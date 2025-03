Tool es abucheado en el escenario de su propio festival de música y los fans consideran una demanda colectiva por su presentación “decepcionante”

Los fans de Tool abuchearon a la banda porque su concierto no fue lo que esperaban. |Créditos: Reddit/ nathalyscheider

El festival Tool in the Sand se llevó a cabo el pasado 7, 8 y 9 de marzo en los resorts Hard Rock y Royalton de Punta Cana en República Dominicana. Este evento prometía ser una experiencia única para los fanáticos de la banda de rock progresivo. Sin embargo, lo que debía ser un evento exclusivo y memorable, terminó en decepción y abucheos cuando la agrupación repitió varias canciones en sus dos presentaciones. Por ello, los asistentes no tardaron en expresar su descontento. En videos compartidos en redes sociales como Reddit y YouTube, se escucha a la multitud abuchear durante el concierto.

El festival, anunciado en octubre como una experiencia musical todo incluido, ofrecía boletos desde los 2,358 dólares hasta los 7,775 dólares. El atractivo principal: dos conciertos de Tool con repertorios distintos cada noche. Sin embargo, la realidad fue otra. Durante el primer show, los artistas interpretaron 10 canciones, incluyendo éxitos como “Stinkfist” y “Schism”. En el segundo, tocaron solo nueve temas, de los cuales cuatro ya habían sido interpretados la noche anterior.

“Todos decepcionados por la repetición de la noche anterior. Entonces Maynard preguntó quién no había estado allí la noche anterior. Nadie levantó la mano. Tocaron una canción nueva (Aenema) y luego repitieron una y otra vez canciones de la noche anterior ¿Por qué viajar a República Dominicana y pagar miles de dólares para escuchar un set repetido? No sé qué decir, pero este concierto fue muy decepcionante”, cuestionó un fan en un foro de Reddit.

Los fans de Tool se quejaron en Reddit por el show que ofrecieron en Punta Cana. (Reddit)

En otra publicación en Reddit , un fan que afirmó haber visto a la banda en concierto 16 veces calificó las canciones repetidas de “inexcusables”, ya que Tool “publicitaba listas de canciones únicas y tocaba la misma mierda que ha estado tocando durante seis años”.

“Recortaron una lista de canciones 30 minutos. También ten en cuenta que no vendieron entradas para un solo día, por lo que todos los fans estuvieron allí los dos días y ellos lo sabían. Luego considera el precio exorbitante, del que también eran plenamente conscientes. Siempre amaré la música, pero nunca he visto a alguien que odie tanto a los fans que lo hicieron rico como ese tipo”, expresó el usuario.

Por si fuera poco, Stas Rusek, un abogado originario de la ciudad de Georgia y fan de Tool, planteó en una entrevista con el medio Louder Sound, la posibilidad de que los asistentes se organicen para interponer una demanda colectiva contra los organizadores del evento.

Un fan de TOOL planteó la posibilidad de demandar a los organizadores del evento en Punta Cana. (Music Vibe)

“La mayoría de los fans de Tool, como yo, hemos asistido a varios conciertos de la misma gira, y sabemos que, debido a la espectacularidad y complejidad de su espectáculo, la mayoría de las canciones se repetirán. Sin embargo, esto no es lo que se les prometió a los asistentes del festival. Soy un gran fan de Tool, pero también un asistente del festival que comprende su dolor y exige justicia para todos aquellos que han sido estafados con un clásico engaño”, declaró.

Mientras algunos fanáticos consideran la experiencia un fraude, otros defendieron el festival. “Me encantó Tool in the Sand y volvería a ir”, escribió un usuario en Reddit. “Sí, me decepcionó la lista de canciones, pero la pasé tan bien que valió la pena”.

Tool, formada por Maynard James Keenan (voz), Adam Jones (guitarra), Danny Carey (batería) y Justin Chancellor (bajo), no ha hecho comentarios oficiales sobre la polémica. La agrupación cuenta con cinco álbumes en su trayectoria, su más reciente trabajo, Fear Inoculum, se lanzó en 2019.

Pese a la trayectoria de Tool, sus fans no quedaron satisfechos con los conciertos de Punta Cana. Crédito: Cuartoscuro

Es así que a pesar del éxito comercial de la banda, Tool in the Sand dejó a muchos seguidores con un amargo recuerdo y la sensación de haber pagado demasiado por una experiencia que no cumplió con sus expectativas.