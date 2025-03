Demi Moore revela su lucha contra las adicciones: “No tenía ningún tipo de autoestima, sentía mucho miedo a fracasar y a perder”

Demi Moore comparte su lucha contra las adicciones durante los años 80 en entrevista con Harper’s Bazaar (REUTERS)

En los años 80, el mundo del entretenimiento estaba marcado por la exuberancia y los excesos. Las estrellas jóvenes, especialmente aquellas del grupo conocido como el Brat Pack, vivieron en una era donde la fama, las fiestas y las expectativas de éxito se entrelazaban con un estilo de vida desenfrenado que a menudo conducía a las adicciones.

Demi Moore, una de las figuras más representativas de esta generación, no estuvo exenta de esta realidad, y recientemente compartió detalles sobre su experiencia en esa década, cuando las adicciones al alcohol y las drogas estuvieron a punto de truncar su prometedora carrera.

Los años 80 fueron una época única, en la que la cultura del entretenimiento y la popularidad de las estrellas juveniles se vieron directamente vinculadas al abuso de sustancias.

La industria del cine y la música, que alimentaba las expectativas de un éxito constante, exponía a los jóvenes actores a una presión desmesurada.

La fama y los excesos en Hollywood impulsaron a las estrellas jóvenes hacia estilos de vida que llevaron a las adicciones (File Photo)

Una de las figuras más destacadas de este fenómeno fue el Brat Pack, un grupo de actores emergentes que, en su mayoría, protagonizaron películas dirigidas a un público juvenil, como St. Elmo’s Fire.

Fue en este ambiente de fiestas, fama y excesos donde Demi Moore alcanzó su mayor popularidad. Sin embargo, la actriz, como otros de sus compañeros, no tardó en sucumbir a los peligros del estilo de vida que llevaba.

“St. Elmo’s Fire” y la intervención en su vida personal

Durante el rodaje de St. Elmo’s Fire, una de las películas emblemáticas de su carrera, Demi Moore enfrentó de cerca sus adicciones. En un documental titulado Brat: Las jóvenes estrellas de los años 80, realizado por Andrew McCarthy, la actriz reveló cómo la industria y sus compañeros de trabajo intentaron intervenir en su vida personal para evitar que las sustancias afectaran su desempeño profesional.

Durante el rodaje de St. Elmo’s Fire, a Demi Moore le asignaron un acompañante las 24 horas del día para ayudarla a combatir sus problemas con el alcohol

Moore relató con franqueza cómo, en ese momento crítico, le asignaron un acompañante sobrio las 24 horas del día: “Me pusieron un acompañante las 24 horas del día durante todo el rodaje para que no bebiera, y podrían haber encontrado a otra persona para el papel”.

Esta medida, aunque aparentemente drástica, se convirtió en una parte fundamental de la protección que la actriz necesitaba en ese entonces para evitar un colapso mayor.

Además, recordó que durante ese período, le sugirieron ingresar a una clínica de rehabilitación para tratar su adicción. Sin embargo, la actriz rechazó esa ayuda, argumentando que no podía interrumpir su trabajo:

“Recuerdo que me propusieron ir a rehabilitación, pero les respondí que no, porque estaba haciendo una película”.

El miedo al fracaso y la necesidad de encajar

Demi Moore no solo compartió detalles sobre los eventos en St. Elmo’s Fire, sino también sobre los factores psicológicos que influían en su comportamiento en esos años.

En su conversación con McCarthy, la actriz profundizó en los aspectos internos que la llevaron a continuar trabajando sin importar las consecuencias:

“No tenía ningún tipo de autoestima, tenía mucho miedo a fracasar y a perder, estaba desesperada por encajar en ese mundo. Mi necesidad de agradar era máxima”.

Este miedo al fracaso y el deseo de aceptación no solo se reflejaron en su vida personal, sino también en su forma de enfrentar la presión de ser una joven estrella en Hollywood.

La obsesión por cumplir con las expectativas de la industria y mantener su imagen pública la llevó a priorizar su carrera por encima de su salud física y mental.

El verdadero problema... ¿drogas o alcohol?

A pesar de que muchos creían que el principal problema de Demi Moore era el alcohol, la actriz ha sido clara al respecto en varias entrevistas. En el podcast WTF with Marc Maron, explicó que su mayor adicción eran las drogas.

Aunque su madre era alcohólica y la actriz estaba consciente de los peligros de beber, Moore nunca se sintió atraída por el alcohol. Sin embargo, eso no le impidió sucumbir a la cocaína.

Joel Schumacher durante el rodaje de St. Elmo's Fire (1985), donde expresó su preocupación por los problemas personales de Demi Moore, especialmente su relación con el alcohol

Recuerda que durante el rodaje de St. Elmo’s Fire, el director Joel Schumacher le pidió que evitara consumir alcohol frente a las cámaras. Moore le explicó que no tenía ningún problema con el alcohol, ya que no lo consumía, pero su adicción a las drogas estaba fuera de control:

“Cuando rodaba St. Elmo’s Fire, recuerdo que Joel Schumacher me dijo que no quería verme beber una cerveza. Y yo pensaba... ‘Yo no bebo".

A lo largo de los años, Moore ha demostrado una fortaleza admirable, logrando superar los obstáculos que se le presentaron en esa etapa de su vida.

Su historia, aunque dolorosa, también es un testimonio de resiliencia y de cómo la fama, lejos de ser la solución, puede convertirse en una trampa peligrosa cuando no se tiene el respaldo adecuado.