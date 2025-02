El comentario de la Reina Isabel II a Helen Mirren después de verla en The Queen

El multifacético James Marsden deslumbra con su papel en Paradise: “Siempre me vi más como un camaleón” Con más de tres décadas en Hollywood, el actor continúa sorprendiendo con papeles que desafían las expectativas. En una entrevista con Esquire reveló su objetivo por transformarse constantemente en la pantalla

El disco de John Lennon y Yoko Ono que George Harrison no logró escuchar entero La polarización dentro de los Beatles se reflejó en un controvertido proyecto sonoro grabado por Lennon y su nueva pareja. Años después, este álbum sigue generando debates por su radicalidad, según Far Out