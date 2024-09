“Heroes”, la legendaria canción de David Bowie tendría otro significado, según exnovia del músico

Clare Shenstone, exnovia de David Bowie, sostiene que la letra de “Heroes” describe un día especial que pasaron juntos en Berlín (Studiocanal/Shutterstock/ Instagram/@clareshenstonestudio)

Desde su lanzamiento en 1977 hasta el día de hoy, “Heroes”, el clásico tema de David Bowie, ha constituido uno de los himnos más icónicos de la música pop. Originalmente se creía que su famosa letra se inspiraba en un abrazo entre el productor Tony Visconti y la cantante alemana Antonia Maass, que ocurrió junto al Muro de Berlín. Sin embargo, un nuevo documental de la BBC sugiere que la verdadera musa detrás de la canción podría ser otra.

El documental titulado Bowie In Berlin, que se emitirá en BBC Radio 4 el próximo 14 de septiembre, presenta la interpretación del tema de Clare Shenstone, exnovia de Bowie y artista, quien asegura que la letra del éxito de David en realidad describe detalladamente un día extraordinario que pasaron juntos en Berlín.

Durante su visita a Berlín, Shenstone y Bowie también cruzaron el Checkpoint Charlie y pasaron tiempo en La Tumba del Soldado Desconocido (Studio Canal/Shutterstock)

Según lo que cuenta Shenstone, en la mañana de aquel día, ella le comentó a Bowie sobre un sueño en el que nadaba con delfines. De acuerdo con su testimonio, dicha imagen luego fue incluida en la canción con la línea: “I wish you could swim / Like dolphins can swim” (Quisiera que pudieras nadar, así como los delfines pueden nadar).

Durante esa jornada, ambos cruzaron al Berlín Oriental a través del Checkpoint Charlie. Shenstone recuerda cómo pasaron varias horas en La Tumba del Soldado Desconocido, donde observaron a los guardias desfilar. Dicha experiencia, que describió como extremadamente intensa, los llevó a sostenerse las manos con fuerza.

El testimonio de Shenstone cuestiona la interpretación previa de que la canción “Heroes” se inspiró en un abrazo entre Tony Visconti y Antonia Maass junto al Muro de Berlín (Masayoshi Sukita/The David Bowie Archive)

Esa vivencia se complementó con una caminata a lo largo del otro lado del muro, donde bajo los focos y la vigilancia de armas, experimentaron un momento de unión significativa cuando Bowie la besó. “Caminamos por el otro lado del muro. Había focos y se veían las siluetas de los cañones. Íbamos tomados de la mano, él me tomó la otra mano y me besó. Fue tan bonito”.

En la misma entrevista con The Guardian, Shenstone recuerda que cuando escuchó la canción inmediatamente reconoció que lo que cantaba Bowie era en realidad una descripción de aquel día. Así, este nuevo enfoque reabre la interpretación de la letra, que por mucho tiempo había sido aceptada casi sin discusión, pues el propio Bowie había mencionado el encuentro de Visconti y Maass como fuente de inspiración.

En el documental, Shenstone recuerda cómo Bowie la besó bajo las luces del muro de Berlín, un momento significativo para ella (Instagram/@clareshenstonestudio)

Ahora, el documental pone en duda esta versión y sugiere que las experiencias personales y los detalles íntimos compartidos por Shenstone pudieron haber desempeñado un papel crucial en la creación de uno de los trabajos más emblemáticos del músico.

Letra de “Heroes” - David Bowie

I, I will be king (Yo, seré rey)

And you, you will be queen (Y tú, tú serás reina)

Though nothing will drive them away (Aunque nada los alejará)

We can beat them, just for one day (Podemos vencerlos, solo por un día)

We can be heroes, just for one day (Podemos ser Héroes, solo por un día)

Clare Shenstone dijo que reconoció inmediatamente que la letra de “Heroes” reflejaba su experiencia en Berlín cuando escuchó la canción por primera vez (Fernando Aceves)

And you, you can be mean (Y tú, tú puedes ser mala)

And I, I’ll drink all the time (Y yo, yo beberé todo el tiempo)

‘Cause we’re lovers, and that is a fact (Porque somos amantes, y eso es un hecho)

Yes, we’re lovers, and that is that (Sí, somos amantes, y así es eso)

Though nothing, will keep us together (Pensaron que nada nos mantendría juntos)

We could steal time, just for one day (Podemos robar tiempo, solo por un día)

We can be heroes, for ever and ever (Podemos ser héroes, por siempre y siempre)

What d’you say? (¿Que dijiste?)

El documental “Bowie In Berlin” se estrenará en BBC Radio 4 el 14 de septiembre (Fernando Aceves)

I, I wish you could swim (Yo, yo desearía que pudieras nadar)

Like the dolphins, like dolphins can swim (Como los delfines, como los delfines pueden nadar)

Though nothing, nothing will keep us together (Pienso que nada, nada nos mantendría juntos)

We can beat them, for ever and ever (Podemos vencerlos, por siempre y para siempre)

Oh we can be heroes, just for one day (Oh, podemos ser héroes solo por un día)

La canción fue grabada en los Hansa Studios en Berlín, un lugar que Bowie eligió por su atmósfera única y su distancia de las presiones de la industria musical en Inglaterra (Ray Stevenson/Shutterstock)

I, I will be king (Yo, seré rey)

And you, you will be queen (Y tú, tú serás reina)

Though nothing will drive them away (Aunque nada los alejará)

We can be heroes, just for one day (Podemos ser Héroes, solo por un día)

We can be us, just for one day (Podemos serlo solo por un día)

La canción es conocida por su producción minimalista, con un uso prominente de guitarras eléctricas y un bajo sencillo que enfatiza la emoción de la letra. (Ian Dickson/Shutterstock)

I, I can remember (Yo, yo puedo recordar)

Standing, by the wall (De pie por la pared)

And the guns shot above our heads (Y las armas dispararon sobre nuestras cabezas)

And we kissed, as though nothing could fall (Y nos besamos, y pienso que nada puede caer)

And the shame was on the other side (Y la vergüenza, estaba del otro lado)

Oh we can beat them, for ever and ever (Oh podemos golpearlos, por siempre y siempre)

Then we could be heroes, just for one day (Entonces nosotros podemos ser héroes solo por un día)

“Heroes” fue lanzada como sencillo el 23 de septiembre de 1977, y aunque no fue un gran éxito comercial en ese momento, con el tiempo se ha convertido en uno de los himnos más influyentes de Bowie (REUTERS/David W Cerny)

We can be heroes (Podemos ser héroes)

Just for one day (Solo por un día)

We can be heroes (Podemos ser héroes)

We’re nothing, and nothing will help us (Somos nada, y nada nos ayudará)

Maybe we’re lying, then you better not stay (Tal vez estamos mintiendo, entonces es mejor que no te quedes)

But we could be safer, just for one day (Pero podemos escapar, solo por un día)