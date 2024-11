Sophie Turner es la principal candidata para interpretar a Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider

Sophie Turner protagonizará la serie de Tomb Raider de Prime Video (Créditos: EFE/EPA/NINA PROMMER. Captura del videojuego Tomb Raider)

Sophie Turner, quien recientemente interpretó a la famosa ladrona de joyas Joan Hannington en su serie biográfica, volverá a la pantalla chica para darle vida a uno de los personajes femeninos más icónicos de la ciencia ficción: Lara Croft.

Esta noticia la dio a conocer el portal Deadline, quienes aseguraron que una fuente les contó que la actriz británica ya se encuentra en negociaciones para interpretar a la protagonista de la nueva serie de Prime Video, Tomb Raider.

De hecho, Deadline también confirmó hace un mes que la famosa estaba entre las actrices que hicieron el casting para obtener el papel, previamente interpretado en la pantalla grande por Angelina Jolie y Alicia Vikander.

Antes de Sohpie Turner, Angelina Jolie le dio vida a Lara Croft (Créditos: Poster de Tomb Raider)

La serie que estará basada en la franquicia de videojuegos creada por Crystal Dinamics, fue anunciada en 2023 y será dirigida por la ganadora del Emmy, Phoebe Waller-Bridge. Ante esta noticia, la directora aseguró que este trabajo es muy importante para ella, pues como sabemos, la también actriz ha sido parte de la producción de varios éxitos de taquilla como Indiana Jones y James Bond.

Dado que el personaje de Lara Croft está inspirado en ambas propiedades, este proyecto se ha convertido en un desafío muy especial ella: “Lara Croft significa mucho para mí, como para muchos otros, y no veo la hora de embarcarme en esta aventura. Murciélagos y todo eso”, expresó Waller-Bridge al momento que se anunció su integración al equipo.

Por su parte, Jennifer Salke, quien es la directora de Amazon MGM Studios afirmó que este proyecto de Tomb Raider será “épico” y confía en el trabajo de Phoebe para que sea todo un éxito: “Phoebe tiene una historia de amor de toda la vida con Lara Croft y muy pronto comenzaremos la búsqueda de quién interpretará este papel icónico. Simplemente no puedo esperar”, comentó.

Phoebe Waller-Bridge está muy emocionada por dirigir la serie de Tomb Raider para Prime Video (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Asimismo, no es el único proyecto de Sophie Turner con Prime Video, ya que próximamente protagonizará Haven, una serie serie de atracos, donde la actriz le dará vida a Zara, una empleada de oficina en una empresa de inversiones de fondos de pensiones llamada Lochmill Capital, que se ve obligada a ayudar a unos ladrones a robar miles de millones de libras de las cuentas de pensiones de personas comunes.

Desde su divorcio con Joe Jonas, la actriz se ha mantenido con una agenda de trabajo apretada. En una entrevista con Harper’s Bazaar, contó que el proceso de divorcio después de cuatro años de matrimonio fue muy difícil para ella: “Estoy pasando por un proceso legal en este momento, así que no puedo decir mucho, pero fue increíblemente triste. Tuvimos una hermosa relación, y fue duro”, señaló.

A pesar de eso, confesó que está muy contenta de regresar a su país natal, Reino Unido, ya que en el momento en el que se casó con el cantante cambió su residencia a Nueva York, Estados Unidos: “Estoy tan feliz de estar de vuelta. Sentía que mi vida estaba en pausa hasta que volví a Inglaterra. Nunca me siento realmente yo misma cuando no estoy en Londres, con mis amigos y mi familia”.

Sophie Turner contó que su divorcio con Joe Jonas fue algo muy difícil de sobrellevar (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Luego de que en septiembre de 2024 por fin se concretó el divorcio entre ambos artistas, sus hijas Willa (4 años) y Delphine (2 años) dividen su tiempo entre la casa de Turner en Londres y la de Jonas en Nueva York.

De hecho, la actriz de 28 años explicó en una entrevista con The Sunday Times que ser madre le dio la fuerza suficiente para grabar la serie de Joan: “Si no hubiera sido madre, no sé si habría podido aportar la misma energía al personaje. Joan llegó en una etapa de mi vida en la que tuve que ser ambiciosa y tener mucha voluntad para luchar contra las adversidades”, indicó.