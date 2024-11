Lindsay Lohan habló sobre su vida en Dubái, lejos del caos de Hollywood: “Me he empoderado”

Lindsay Lohan vive actualmente en Dubái junto a su esposo Bader Shammas y su hijo Luai, nacido en 2023 (REUTERS/Danny Moloshok)

La reconocida actriz Lindsay Lohan afirmó en una reciente entrevista que vive “sin arrepentimientos” tras aprender de las experiencias que ha enfrentado a lo largo de su vida y su turbulenta experiencia en Hollywood.

A sus 38 años, la protagonista de Juego de gemelas aseguró a la revista Flaunt que incluso siente “un enorme sentido de gratitud” después de todo lo que le ha tocado pasar a nivel personal y profesional.

“Realmente he visto de todo. Además, eso me ha hecho mucho más fuerte. Siento que me he empoderado en muchos aspectos, y eso se siente increíble”, señaló. “Hoy me conozco mejor que nunca”, agregó la estrella nacida en El Bronx, Nueva York.

La actriz expresó sentirse agradecida por las lecciones de su pasado, asegurando que estas experiencias la hicieron más fuerte (REUTERS/Mario Anzuoni)

La estrella, quien reside actualmente en Dubái junto a su esposo Bader Shammas y su hijo Luai, enfatizó: “Mi vida, cada día, es un nuevo día. Vivo mirando hacia el futuro. No tengo arrepentimientos. Creo que todo lo que ha sucedido, lo he aprendido, y estoy agradecida por eso”, dijo.

“Todo en la vida es una lección, y es mejor no dejar esas lecciones de lado, porque nunca sabes cuándo te servirán”, remarcó.

Lindsay también confesó que se mudó a Dubái en 2014, motivada a alejarse de Hollywood. “Algunas cosas de mi trabajo quedaron opacadas por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso fue algo molesto”, comentó en una entrevista previa con Bustle.

A esto añadió: “Siento que eso cobró vida propia, así que por eso quería desaparecer. Pensé: ‘Si no hay historia aquí, no van a centrarse solo en mi trabajo’”.

Lindsay afirmó que su rutina diaria incluye actividades normales de cualquier madre, como desayunar con su hijo o salir al parque (REUTERS/Kent J Edwards)

Desde entonces, Lohan ha llevado una rutina diaria más tranquila. En la lujosa ciudad en Emiratos Árabes Unidos, sus días suelen comenzar junto a su hijo. “Despierto con mi bebé, desayunamos juntos y luego voy a pilates o al parque. Es lo mismo que haría cualquier mamá en su vida cotidiana”.

La diferencia más notable, explicó, es la diferencia horaria, lo que afecta inevitablemente sus horarios laborales. “Puedo hacer mis llamadas con Nueva York a las tres o cuatro de la tarde, y luego Los Ángeles se activa más tarde”, detalló la actriz y cantante estadounidense.

Lohan aclaró que no planea publicar un libro o documental autobiográfico hasta haber alcanzado todos sus objetivos personales y profesionales (REUTERS/Eduardo Munoz)

Lindsay Lohan, recordada por éxitos como Chicas pesadas, también habló de su intención de alinear todos sus proyectos actuales con sus valores. “Quiero que absolutamente todo lo que haga esté en línea con mis principios. Empezar mi propio negocio y producir cosas que realmente amo son parte de hacia dónde quiero llevar mi futuro”, explicó.

Entre sus próximos proyectos figura una esperada reunión con Jamie Lee Curtis en la secuela de Un viernes de locos, programada para estrenarse el próximo año. Asimismo, la película más reciente de la actriz, Nuestro secretito, ya está disponible en Netflix desde el 27 de noviembre.

"Un viernes de locos 2" terminó su rodaje en agosto y verá el regreso de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en sus papeles originales (Disney)

La maternidad y las fiestas navideñas

En 2023, Lindsay Lohan dio la bienvenida a su hijo Luai, fruto de su relación con Shammas, con quien contrajo matrimonio en 2022. En una entrevista con People, Lohan describió las alegrías de la maternidad y reveló que uno de los “nuevos pasatiempos” de su hijo es tirarle del cabello, causándole pequeñas zonas calvas.

De cara a las fiestas navideñas, compartió que planea pasar la Navidad en Estados Unidos junto a su familia. Este año, las festividades son especialmente emocionantes, ya que podrá compartirlas con Luai: “Ahora que está creciendo, las fiestas se vuelven más especiales. Podremos decorar y ver a Santa juntos. Todo se siente mucho más significativo”, expresó.

La película "Nuestro secretito", protagonizada por Lindsay Lohan, ya se encuentra disponible para streaming en Netflix (Netflix)

Por el momento, la actriz descarta la idea de publicar un libro o documental sobre su vida. “Felicito a todas las personas que lo han hecho. Creo que es bueno que recuperen su poder de esa forma”, comentó.

A ello agregó: “Cuando esté lista y haya logrado todo lo que quiero, entonces tal vez lo considere. Pero mi historia aún no está terminada, así que no tengo prisa por contarla”.