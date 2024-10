Nicole Kidman se enreda en un peligroso juego erótico en el primer tráiler de “Babygirl”

Una CEO de alto poder pone su carrera y su familia en juego cuando comienza un tórrido romance con su pasante mucho más joven.

Nicole Kidman y Harris Dickinson protagonizan el nuevo thriller erótico Babygirl, dirigido por Halina Reijn y producido por A24. La película, que se estrenó con éxito en el Festival de Venecia, donde recibió una ovación de siete minutos, explora la relación prohibida entre una ejecutiva de alto nivel y su joven interno. Su nuevo tráiler ha sido lanzado y muestra la intensa química entre Romy y Samuel, los personajes interpretados por Kidman y Dickinson, respectivamente.

La trama se centra en Romy, una CEO que arriesga su carrera y su matrimonio con el personaje interpretado por Antonio Banderas al embarcarse en una aventura con Samuel. La relación entre ambos se desarrolla en diversos escenarios, como hoteles, bares y clubes, y pone en juego las dinámicas de poder y género tanto en sus vidas personales como profesionales.

La trama de “Babygirl” se desarrolla en varios entornos, como hoteles y clubes, mientras Romy navega su carrera, matrimonio y un romance arriesgado con Samuel (A24)

En una escena del reciente adelanto, Samuel le dice a Romy: “Creo que te gusta que te digan qué hacer”, antes de disculparse con una sonrisa en el rostro por su comentario sumamente atrevido e inapropiado. Esta línea resalta la tensión sexual que habrá entre ambos personajes a lo largo del film, que desde ya deja ver bien su género de drama erótico.

Babygirl es una creación escrita, dirigida y producida por Halina Reijn, conocida por su trabajo en Muerte, muerte, muerte (Bodies, Bodies, Bodies). La narrativa también aborda el lado interior de Romy, quien se describe a sí misma como una “colaboradora” y “nutridora”, mientras equilibra las demandas de su trabajo y su rol como madre y esposa de una manera poco convencional. El tráiler también incluye la voz en off de Romy, quien reflexiona sobre las expectativas que otros tienen de ella: “Todos están esperando que me derrumbe bajo la presión”, dice.

Antonio Banderas interpreta al esposo de Romy, la CEO interpretada por Nicole Kidman en la película (A24)

Uno de los mayores retos para Nicole Kidman

Si bien, Kidman ya tiene experiencia en producciones que requieren de escenas de desnudos, Babygirl fue diferente; un verdadero reto físico y psicológico.

En entrevista con Variety, Nicole confesó haberse sentido exhausta al interpretar el papel de Romi:

“He hecho algunas películas bastante reveladoras, pero no como esta… Me dejó exhausta. En algún momento pensé que no quería ser tocada, no quería continuar, pero al mismo tiempo sentía una compulsión por seguir adelante”.

Kidman añadió que llegó a sentirse vulnerable “como actriz, como mujer y como ser humano...”. Sin embargo, gracias a la ayuda de la directora Halina Reijn, logró superar este duro rodaje.

Nicole Kidman atravesó un enorme reto físico y psicológico en "Babygirl" (A24)

Las bromas “inapropiadas” de Nicole Kidman

Liev Schreiber reveló recientemente un lado inesperado de su colega Nicole Kidman durante la filmación de la serie La pareja perfecta (The Perfect Couple). En una entrevista en The Jess Cagle Show de SiriusXM, Schreiber comentó que Kidman, conocida por su elegancia y autoridad, tiene un lado cómico y un tanto retorcido.

“Nunca había conocido a alguien tan rápida para ser inapropiada en un set como Nicole”, bromeó el actor.

Schreiber, quien trabajó junto a Kidman en “La pareja perfecta”, destacó su química y camaradería, lo que aportó una dinámica única a sus actuaciones en la serie (REUTERS/Mario Anzuoni)

Schreiber, de 56 años, compartió que, a pesar de su larga amistad con Kidman, de 57 años, nunca había imaginado trabajar juntos hasta que surgió la oportunidad en la serie de Netflix. “Fue una de las grandes sorpresas de este trabajo”, añadió. La serie sigue a la familia Winbury mientras se preparan para una boda en su lujosa finca junto al mar, Summerland. Sin embargo, la celebración se ve interrumpida cuando un cadáver aparece en la propiedad, desencadenando una serie de eventos que involucran a todos los miembros de la familia en la investigación.

El actor también mencionó que las improvisaciones y los momentos fuera de guion de Kidman fueron tan memorables que espera que algún día se publiquen las tomas descartadas. “Preferiblemente un día después de que todos estemos muertos”, bromeó Schreiber, destacando lo divertido que fue trabajar con ella.

La serie “La pareja perfecta” sigue a la familia Winbury, cuya celebración se interrumpe por un asesinato en su lujosa finca, generando una investigación que involucra a todos (Netflix)

Schreiber y Kidman, quienes han sido amigos durante años, encontraron en esta serie una oportunidad inesperada para colaborar profesionalmente. La química y la camaradería entre ambos actores se reflejan en sus actuaciones, lo que según la crítica ha aportado una dinámica única a la serie.