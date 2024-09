La razón por la que Paris Hilton no quiere que sus hijos sean famosos

Paris Hilton expresó su deseo de que sus hijos, Phoenix y London, no sean famosos como ella, destacando las dificultades de vivir bajo el ojo público (Instagram/@parishilton)

La empresaria Paris Hilton ha vivido casi toda su vida adulta bajo la intensa luz del foco mediático, por lo que sabe bastante bien lo bueno y lo malo que eso conlleva. En esa misma línea, la socialité ha expresado su deseo de que sus hijos, Phoenix de 20 meses y London de 10 meses, tomen un camino diferente al de ella.

Durante una entrevista exclusiva con E! News, Paris compartió sus pensamientos sobre el hecho de que sus hijos se vuelvan igual de famosos que ella. “Espero que no lo sean. Es mucho. Necesitas ser muy fuerte. Soy muy fuerte y sé que los criaré para serlo, pero solo espero que hagan lo que quieran hacer”, reflexionó.

Hilton reveló que su hijo Phoenix muestra una actitud protectora hacia su hermana London, lo que considera una de las cosas más tiernas (Instagram/@parishilton)

Hilton también destacó la tierna relación que se está formando entre sus pequeños. “Es tan lindo, Phoenix ya es muy protector con ella, y simplemente se acuesta a su lado, le acaricia la cabeza y le besa la frente”, contó. “Es tan gentil. Es lo más lindo. Me derrite el corazón todos los días”, agregó.

Sin embargo, la vida de Paris no se detiene ahí. Recientemente se reunieron con su amiga de toda la vida, Nicole Richie, para grabar una nueva serie reality en Peacock. Y parece que su dinámica no ha cambiado desde sus días alborotados en The Simple Life.

Hilton mencionó que ella y Nicole Richie están trabajando juntas en una nueva serie reality para Peacock, manteniendo una dinámica similar a la de "The Simple Life" (REUTERS/Nathan Howard)

“Cada vez que estamos juntas, la pasamos de lo mejor. Somos como dos adolescentes”, relató Paris a E! News. Además, bromeó: “Y fue divertido volver a trabajar en Sonic nuevamente. La gente estaba tan sorprendida. Siempre es divertido sorprender a la gente”.

La faceta de Paris como madre también se destaca en sus recientes declaraciones. “Soy una mamá sliving y podemos hacerlo todo”, afirmó. “Siento que las mamás ya son superheroínas y siempre he sido una persona que no le gusta vivir dentro de una caja. Me gusta hacer de todo y tengo tantas aspiraciones en la vida. Amo ser creativa, amo hacer música. Amo ser empresaria y ser mamá es mi parte favorita”, agregó.

La socialité describió su rol de madre como su parte favorita de la vida y destacó su habilidad para equilibrar su carrera con su papel de mamá (REUTERS/Andrew Kelly)

Paris Hilton y su amistad con Britney Spears y Lindsay Lohan

En agosto, durante un evento de TalkShopLive, Paris detalló el estado actual de sus amistades con Britney Spears y Lindsay Lohan. La empresaria recordó que tuvo un encuentro casual con Lohan en una fiesta de Vanity Fair: “Fue tan bueno verla. Se ve tan hermosa. Me alegro mucho por ella”.

En cuanto a Britney, la socialité reveló que ha sido una visitante frecuente en su hogar debido a que disfruta en gran medida compartir momentos con sus hijos. “Le encanta visitar a los bebés. Simplemente ama a los niños”, afirmó Paris.

Hilton comentó que tuvo un encuentro con Lindsay Lohan en una fiesta de Vanity Fair (Infobae México/ Jovani Pérez)

Hilton también habló sobre posibles planes futuros de colaboración en el estudio de grabación con Britney y Lindsay. “Sería divertido. Amo a ambas como artistas”, respondió Paris en el evento cuando le preguntaron si se animaría a grabar alguna canción con sus amigas.

Respecto a las celebraciones en honor a su nuevo álbum, Infinite Icon, Hilton lanzó una colección de merch de edición limitada en colaboración con Pacsun. Esta vibrante colección inspirada en la estética de los años 2000 incluye cinco estilos únicos.

En cuanto a su amistad con Spears, Paris contó que ella la visita con frecuencia en su hogar y disfruta pasar tiempo con sus hijos (Jordan Strauss/Invision/AP)

Asimismo, Paris comentó a E! News sobre su nueva asociación: “Pacsun ha sido el socio perfecto para conectar con tantos de mis fans y llevar el universo creativo que creamos para el álbum al mundo de la moda”.

Carter Reum, esposo de Hilton y padre de sus hijos, comentó: “Gracias a Dios todos se parecen a su mamá”. Paris concluyó que ser madre ha sido su etapa favorita: “Me siento tan realizada y tan agradecida de tener esta familia hermosa, nuestro pequeño equipo adorable, y cada día se pone mejor y mejor”.

Carter Reum, esposo de Paris Hilton y padre de sus hijos, comentó que los niños se parecen a su madre, destacando su admiración por la familia que han formado juntos (Richard Shotwell/Invision/AP)

Por último, Paris también compartió sus planes de llevar a sus hijos con ella durante su nueva gira musical, destacando la capacidad de mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal.