La novia de Liam Payne compartió sus primeras declaraciones tras la muerte del ex One Direction: “Te seguiré amando por el resto de mi vida”

A dos días de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy ha pedido a sus seguidores privacidad en estos momentos tan difíciles (Créditos: Instagram/Kate Cassidy)

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció en Buenos Aires tras caer desde el balcón de su habitación en un hotel, según informaron las autoridades locales. El incidente ocurrió el pasado 16 de octubre, y la policía confirmó que el cantante de 31 años sufrió heridas extremadamente graves que resultaron en su muerte inmediata.

Kate Cassidy, pareja de Payne desde 2022, expresó su dolor a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas y pidiendo privacidad para afrontar la pérdida. En su mensaje, Cassidy se refirió a Payne como su “ángel” y expresó su amor incondicional hacia él.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada en los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio necesarios para superar esto en privado. Liam, ángel mío. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente. Te seguiré amando el resto de mi vida. Te quiero, Liam”, se lee en el comunicado que Kate compartió en sus redes sociales.

En medio del duelo por la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy agradeció el apoyo que sus fanáticos y personas cercanas le han dado en este proceso (Créditos: Instagram/Kate Cassidy)

Cabe mencionar que el texto terminaba con el número “444″, que en numerología representa la protección y guía durante un momento de cambio.

Días antes de su muerte, Payne había compartido en Snapchat imágenes y videos de su estancia en Argentina, donde se le veía disfrutando de un día con Cassidy. En uno de los videos, el cantante mencionó que estaba teniendo un “día encantador” mientras planeaban actividades como jugar al polo y montar a caballo. Sin embargo, Cassidy había regresado a Florida dos días antes del trágico suceso, lo que indica que las publicaciones de Payne no eran en tiempo real.

La relación entre Liam Payne y Kate Cassidy comenzó en octubre de 2022, cuando fueron vistos juntos en una fiesta de Halloween, lo que generó rumores de un romance que se confirmaron poco después. La pareja hizo su debut oficial en la alfombra roja durante los British Fashion Awards, consolidando su relación ante el público. Desde entonces, han sido muy abiertos sobre su vida juntos, compartiendo fotos y videos en sus redes sociales.

Liam y Kate comenzaron a salir desde 2022 (Créditos: Instagram/Kate Cassidy)

En mayo de 2023, surgieron informes sobre una posible ruptura, pero en junio del mismo año, la pareja fue vista nuevamente junta, lo que indicaba una reconciliación. Durante todo 2024, continuaron mostrando su relación en redes sociales y asistiendo a diversos eventos juntos, lo que reafirmó su vínculo ante sus seguidores.

La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional de Buenos Aires ha iniciado una investigación sobre las circunstancias del fallecimiento de Payne. Según declaraciones recogidas por medios locales, se ha interrogado a cinco personas, incluyendo a tres empleados del Hotel CasaSur Palermo y a dos mujeres que estuvieron con el músico en las horas previas al incidente. Las autoridades subrayaron que Payne estaba solo en el momento de la caída y sugirieron que podría haber estado bajo los efectos de sustancias.

En la habitación del cantante, los investigadores encontraron lo que parecen ser narcóticos y bebidas alcohólicas, además de varios objetos y muebles destruidos. Estas evidencias apuntan a que Payne podría haber estado en un estado de semi o inconsciencia cuando ocurrió la caída, según la fiscalía.