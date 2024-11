Shakira: reinvención, empoderamiento y una sensación: “Ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa ‘rico’ soltera”

Shakira no deja de expandir su éxito. Mirando hacia atrás, luego de más de tres décadas de carrera, evocó: “La noche antes de ir a CBS para firmar lo que sería Sony Music, me la pasé llorando” (@shakira @gqspain / Instagram)

Sería incorrecto decir que Shakira regresó “más fuerte que nunca”, porque en realidad nunca se fue. Con una carrera que supera los 30 años, la estrella colombiana logró mantenerse en la cúspide de la relevancia cultural, atravesando generaciones y conectando tanto con seguidores de siempre como con audiencias jóvenes que encuentran en ella un ícono de autenticidad y reinvención. Su más reciente álbum, titulado Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, además de captura este espíritu renovado, también se convirtió en un grito de independencia femenina y empoderamiento personal.

El lema, ahora convertido en estandarte de su carrera, es también el nombre de su próxima gira mundial, que promete ser la más ambiciosa de todas. Desde su residencia en Miami, Shakira habló con la revista GQ Latinoamérica sobre su emoción por esta nueva etapa en su vida y su deseo de brindar a sus seguidores una experiencia única, refiriéndose a la magnitud del espectáculo que está por traer a los escenarios internacionales.

En esta fase de su carrera, la cantante encontró en la música una vía para expresar sus vivencias más profundas, especialmente luego de su separación del ex jugador de fútbol español Gerard Piqué, la cual resonó intensamente con sus seguidores. “Ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera”, declara en un tono caribeño. De este modo, Shakira continúa siendo un ejemplo de transformación personal y profesional, posicionándose como una de las figuras más influyentes de la música latina en el escenario global.

Video de la canción Soltera, uno de los más recientes éxitos de Shakira

Esfuerzo y superación desde un principio

Detrás de la imagen de éxito que proyecta la colombiana se esconden años de esfuerzo y desafíos personales que moldearon su carácter y carrera. En una conversación íntima con el medio, rememoró sus primeros pasos en la industria, cuando apenas era una adolescente y aún estaba forjando su identidad como artista. Con tan sólo 13 años, Shakira se enfrentó a la industria musical con una mezcla de ilusión y miedo. Recuerda aquellos primeros castings y audiciones como momentos difíciles que definieron su personalidad y sus ambiciones: “La noche antes de ir a CBS para firmar lo que sería Sony Music, me la pasé llorando”, confesó, evidenciando la presión que vivió al inicio de su carrera.

Aquellos comienzos marcaron un antes y un después en su vida, porque a pesar de las inseguridades, encontró en su perseverancia un refugio y una fortaleza. La experiencia de esos primeros años le enseñó a lidiar con la incertidumbre, y aunque sentía temor y vulnerabilidad frente al enorme reto de ser escuchada, nunca dejó de lado su pasión. “Yo todavía siento que estoy audicionando. Con cada canción, con cada video. Es la inseguridad eterna del artista”, señaló Shakira, quien define esta mezcla de valentía y fragilidad como parte esencial de su éxito. Esta constante búsqueda por superarse y “demostrarle al mundo algo”, como ella misma lo describe, la acompañó desde entonces.

Mujer de múltiples facetas

El éxito no fue simplemente el resultado de su talento, sino también de su capacidad para explorar y expresar las múltiples facetas de su personalidad. Desde sus inicios, demostró ser una artista versátil que se mueve con facilidad entre géneros y estilos, adaptándose al paso del tiempo sin perder su esencia. Shakira reflexiona sobre estas identidades que coexisten en su obra y que, según ella, representan las diferentes mujeres que vive en su interior.

A lo largo de su carrera demostró una habilidad única para expresar las distintas facetas de su personalidad, integrándolas en su música de forma genuina. La artista colombiana asegura que en ella coexisten múltiples “Shakiras”: la joven de Pies descalzos, con su guitarra y sus letras sinceras, y la Loba de sus éxitos más recientes, una mujer salvaje y empoderada que celebra su independencia. “Las dos conviven en mí, y muchas más”, dice.

"Loba" es uno de los mayores éxitos en la carrera de la cantante (Jesús Avilés)

Lejos de ser máscaras o personajes, estas facetas representan diferentes partes de su identidad, lo que le permite moverse sin esfuerzo entre géneros, desde el pop y el reguetón hasta el rock y el electropop. Esta autenticidad y versatilidad fueron clave para que siga conectando con sus seguidores de todas las edades, manteniéndose relevante en una industria en constante cambio. Para ella, la libertad artística consiste en no encasillarse, en ser capaz de reinterpretarse una y otra vez sin perder la autenticidad.

Piqué, una decepción

La separación con Gerard Piqué se convirtió en un fenómeno mediático que desató una conversación global en torno a temas como la fidelidad, la sororidad y la superación. A lo largo de su relación, la pareja fue observada de cerca, tanto por sus fans como por los medios. De hecho, llegaron a ser considerados una de las duplas más queridas del espectáculo, especialmente al compartir momentos familiares y personales que cautivaron al público. Pero, con el paso del tiempo, los rumores de infidelidades -luego confirmados- terminaron por desgastar la relación, resultando en una separación que generó titulares en todo el mundo y que dejó a Shakira en una posición de vulnerabilidad pero también de resiliencia.

