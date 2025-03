Jonathan Majors confesó haber estrangulado a su exnovia en un audio filtrado

El caso de violencia de Jonathan Majors ha vuelto a dar de qué hablar EFE/Andy Rain

El actor Jonathan Majors reconoció haber agredido físicamente a su exnovia, Grace Jabbari, en un audio recientemente revelado, según informó Rolling Stone. La grabación, fechada en septiembre de 2022, recoge una conversación entre Majors y Jabbari sobre un altercado ocurrido en Londres mientras convivían.

“Estoy más avergonzado que nunca”, expresó Majors en la grabación. “Nunca he sido agresivo con una mujer antes. Nunca he agredido a una mujer… Te agredí a ti”.

Jabbari respondió de inmediato: “Me estrangulaste y me empujaste contra el coche”.

“Sí, todas esas cosas entran dentro de ‘agredir’, sí”, admitió el actor. “Eso nunca me había pasado antes”.

En la conversación, la bailarina profesional preguntó si su actitud había provocado la agresión: “¿Fue porque dije algo sarcásticamente, según tu percepción?”

“Bueno, claramente es más que eso”, replicó Majors.

“Algo dentro de ti”, continuó Jabbari.

“Sí, hacia ti”, concluyó el actor antes de que terminara la grabación.

Los representantes y abogados de Majors no han emitido comentarios sobre la filtración del audio.

En el audio, Jonathan admite haber estrangulado a Grace Jabbari REUTERS/Mario Anzuoni

Condena y consecuencias legales

En diciembre de 2023, Majors, de 35 años, fue condenado por agresión y acoso tras un incidente ocurrido en marzo de ese año dentro de un coche en Nueva York. Sin embargo, el jurado lo absolvió de dos cargos adicionales por agresión y acoso agravado.

El actor evitó la cárcel, pero fue sentenciado a libertad condicional y obligado a completar un programa de intervención para agresores de violencia doméstica de 52 semanas.

En marzo de 2024, Jabbari, de 32 años, presentó una demanda civil contra Majors por difamación, agresión y lesiones físicas. En los documentos judiciales, la actriz de Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One afirmó que sufrió una lesión en la cabeza en septiembre de 2022 cuando el actor de The Harder They Fall se tornó violento tras una salida nocturna con un amigo.

Tras enfrentar un escandaloso juicio, Jonathan Majors fue condenado a libertad condicional REUTERS/Jane Rosenberg

Jabbari alegó que Majors la lanzó sobre el capó de un coche, la sujetó con un candado de cabeza y le cubrió la boca para impedir que gritara. Posteriormente, según la demanda, el actor la arrastró hasta su casa en Londres, donde presuntamente golpeó su cabeza contra el suelo de mármol y la estranguló hasta que sintió que no podía respirar.

Acuerdo legal y nuevo rumbo de Majors

En noviembre de 2024, Majors y Jabbari resolvieron la demanda mediante un acuerdo, cuyos términos no han sido revelados.

La controversia ha tenido un impacto significativo en la carrera del actor. Tras las acusaciones, Marvel Studios rescindió su contrato, dejando en el aire su participación en futuras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), donde interpretaba a Kang el Conquistador.

Tras la polémica, Marvel Studios despidió a Jonathan Majors y canceló la película "The Kang Dinasty" (Marvel Studios)

La semana pasada, Majors concedió su primera entrevista importante desde su condena por violencia doméstica. Durante la conversación, reveló haber sido víctima de abuso sexual por parte de hombres y mujeres desde su infancia.

Actualmente, el actor está comprometido con la actriz Meagan Good.

Jonathan Majors no regresará a Marvel

A pesar de los rumores que circulaban en medios especializados y redes sociales, Marvel Studios no tiene planes de reincorporar a Majors tras su condena por agresión en 2023.

El medio Screen Geek había informado que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, estaba evaluando traer de vuelta a Majors con el fin de cerrar la historia de Kang el Conquistador, personaje que interpretó en Ant-Man and the Wasp: Quantumania y la serie Loki. Sin embargo, TMZ desmintió esta información, asegurando que no hay negociaciones en curso entre el actor y el estudio.

A pesar de los rumores, Marvel no parece interesado en recontratar a Majors. Robert Downey Jr. se encargará de suplantarlo como villano principal en el próximo evento del UCM

Según Screen Geek, Marvel Studios habría modificado sus planes originales para la próxima película de Los Vengadores, que anteriormente llevaba el título de Avengers: The Kang Dynasty. La historia habría cambiado de dirección, reemplazando a Kang con un nuevo villano: Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., en una película ahora titulada Avengers: Doomsday.

El medio especuló que Majors podría aparecer brevemente en algún proyecto futuro para dar cierre a la trama de Kang. No obstante, TMZ aseguró que no existe ninguna conversación activa con el actor para su regreso al MCU.

“Jonathan no ha participado en ninguna negociación para volver al MCU después de que fuera despedido en 2023 tras el veredicto de culpabilidad en su juicio penal”, indicaron fuentes citadas por el portal.

