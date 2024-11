Revelaron detalles de la inmediata conexión entre George Harrison y Billy Preston, el “quinto Beatle”

"George y Billy se reconocieron mutuamente", afirmó Olivia Harrison al reflexionar sobre la amistad entre su esposo y el legendario tecladista (EFE/Disney+)

Olivia Harrison, viuda de George Harrison, reveló detalles íntimos sobre la extraordinaria conexión entre su difunto esposo y el legendario tecladista Billy Preston en el nuevo documental Billy Preston: That’s the Way God Planned It, que se estrena el 17 de noviembre en el festival DOC NYC.

“Creo que George y Billy conectaron de una manera que los otros no lo hicieron”, afirmó Olivia en el film.

Y agregó: “Él estaba seguro de Billy desde el momento en que lo vio. Lo vio, y creo que Billy vio a George, y de alguna manera se reconocieron mutuamente y realmente vieron quiénes eran. Y creo que eso es lo que los mantuvo unidos”.

La primera colaboración entre los músicos se dio durante las sesiones de "Let It Be", momento en que Lennon llamó a Preston "el quinto Beatle" (Disney+)

El documental, dirigido por Paris Barclay y producido por Stephanie Allain, Jeanne Elfant Festa, Nigel Sinclair y Cheo Hodari Coker, cuenta con la participación de figuras destacadas como Ringo Starr, Eric Clapton y Sam Moore, quienes comparten sus recuerdos sobre Preston.

La colaboración entre George Harrison y Billy Preston comenzó durante las sesiones de Let It Be en 1969, cuando John Lennon lo consideró “como un quinto Beatle”.

Preston tocó el órgano Hammond en “Something”, el exitoso sencillo de Abbey Road escrito y cantado por Harrison. Como agradecimiento, este último produjo el sencillo de Preston “That’s the Way God Planned It” en 1969.

Billy Preston recuerda en una grabación de audio la creación de ese tema: “Esa canción surgió después de que grabamos ‘Let It Be’. Fue inspirada por ‘Let It Be’. Estaba en el estudio tocando y la canción me vino”.

George Harrison produjo el exitoso sencillo "That's the Way God Planned It" después de trabajar con Preston en "Something" (Disney+)

En esa misma línea, el músico añade: “Se la toqué a George, le encantó y dijo: ‘Oh, solo invitaré a algunos amigos para que toquen en ella’. Entonces llegó Eric Clapton. Keith Richards tocó el bajo. Ginger Baker tocó la batería. Hombre, nos divertimos mucho en ese estudio. Fue simplemente genial”.

Tras la disolución de The Beatles en 1970, ambos músicos mantuvieron una estrecha relación profesional. Preston participó en el emblemático álbum solista de Harrison All Things Must Pass (1970) y en The Concert for Bangladesh (1971).

Billy Preston interpretó el tema con músicos invitados por Harrison, incluyendo a Eric Clapton y Keith Richards, en una sesión memorable (Hopper Stone/Sony Pictures Entertainment/The Washington Post)

Por su parte, Harrison coprodujo el álbum Encouraging Words de Preston en 1970, que incluía una colaboración conjunta titulada “Sing One for the Lord” y la primera versión grabada de “My Sweet Lord”, que meses después se convertiría en un éxito número uno para el ex Beatle.

Billy Preston falleció en 2006 a los 59 años, cinco años después de la muerte de George Harrison en 2001 a los 58 años.

Según el director Paris Barclay, “el legado de Billy Preston es simplemente que, a pesar de sus luchas personales, se sentó y mejoró a todos los que lo rodeaban: los Beatles, los Stones, Aretha, Elton, Eric Clapton y Barbra Streisand, por nombrar algunos, y mientras tanto creó sus propios éxitos en el Top 10″.

El director del documental destaca que, a pesar de sus luchas, Billy Preston siempre mejoró a quienes lo rodeaban, incluyendo a los Beatles (Foto AP)

El cuarteto regresa a Disney+ con “Beatles ‘64”

Un nuevo documental producido por Martin Scorsese y dirigido por David Tedeschi explorará la primera visita de The Beatles a Estados Unidos en febrero de 1964, cuando la banda desató la “Beatlemanía” en el país.

Beatles ‘64 incluye metraje inédito restaurado en 4K, filmado por los documentalistas Albert y David Maysles, así como actuaciones en vivo del primer concierto americano de la banda en el Coliseo de Washington DC y sus apariciones en el programa de Ed Sullivan, que alcanzó una audiencia récord de 73 millones de espectadores.

"Beatles ‘64" presenta imágenes inéditas de la primera visita de la banda a Estados Unidos, mostrando su impacto cultural en el país (Disney+)

El documental, que se estrenará el 29 de noviembre en Disney+, cuenta con nuevas entrevistas de Paul McCartney y Ringo Starr, los únicos miembros vivos de la banda, y está producido por Scorsese junto a McCartney, Starr, Olivia Harrison y Sean Ono Lennon.

Coincidiendo con el estreno, siete álbumes americanos de The Beatles serán reeditados en vinilo audiófilo de 180 gramos, cortados analógicamente de sus cintas maestras originales en mono.

Estos lanzamientos, que incluyen Meet The Beatles! y Beatles ‘65, entre otros, no han estado disponibles en vinilo desde 1995.