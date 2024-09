Jennifer Lopez se mostró conmovida en el estreno de “Unstoppable”, su nueva película producida por Ben Affleck

Ben Affleck no estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Toronto en medio del proceso de divorcio con Jennifer Lopez (REUTERS/EFE)

La actriz y cantante Jennifer Lopez protagonizó un emotivo momento durante el estreno mundial de la película Unstoppable en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) en su edición de 2024.

El film, producido por su ex esposo Ben Affleck, recibió una ovación de pie tras su proyección en el teatro Roy Thomson Hall.

J.Lo, de 55 años, subió al escenario junto a sus coestrellas Jharrel Jerome, Don Cheadle y Bobby Cannavale para presentar a Judy Robles, la madre del luchador Anthony Robles, a quien la actriz interpreta en el drama.

La actriz y cantante dio la bienvenida en el escenario a Judy Robles, la mujer que interpreta en la película "Unstoppable" (X/@FilmUpdates)

La introducción de la cantante fue particularmente conmovedora y personal. “Tengo el placer de presentar a una mujer que entregó su corazón, alma y literalmente su sangre a sus hijos, enseñándoles que nada es más importante que la familia”, declaró ante el público presente.

Y añadió: “Contra todo pronóstico y obstáculos, ella se levantó, liderando con el ejemplo para mostrar a sus hijos que ellos también podían ser imparables”.

Robles se unió a Lopez en el escenario, abrazándola entre lágrimas antes de presentar a su hijo Anthony, quien también recibió una calurosa ovación de la audiencia.

J.Lo destacó el valor de la familia en su emotiva presentación de la película (REUTERS/Mark Blinch)

Unstoppable, dirigida por William Goldenberg en su debut cinematográfico, narra la historia real de Anthony Robles, un luchador que nació con una sola pierna y logró superar todos los obstáculos para ganar un campeonato nacional de lucha libre universitaria.

Jennifer Lopez interpreta a la madre de Robles, un papel que describió como particularmente significativo para ella.

“Cuando leí el guión, sentí que muchas mujeres, incluyéndome, podían identificarse con las luchas que [Judy] había atravesado en su vida”, explicó durante el evento. “El hecho de que fuera una historia latina y tan inspiradora me cautivó”.

La artista estadounidense, nacida en El Bronx, también reveló que tuvo la oportunidad de hablar con la verdadera Judy Robles a través de Zoom antes de interpretar el papel, lo que consideró una experiencia valiosa y diferente a sus interpretaciones anteriores de personajes reales.

Lopez interpretó a la madre del luchador Anthony Robles en "Unstoppable" (Amazon MGM Studios)

Aunque Ben Affleck, productor de la película y ex esposo de Lopez, no estuvo presente en el evento, su ausencia no pasó desapercibida. Los rumores sobre su ausencia al TIFF comenzaron a circular poco después de que ella presentara la solicitud de divorcio.

Sin embargo, el amigo cercano de Affleck y también productor de Unstoppable, Matt Damon, sí asistió para apoyar la película. Damon y Lopez fueron vistos posando juntos en la alfombra roja junto al elenco, aparentemente de buen humor a pesar de las circunstancias.

Matt Damon, cercano amigo de Affleck y también productor del film, asistió a la premiere de "Unstoppable" (REUTERS/Mark Blinch)

La ausencia de Affleck se produce en medio del proceso de divorcio de la pareja. Jennifer Lopez presentó la solicitud en Los Ángeles el 20 de agosto, coincidiendo con el segundo aniversario de su ceremonia de boda en Georgia. La pareja se había casado inicialmente en Las Vegas en julio de 2022, en una ceremonia íntima que sorprendió a sus fans.

Unstoppable es uno de varios proyectos en los que ambos colaboraron profesionalmente. La producción, que será distribuida por Amazon MGM Studios, finalizó su rodaje en enero de 2024, apenas unos meses antes de que la pareja anunciara su separación el 26 de abril del mismo año.

Jennifer Lopez presentó la solicitud de divorcio de Ben Affleck tras dos años de matrimonio (REUTERS/Mario Anzuoni)

El romance de Jennifer Lopez y Ben Affleck

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido larga y complicada. La pareja, conocida popularmente como “Bennifer”, comenzó su relación a principios de la década de 2000.

Se comprometieron y protagonizaron las películas Gigli en 2003 y Jersey Girl en 2004. Sin embargo, la presión mediática y la exposición pública llevaron a su separación antes de llegar al altar por primera vez.

La segunda boda de la pareja se celebró en una ceremonia privada en Georgia (Backgrid/The Grosby Group)

Después de 20 años, en 2022, se reencontraron y sorprendieron al mundo al casarse dos veces en un corto periodo. En julio de ese año, Lopez escribió un mensaje emotivo anunciando su primera boda en Las Vegas. “El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia”, expresó.

Las celebridades se volvieron a casar con una ceremonia privada en Georgia, consolidando lo que parecía el final feliz de una historia de amor. Sin embargo, apenas dos años después de este retorno triunfal, el vínculo llegó a su fin.