Hasta su polémica y mediática separación, Shakira y Piqué habían estado juntos durante 11 años (Getty)

Lejos de limitarse a la tristeza, la cantante transformó su experiencia en una narrativa de empoderamiento, mostrando que las heridas pueden ser un camino hacia la autocomprensión y el renacimiento. A su vez, expresó que su música es ahora su vía para “sanar” y una plataforma desde la cual puede expresar todas las complejidades de sus relaciones, sin miedo a mostrarse tal como es, imperfecta y, en sus palabras, “facturando” en el proceso.

En canciones de su más reciente disco confronta abiertamente el dolor y la traición. Cada tema, desde Monotonía hasta su colaboración con Bizarrap en la Sesión 53, ofrece una perspectiva cruda sobre el desamor y la pérdida de confianza en el otro. Para ella, el amor ha pasado a ser algo más complejo y, en sus palabras, “no es la misma” Shakira la que canta sobre desamor ahora que la que escribió temas como Magia, su primera canción de amor a los 13 años.

Video de la Sesión 53 de Bizarrap con Shakira

La amistad como refugio y fortaleza

En medio de los altibajos emocionales que ha vivido, Shakira encontró en la amistad un pilar fundamental para su vida. Tras la separación, la artista colombiana descubrió el valor inquebrantable de sus amigos, quienes le brindaron un apoyo sincero y constante. “La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos”, confesó, resaltando cómo estas relaciones la sostuvieron en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Shakira y la influencer Lele Pons iniciaron su amistad en junio de este año (@lelepons/Instagram)

La artista asegura que la lealtad de sus amigos fue una bendición, compensando la traición y el abandono que experimentó de otras personas en su vida. Gracias a ellos, logró sobrellevar el dolor y recuperar fuerzas, hallando en la amistad un tipo de amor que, en sus propias palabras, “es más largo que el amor romántico”. Estas relaciones le permitieron redescubrir su valor y seguir adelante, reforzando su convicción de que la verdadera amistad es un refugio capaz de transformar los momentos más oscuros en esperanza y renovación.

Cantautora y productora

A lo largo de su carrera, Shakira no solo fue intérprete de sus canciones, sino también una productora comprometida con la autenticidad de su sonido y mensaje. La artista compartió su satisfacción al mirar atrás y recordar algunos de sus álbumes más significativos, en los que logró plasmar lo mejor de su creatividad y sensibilidad. Sin embargo, su último álbum representa su evolución hacia un sonido más puro y minimalista, una estética que aprendió a valorar. La sencillez de sus arreglos y el enfoque directo en sus emociones le permitieron conectar de una forma diferente con su audiencia, mostrando un lado más íntimo de su arte.

A través de su faceta como productora, Shakira pudo mantener el control creativo de su obra, reinventándose y explorando nuevas formas de expresión sin perder la conexión con sus raíces y con quienes la siguen desde sus inicios. Este equilibrio entre la introspección y la búsqueda constante de nuevos sonidos fue clave para que, tras tres décadas de carrera, se mantenga vigente y continúe dejando una huella profunda en la música latina y global.

Su compromiso como madre

Shakira junto a sus hijos, Milan y Sasha. “Entro en un cuarto, los veo y ya leo en su lenguaje corporal si están tristes, contentos o amargados”, dice (MTV/Instagram)

Por encima de la fama y de su éxito musical, Shakira se define hoy en día como una madre comprometida, entregada por completo al bienestar de sus hijos, Milan y Sasha. En sus palabras, la cantante expresó que su rol como madre es la prioridad indiscutible de su vida, un vínculo profundo que guía cada una de sus decisiones. “Soy una madre absolutamente dedicada a sus hijos”, afirmó, revelando la intensidad de una conexión que considera casi intuitiva. “Entro en un cuarto, los veo y ya leo en su lenguaje corporal si están tristes, contentos o amargados”.

La artista cuenta cómo este lazo con sus hijos va más allá de la simple observación; es un tipo de empatía y cuidado que la mantiene en constante alerta, tanto en los momentos cotidianos como en los grandes cambios que vivió recientemente. Shakira describe cómo cada pequeño gesto de Milan y Sasha influye en su propio estado de ánimo y en su enfoque hacia la vida, dedicando a su rol de madre la misma pasión y compromiso que aplica a su carrera artística. Esta devoción maternal se expresa incluso en su música, especialmente en el tema Acróstico, una de las canciones más íntimas de su último álbum, en la que canta junto a sus hijos en una muestra de amor y ternura.

Un regreso monumental

Luego de un periodo de introspección y sanación personal, Shakira está lista para reencontrarse con el público en un espectáculo que promete ser el más grande de su carrera. La artista colombiana detalló que está preparando una gira mundial sin precedentes, pensada para superar incluso el impacto de su icónico show en el Super Bowl del 2020 junto a Jennifer López, que se convirtió en la actuación de medio tiempo más vista en la historia de YouTube. En esta nueva etapa, quiere ofrecer una experiencia completa, un recorrido visual y sonoro por las distintas fases de su vida artística, en un espectáculo lleno de energía y creatividad que reflejará la riqueza de su trayectoria.

Shakira asegura que disfruta a pleno su vida de soltera (@shakira/IG)

Para la cantante, esta gira representa una oportunidad de celebrar sus logros y brindar a sus seguidores una presentación inolvidable. “Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora. No porque el público lo pida, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo”, declaró Shakira, decidida a “tirar la casa por la ventana” en cada aspecto del show. El tour, que ya agotó entradas en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, integrará lo mejor de su repertorio y contará con la pantalla más grande y los elementos visuales más impactantes que utilizó hasta ahora. Con esta nueva producción, la colombiana reafirma su lugar en el escenario global, demostrando que su talento y su espíritu incansable la mantienen, una vez más, en la cima de la música internacional.