David Schwimmer recordó la decisión que podría haber cambiado su carrera: “Me habría convertido en una estrella de cine”

"Me habría convertido en una estrella de cine", reflexionó David Schwimmer sobre haber rechazado "Hombres de negro" (Getty Images/Columbia Pictures)

David Schwimmer recordó haber rechazado el papel protagonista de Hombres de negro (Men in Black), una decisión que, según admite, podría haber cambiado drásticamente el rumbo de su carrera.

En una reciente entrevista en el podcast Origins de Cush Jumbo, el actor conocido por su papel en Friends reveló los motivos detrás de esta elección que lo alejó de lo que podría haber sido un papel estelar en una franquicia de gran éxito.

“Me habría convertido en una estrella de cine”, reflexionó sobre la oportunidad perdida.

“Si miras el éxito de esa película y esa franquicia, mi carrera habría tomado una trayectoria muy diferente”, añadió el actor, reconociendo el impacto que Hombres de negro tuvo en la industria cinematográfica tras su estreno en 1997.

Will Smith y Tommy Lee Jones lideraron la franquicia de éxito en el cine (Columbia Pictures/Getty Images)

La decisión de Schwimmer de rechazar el papel se debió a un compromiso previo con Miramax.

Tras filmar The Pallbearer con Gwyneth Paltrow, el artista firmó un acuerdo para tres películas que incluía la oportunidad de dirigir su primer largometraje.

Este proyecto involucraba a su compañía teatral de Chicago, Lookingglass Theater Company.

“Comenzamos la preproducción”, explicó David Schwimmer. “Todos mis mejores amigos en el mundo de mi compañía de teatro renunciaron a sus trabajos para poder estar en esta película durante el verano, que iba a ser una filmación de seis semanas en Chicago”.

La película coincidió con un proyecto de Schwimmer, forzándolo a tomar una difícil decisión (Miramax)

Fue en ese momento cuando recibió la oferta para Hombres de negro y, evidentemente, sus compromisos con el proyecto hacían imposible su participación.

El actor describió la situación como una “decisión brutal”, ya que el rodaje de dicha propuesta coincidía exactamente con el período en que planeaba dirigir su película.

La ventana de cuatro meses que tenía libre de Friends no permitía hacer ambos proyectos.

David Schwimmer es conocido mundialmente por su papel de Ross Geller en la exitosa serie "Friends" (David Hume Kennerly/Getty Images North America)

Hombres de negro resultó ser un éxito rotundo, convirtiéndose en una de las películas más rentables de la historia reciente.

La comedia de acción y ciencia ficción, protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, tuvo uno de los tres mayores fines de semana de estreno hasta ese momento.

"Hombres de negro" se convirtió en uno de las sagas más rentables (Columbia Pictures)

A pesar de rechazar este papel, Schwimmer no estuvo inactivo. En 1998, el año siguiente al estreno de la película, apareció en cinco producciones: The Thin Pink Line, Besando a un tonto, Seis días y siete noches, El aprendiz y la película televisiva Since You’ve Been Gone.

Esta última fue la única que dirigió y contó con la participación de algunos miembros del conjunto Lookingglass, además de estrellas como Rachel Griffiths, Jon Stewart, Lara Flynn Boyle y Teri Hatcher.

Pensando actualmente sobre su decisión, expresó cierta incertidumbre: “No sé si tomé la decisión correcta”.

Sin embargo, Jumbo le recordó que la relación con sus amigos del teatro probablemente no se habría recuperado si hubiera optado por Hombres de negro. “Esa relación con todas esas personas probablemente habría terminado”, concordó el actor.

En 1998, tras rechazar "Hombres de Negro", el actor participó en cinco producciones diferentes (Getty Images)

El elogio que recibió de Matthew Perry

En otro segmento de la entrevista, David Schwimmer expresó su sorpresa al enterarse de que su difunto compañero de Friends, Matthew Perry, admiraba su enfoque de la comedia.

Jumbo mencionó una conversación que tuvo con Perry durante el rodaje de The Good Fight, donde este elogiaba las habilidades de Schwimmer para la comedia física.

David Schwimmer destacó por su habilidad en la comedia física, reconocida por Matthew Perry, su compañero de reparto en "Friends" (NBCU/Instagram @_schwim_)

“Eso es interesante por muchas razones”, respondió. “Es un gran cumplido y me sorprende escucharlo porque Matthew era reservado conmigo, no me diría eso a mí, pero lo aprecio mucho”.

El recordado intérprete de Ross Geller atribuyó su destreza en la comedia física a su rigurosa formación teatral. “Trabajaba meticulosamente en cualquier comedia física en una escena”, explicó.

Y añadió: “Lo estructuraba y coreografiaba cuidadosamente, no solo para no lastimarme ni lastimar a nadie más, sino para poder repetirlo muchas, muchas veces”.

"Matthew era reservado conmigo", señaló David en una entrevista posterior a la muerte de Perry (Rich Fury/Invision/AP)

El actor rindió homenaje a Matthew Perry en Instagram tras su fallecimiento en octubre de 2023, destacando su “impecable sincronización cómica y ejecución” y su capacidad para transformar líneas de diálogo ordinarias en algo “tan original e inesperadamente divertido que aún asombra”.