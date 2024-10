Sydney Sweeney denunció un trato propuesto por paparazzi para obtener fotos suyas en bikini

Sydney Sweeney enfrenta paparazzi que acechan su hogar en Florida, revelando prácticas invasivas y desmintiendo acusaciones en su contra (REUTERS/Aude Guerrucci)

La artista estadounidense Sydney Sweeney, famosa por su actuación en Euphoria y Madame Web, reveló detalles sobre un inquietante incidente con un grupo de paparazzi que acecharon su hogar en Florida.

La estrella de 27 años relató en una entrevista con la revista Glamour cómo los fotógrafos llegaron a su nueva residencia e intentaron negociar con su familia para obtener fotos de ella en bikini.

“Dijeron: ‘Si le dices que salga en bikini, tomaré fotos y luego los dejaré en paz’”, comentó en referencia a la naturaleza invasiva de estas prácticas.

La actriz relata cómo fotógrafos intentaron negociar fotos en bikini, evidenciando la invasión a su privacidad (Instagram/sydney_sweeney)

En ese sentido, desmintió enérgicamente las acusaciones de que ella misma convoca a los paparazzi y argumentó que tal acción pondría en riesgo su seguridad.

“¿Por qué llamaría a los paparazzi para que me tomen fotos en mi propia casa cuando mis primos pequeños y mi familia están allí y estoy en mi patio trasero? ¿Por qué querría eso alguna vez?”, cuestionó, evidenciando su frustración ante tales suposiciones.

Sweeney describió la persistencia de los fotógrafos, quienes permanecieron desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m., incluso escondiéndose en kayaks entre los arbustos del océano.

Los fotógrafos acecharon desde kayaks en la costa, permaneciendo afuera de su residencia por horas (REUTERS/Danny Moloshok)

La actriz de Con todos menos contigo y The White Lotus expresó su preocupación por la falta de privacidad y seguridad, señalando que la publicación de estas imágenes compromete su tranquilidad. “Cuando esas fotos salen, mi seguridad real está en riesgo”, afirmó.

La situación ha llegado al punto en que su residencia se ha convertido en una atracción turística no deseada. “Ahora pasan barcos, y literalmente los escucho decir: ‘Esta es la casa de Sydney Sweeney’. Se convierte en un tour de estrellas en mi patio delantero”, lamentó.

La privacidad de Sweeney y su familia está comprometida. Además, la atención mediática ha convertido su hogar en Florida en una atracción turística no deseada (Instagram)

Sydney Sweeney y la relación con su cuerpo

En otro panorama, Sydney Sweeney abordó el constante escrutinio sobre su cuerpo. A pesar de los comentarios inapropiados, destacó el lado positivo de haber inspirado confianza en sus seguidores.

“Eso significa mucho para mí porque realmente creo en empoderar a los demás y sentirse poderosa con tu cuerpo y abrazar tu sexualidad”, expresó, mostrando su compromiso con la positividad corporal.

Y añadió: “Si tienes tetas, genial. Haz alarde de ellas”. Esto último es una respuesta a la sexualización a la que se le somete en las redes sociales por tener senos grandes y no tener problemas en lucirlos.

La estrella de 27 años respondió a la sexualización en redes sociales con empoderamiento y autoconfianza (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una pasada publicación en Instagram, la artista vistió una sudadera en la que se leía la frase “Perdón por tener tetas grandes”. La fotografía era una forma de contestar a las críticas de la productora Carol Baum, quien aseguró que Sydney “no es bonita” y “no puede actuar” tras ver el filme Con todos menos contigo.

“Qué triste que una mujer en la posición de compartir sus conocimientos y experiencia decida atacar a otra mujer”, señaló Sweeney más tarde en un comunicado. “Si eso es lo que ha aprendido durante sus décadas en la industria y considera apropiado enseñarlo a sus alumnos, es vergonzoso. Menospreciar injustamente a una colega productora dice mucho sobre el carácter de la señora Baum”.

Sobre la repentina fama, Sweeney compartió con Variety en 2023 una reflexión reveladora: “La gente es tan rápida para construir a alguien, y luego les encanta derribarlos. Y es tan fascinante de ver. Hace tres años, iba a la universidad como todos los demás. Y de repente, ya no soy un ser humano”.

Glen Powell compartió diversos momentos con Sydney Sweeney durante la filmación de "Con todos menos contigo" (Backgrid/The Grosby Group)

La joven estrella, cuyos créditos también incluyen The Handmaid’s Tale, Sharp Objects, Once Upon a Time... in Hollywood y Reality, próximamente aparecerá en Eden, dirigida por Ron Howard.

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de este año. El elenco también cuenta con la participación de Ana de Armas, Vanessa Kirby, Ricky Guillart, Jude Law, Daniel Brühl, Felix Kammerer, Toby Wallace y Richard Roxburgh.