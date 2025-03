Diane Warren suma 16 derrotas en los Oscar y bromeó sobre su racha: “Soy el Terminator de los Oscar. Volveré”

La compositora bromeó sobre su racha en los Oscar y aseguró que seguirá intentándolo. “Soy el Terminator de los Oscar. Volveré”, dijo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Diane Warren volvió a quedarse sin la estatuilla dorada en los Premios Oscar 2025, sumando su 16ª derrota en la categoría de Mejor Canción Original.

La compositora, que competía con “The Journey”, tema de la película de Netflix Seis Triple Ocho, perdió frente a “El Mal”, de Emilia Pérez.

A pesar de la racha negativa, Warren se mostró relajada y con humor tras la gala.

“Soy muy constante”, bromeó en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair en Beverly Hills. “Sabes, es lo que es. Estoy feliz de estar aquí”.

Durante la ceremonia, la compositora lució un atuendo con la frase “Make It Fucking Happen” (traducida como “Haz que suceda”) en el interior del cuello de su chaqueta.

Sobre su futuro en la contienda por el Oscar, aseguró que no piensa rendirse.

“Soy el Terminator de los Oscar. Volveré. Eso lo digo con la voz de Arnold Schwarzenegger. No pueden deshacerse de mí”, declaró.

Warren afirmó que, a pesar del resultado, seguirá con su trabajo como siempre.

“El lunes en la mañana estaré de vuelta. Esto no me va a detener. Pensé que tenía una oportunidad esta vez. No fue así, pero sigo aquí”, dijo.

La compositora Diane Warren ya había recibido un Oscar honorífico en 2022, entregado por Cher, pero aún no ha logrado ganar en una competencia oficial.

Antes de la ceremonia, había expresado su deseo de romper su racha de derrotas.

“Sí, me gustaría romper mi tradición de décadas y ganar”, confesó en una entrevista con Variety.

También relató cómo se involucró en Seis Triple Ocho, luego de que la productora Keri Selig le presentara la película escena por escena. “Nunca había escrito una canción de esa manera”, comentó.

El film, dirigido por Tyler Perry, narra la historia del 6888th Central Postal Directory Battalion, el único batallón compuesto exclusivamente por mujeres negras y de otras minorías que sirvió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

La artista musical aseguró que quedó conmovida con la historia y que, al sentarse al piano, el estribillo de la canción surgió de inmediato.

“No suele pasar”, explicó. “A veces surge una pequeña parte, pero todo el coro vino con esos acordes”.

Para interpretar el tema, Warren contactó a H.E.R., cuyo nombre real es Gabby Wilson. Ambas se conocieron cuando la cantante tenía 15 años.

“Entró a mi oficina y pensé: ‘Dios mío, tiene 15 años y ya es así de buena’”, recordó.

Años después, mantuvieron el contacto a través de redes sociales, hasta que H.E.R. grabó la canción en su estudio en Hollywood.

“Para cuando se fue, ya había tocado el piano, la guitarra y había cantado una de las mejores interpretaciones vocales que he oído en mi vida”, afirmó.

Por su parte, H.E.R. lamentó que los nominados a Mejor Canción Original no hayan podido interpretar sus temas en la ceremonia.

“Hubiera sido bonito escuchar las canciones”, comentó Warren. La cantante, en una entrevista previa, señaló: “Me decepcionó un poco, porque siempre espero esas presentaciones, pero está bien. La canción vivirá, la toquemos en los Oscar o no”.

Con esta derrota, Warren amplía su récord de nominaciones sin victoria. Entre sus canciones más recordadas figuran “Because You Loved Me”, de Algo muy personal (1996), “How Do I Live”, de Con Air: Riesgo en el Aire (1997), “I Don’t Want to Miss a Thing”, de Armageddon (1998) y “There You’ll Be”, de Pearl Harbor (2001).

“Tal vez no fui lo suficientemente dulce”, bromeó sobre su racha sin premios antes de los Oscar 2025.

“Emilia Pérez” ganó como Mejor canción original

En esta edición de los premios de la Academia, Diane Warren contra dos temas de Emilia Pérez, además de “Never Too Late”, del documental Elton John: Never Too Late, y “Like a Bird”, de la película Sing Sing.

La ganadora fue “El Mal”, interpretada por Zoe Saldaña en el drama musical dirigido por Jacques Audiard.

El tema fue compuesto por Camille y Clément Ducol, junto con Audiard, y forma parte de una escena en la que el personaje de Saldaña, Rita Castro, denuncia la corrupción y la violencia en México mientras se mueve entre figuras poderosas.

“Escribimos ‘El Mal’ como una canción para denunciar la corrupción y esperamos que sirva como un recordatorio del papel que la música y el arte pueden seguir desempeñando como fuerzas del bien y del progreso en el mundo”, expresó Camille al recibir el premio.