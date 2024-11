“Esto me enferma”: Selena Gomez respondió a las críticas sobre su cuerpo

La actriz enfrentó comentarios sobre su apariencia en redes sociales y respondió con un mensaje sobre aceptación y salud - (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cada aparición pública de Selena Gomez es analizada al detalle, y con su presencia en el estreno de la película Emilia Pérez de Netflix, en el Festival de Cine Francoamericano en Los Ángeles, no fue la excepción. La actriz y cantante, vestida con un elegante vestido negro, se presentó como protagonista en un evento que ella misma describió como un logro en su carrera. Sin embargo, lo que debía ser una celebración de su nuevo papel se vio empañado por una ola de comentarios sobre su apariencia, suscitados tras la difusión de fotografías del evento.

En TikTok, los usuarios comenzaron a especular sobre el aspecto de Gomez, particularmente sobre cómo colocaba sus manos frente a su abdomen en varias fotos, lo cual derivó en teorías sobre posibles cambios en su físico. Ante el creciente rumor y las insinuaciones sobre su figura, Selena decidió tomar cartas en el asunto y responder a los comentarios en la misma plataforma.

Selena Gomez responde con fuerza a los comentarios críticos sobre su cuerpo en redes sociales

“Esto me enferma”, escribió Gomez con sinceridad en un comentario. Luego reveló que tiene SIBO (sobre crecimiento bacteriano en el intestino delgado), una condición que le afecta la digestión y puede provocar hinchazón y dolor abdominal. “No me importa que no luzca como una figura de palo, no tengo ese cuerpo. Fin de la historia. Y no, NO soy una víctima. Soy humana”, declaró la cantante, confrontando de manera directa los comentarios que criticaban su aspecto. Con esta respuesta, la artista puso un alto a las suposiciones sobre su físico y, una vez más, hizo visible la realidad de vivir con problemas de salud que afectan su imagen.

Esta no es la primera vez que Selena habla abiertamente sobre sus problemas de salud. En 2017, luego de un diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune que ataca el propio sistema inmunitario, recibió un trasplante de riñón para salvar su vida. Este procedimiento, junto con otras etapas complicadas de tratamiento, ha marcado profundamente su vida y su percepción sobre el bienestar físico y mental.

En 2022, la actriz compartió que enfrentar estas situaciones ha cambiado su forma de verse a sí misma y de valorar su salud por encima de las críticas. “Sin mis problemas y desafíos, probablemente sería solo otro ser molesto que quiere llevar ropa bonita todo el tiempo”, comentó la actriz en una entrevista con Rolling Stone en 2022, en referencia a la presión estética de la industria.

Selena Gomez invita a sus seguidores a aceptar sus cuerpos como son, promoviendo un mensaje positivo y realista - (REUTERS/Aude Guerrucci)

Selena ha reafirmado, en varias ocasiones, que su prioridad no es la apariencia, sino mantenerse saludable y ser auténtica. En una época en la que las redes sociales elevan los ideales de belleza al límite, su mensaje es un recordatorio de que nadie debería sentirse juzgado o avergonzado por su apariencia, especialmente cuando la salud está en juego. La postura de Selena se erige como una defensa a su humanidad y a la libertad de vivir su vida sin la necesidad de cumplir expectativas ajenas.

Rare Beauty y el compromiso de Selena Gomez con el movimiento body positive

Desde su lanzamiento en 2019, Rare Beauty ha sido mucho más que una línea de cosméticos. Fundada por Selena Gomez, la marca busca desafiar las normas de belleza convencionales y promover la aceptación de la propia imagen, un principio clave del movimiento body positive. La misión de Rare Beauty se enfoca en eliminar la presión que ejercen los estándares de perfección y recordar a las personas que cada rostro, cuerpo y estilo de belleza es único y valioso.

Gomez ha explicado que Rare Beauty nació de su deseo de crear una marca donde las personas se sientan libres de ser auténticas. Su campaña de marketing y sus productos celebran la belleza natural y promueven el mensaje de que no se necesita esconder o cambiar las características propias para sentirse bien. La marca incluye una amplia gama de tonos y productos que se adaptan a todo tipo de piel y características, subrayando la importancia de la inclusión y el respeto por la diversidad.

Parte de las ganancias de Rare Beauty se destinan a programas de salud mental, una causa clave para Gomez - (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, Rare Beauty está directamente vinculada con el Rare Impact Fund, un fondo creado por la artista para apoyar la salud mental. Desde sus inicios, la empresa ha donado un porcentaje de sus ingresos a este fondo, que financia programas de salud mental y ofrece recursos a personas que enfrentan problemas de autoestima y aceptación personal.

En sus redes sociales, Gomez es conocida por publicar mensajes que promueven la aceptación del cuerpo y la autoestima. En ocasiones ha compartido videos y fotos sin maquillaje o sin filtros, y ha hablado abiertamente sobre su propio proceso de autoaceptación, transmitiendo a sus seguidores el mensaje de que no es necesario cumplir con ideales de perfección para ser bellos.

En 2021, un video en el que Gomez respondía a la presión de “meter tripa” en un traje de baño se hizo viral en TikTok; en él, reafirma que “los cuerpos tienen este tamaño a veces”, un mensaje que resonó entre sus seguidores y seguidores, motivándolos a aceptar su propia imagen sin vergüenza.