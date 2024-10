Travis Kelce reveló su deseo más grande al celebrar su cumpleaños número 35

Travis Kelce celebró su 35 cumpleaños en el evento benéfico Kelce Car Jam en Kansas City, Missouri (AP Foto/Ed Zurga)

Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, celebró su 35 cumpleaños el 5 de octubre durante su evento anual, el Kelce Car Jam, en Kansas City, Missouri. Este festival, que apoya a su fundación Eighty-Seven & Running, reunió a familiares, amigos y fanáticos, quienes le cantaron “Feliz Cumpleaños” y le entregaron tarjetas para conmemorar la ocasión especial.

En declaraciones exclusivas a People, Kelce expresó su deseo mayor cumpleañero: recibir como regalo “otro Super Bowl”. El evento contó con la presencia de su familia, incluidos sus padres, Donna y Ed Kelce, su hermano Jason Kelce y su cuñada Kylie Kelce. Entre los asistentes también estuvieron el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, y su esposa Brittany, quien está embarazada.

El deseo de cumpleaños de Travis Kelce es ganar otro Super Bowl con los Kansas City Chiefs (USA TODAY Sports via Reuters Con)

Durante el festival, los invitados disfrutaron de una variedad de opciones gastronómicas y de bebidas, además de una exhibición de autos antiguos. Kelce, al dirigirse al público desde el escenario, manifestó su entusiasmo por el próximo partido de los Chiefs contra los New Orleans Saints, programado para el 7 de octubre en el Arrowhead Stadium. “¿Qué tal si conseguimos una victoria el lunes por la noche? ¿Qué les parece?”, exclamó, recibiendo una ovación de los asistentes.

Aunque su novia, la cantante Taylor Swift, no pudo asistir al evento debido a su agenda de conciertos de la gira Eras Tour, la celebración fue un éxito. Swift, de 34 años, se prepara para las últimas presentaciones de su gira, lo que ha generado preocupación entre algunos fanáticos por su ausencia en los recientes partidos fuera de casa de Kelce.

Taylor Swift no asistió al Kelce Car Jam debido a su gira de conciertos Eras Tour (Scott A Garfitt/Invision/AP)

El Kelce Car Jam no solo celebra el cumpleaños del jugador, sino que también tiene un propósito benéfico, apoyando a su fundación que busca empoderar a jóvenes a través de programas de educación y desarrollo personal. La fundación Eighty-Seven & Running ha sido un pilar en la comunidad, brindando oportunidades a los jóvenes para alcanzar su máximo potencial.

La madre de los Kelce reveló cómo les ha afectado la fama

Donna Kelce, madre de los famosos jugadores de fútbol americano Travis Kelce y Jason Kelce, ha compartido cómo la fama de sus hijos ha transformado sus vidas cotidianas. En una entrevista para la edición 2024 de “Women of the Year: The Moms” de Glamour, Donna reveló que la notoriedad de sus hijos ha limitado su capacidad para realizar actividades familiares normales.

La familia Kelce alquila lugares completos para disfrutar de momentos privados lejos de la atención pública (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

“No podemos ir a ningún lado, realmente”, comentó, refiriéndose a las dificultades que enfrentan al salir en público debido al reconocimiento de Travis, jugador de los Kansas City Chiefs, y Jason, exjugador de los Philadelphia Eagles. Durante la conversación, Donna explicó que, para disfrutar de momentos privados en familia, a menudo deben alquilar restaurantes o cines completos.

Aunque la fama los persigue, ocasionalmente logran escaparse a lugares menos conocidos para evitar el acoso mediático. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, Donna expresó su gratitud por el respeto que la mayoría de las personas muestran hacia su familia, aunque subrayó que no tolera que se tomen fotos sin su consentimiento, especialmente en situaciones privadas.

Donna describió a Travis Kelce como un buen tío y a su hermano Jason como un excelente padre de familia (Foto AP/Frank Franklin II, izquierda, y AP Photo/Daniel Kucin Jr.)

Además de hablar sobre la fama, Donna también destacó el papel de sus hijos en la familia. Describió a Travis como un buen tío y a Jason como un excelente padre, mostrando el lado más personal de sus vidas fuera del campo de juego. En una entrevista anterior con People Donna mencionó que, a pesar de la atención constante sobre su familia, está disfrutando de esta etapa de su vida más que nunca.

La fama de los Kelce ha sido un tema recurrente, especialmente con el interés público en la relación de Travis con Taylor Swift. Este tipo de atención ha llevado a que la familia Kelce esté constantemente bajo el escrutinio público, lo que ha cambiado la dinámica familiar.