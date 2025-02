Alec Baldwin sufre de estrés postraumático tras la tragedia en el rodaje de ‘Rust’, asegura su esposa

Hilaria Baldwin dijo que el juicio de Alec Baldwin marcó a su familia (RAMSAY DE GIVE/Pool via REUTERS/ Todd Heisler/The New York Times)

Hilaria Baldwin compartió cómo el proceso judicial contra su esposo, Alec Baldwin, afectó profundamente a su familia y la crianza de sus siete hijos. En el estreno de su nuevo reality show The Baldwins, emitido el 23 de febrero en TLC, la pareja habló abiertamente sobre su vida tras la acusación contra el actor por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de Rust, ocurrida en octubre de 2021.

El episodio fue grabado 10 días antes del juicio de julio de 2024, donde un juez desestimó los cargos contra el artista. Durante la filmación, las cámaras captaron la tensión que se vivía en el hogar de los Baldwin. En un testimonio en solitario, Hilaria reflexionó sobre el peso que ha tenido este caso en la infancia de sus hijos y lo dificil que fue criarlos en tiempos “estresantes”.

“Los últimos tres años han sido una parte importante de la vida de mis hijos. Nuestros hijos mayores eran mucho más jóvenes, pero debido a su edad han tenido la conciencia de poder entender lo que está sucediendo. Los tres más pequeños no conocen una vida sin esto”, explicó.

Hilaria Baldwin aseguró que fue difícil criar a sus siete hijos en medio del juicio de su esposo Alec Baldwin (Instagram/Hilaria Baldwin)

Por su parte, el actor de 66 años señaló que en su familia “todo era muy diferente antes de que esto sucediera”: “Nuestras vidas son muy, muy diferentes. Nuestros hijos se han visto obligados a reconocerlo. Se han visto obligados a lidiar con eso, con nosotros, a su manera”, dijo.

Asimismo, Hilaria Baldwin agregó que sus hijos “han tenido algunas revelaciones realmente desafortunadas sobre las cosas que están sucediendo”. y a pesar de seguir adelante, el dolor siempre estará presente en sus vidas: “Halyna perdió la vida en una tragedia inimaginable. Un niño perdió a su madre. Nosotros vamos a sentir y cargar con este dolor para siempre. Esto será parte de nuestra historia familiar”, confesó.

El 27 de octubre de 2021, Alec Baldwin sostenía un arma de utilería en el set de Rust en Nuevo México cuando se disparó accidentalmente, causando la muerte de Hutchins y hiriendo al director Joel Souza. El actor fue acusado de homicidio involuntario y enfrentó juicio en julio de 2024, donde el caso fue desestimado con prejuicio tras revelaciones de que la fiscalía había ocultado pruebas clave.

Alec Baldwin fue acusado de homicidio involuntario por el incidente ocurrido en el set de 'Rust'. (Handout via REUTERS)

Desde el incidente, la estrella de Hollywood ha insistido en que no apretó el gatillo y que desconocía que el arma contenía munición real en lugar de balas de fogueo. Es así que en el episodio reality show, el famoso confesó que aún lucha por asimilar lo ocurrido y se mostró visiblemente afectado por lo que su esposa tuvo que pasar durante su juicio.

“Esto ha sido simplemente surrealista. Quiero decir, ni siquiera puedo creer que estemos pasando por esto, y siempre siento más dolor por ti que por mí, porque pienso: ‘Bueno, voy a intentar hacer lo mejor que pueda para superarlo’, y pienso en lo que te ha hecho y lo mucho que te ha dolido y todo eso”, le dijo Baldwin a la madre de sus hijos.

A su vez, la instructora de fitness también reveló que, en los últimos cuatro años, la salud mental de Alec se ha deteriorado y ha sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático y en ocasiones se cuestiona la razón por la que ocurrió el trágico accidente.

Hilaria Baldwin aseguró que Alec Baldwin sufre de estrés postraumático por lo sucedido durante el juicio en su contra. (RAMSAY DE GIVE/Pool via REUTERS)

“En sus momentos más oscuros, dice: ‘Si hoy hubiera tenido que ocurrir un accidente, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué no pude haber sido yo?’. A veces me decía: ‘¿Por qué tuve siete hijos? ¿Por qué tenemos siete hijos?’ Y me doy cuenta de que es para ayudarnos a mí y a ti a superar esta situación” indicó.

A pesar de la adversidad, Alec y Hilaria aseguraron que intentan mantener la normalidad por el bienestar de sus hijos. “Cuando ocurre algo malo, hay un incendio, y como padre tu trabajo es evitar que el fuego se expanda”, explicó Hilaria. Alec, por su parte, añadió: “Haría cualquier cosa por mis hijos. Un niño debería tener una infancia libre de preocupaciones. Me aterra que esto les haya robado esa etapa”.