emociones. No quiero edulcorarlo ni transmitir el mensaje: ‘¡Solo tienes que contárselo a alguien y contar tu historia, y cuando te despiertes al día siguiente, todo habrá desaparecido, todo estará bien y vivirás la vida sin dolor, pena ni tristeza!’. Siempre estará ahí, pero es mucho más agradable recibir apoyo”, expresó.

Drake Bell afirmó que aunque se sintió mejor hablando de su abuso sexual, siempre estará el dolor acompañándolo. (ID)

Cabe recordar que Brian Peck fue condenado en 2004 por 11 delitos de abuso sexual contra un menor, aunque en ese momento la identidad de la víctima no se hizo pública. Antes de su sentencia, varias figuras de la industria, como James Marsden, Taran Killam, Alan Thicke y los actores de Boy Meets World, Will Friedle y Rider Strong, enviaron cartas en su defensa.

Sin embargo, desde que se presentó como la estrella infantil anónima involucrada en el caso de 2004, el famoso afirmó que algunas de las personas que escribieron cartas en apoyo a Peck se comunicaron con él arrepentidos para decirle cosas como: “Esta persona me mintió y me engañó por completo, y me contaron una historia completamente diferente. Nunca habría escrito esa carta. Estoy muy avergonzado”, contó

Por si fuera poco, Drake Bell comentó que ha recibido mensajes de otros sobrevivientes de abuso que, tras ver la docuserie, encontraron el valor para compartir sus propias experiencias con las personas que los rodean y puedan encontrar una solución.

Drake Bell confesó que sus fans se acercan para mostrarle su apoyo. Crédito: Instagram/@drakebell

“En lugar de caminar por el aeropuerto y que la gente se acerque a pedirte una selfie, se acercan y comparten sus historias y dicen: ‘Vi tu documental y después de la entrevista, me sinceré con mi esposo. Es algo que nunca le había contado a nadie”, afirmó.

Si bien el famoso admitió que a veces se siente expuesto al saber que el mundo conoce su historia, también ve un lado positivo, pues ahora sus fans vuelven a escuchar sus primeros temas, sobre todo del álbum Telegraph y se dan cuenta que el cantante expresó todo lo que sentía en sus letras

“Todo está en ese disco, en cuanto a las letras. Ahora los fans vuelven a esos discos y dicen: ‘Esta canción pega mucho más fuerte. Ha estado gritando a todo pulmón desde el primer día’. Artísticamente es agradable que los fanáticos vuelvan a tu catálogo y se den cuenta de que ‘Esto es lo que realmente estaba tratando de decir”, indicó.

Drake Bell dijo que todo lo que sentía lo expresó en as letras de sus primeros temas. (Getty)

Asimismo, la estrella de Nickelodeon aseguró que la terapia ha sido clave en su proceso de sanación, pues admitió que “cuando pasas por algo así, una de las principales cosas es que estás solo”. Pero, confesó que luego escuchar otras historias se sintió mejor: “Saber que no estás solo en este universo, que no tienes que hacerlo solo, que siempre hay alguien que te cuida, es fundamental”, dijo.

Incluso, Drake Bell indicó que ser padre de un niño de res años, el cual procreó con su exesposa Janet Von Schmeling, también le mantiene con los pies en la tierra: “Tener a mi hijo me ha ayudado a comprender las cosas importantes de la vida”, comentó.