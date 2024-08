¿Cuál es el nombre original de Mickey Mouse y en qué se inspiró Walt Disney para crearlo?

Walt Disney esta pasando por un pésimo momento económico y fue Mickey Mouse, quien lo salvó completamente y pasó a ser historia viviente del entretenimiento (Fotos: Instagram/@disneylat+/@leyendas-delcine)

Mickey Mouse, creado en 1928 por Walt Disney y Ub Iwerks, ha trascendido generaciones para convertirse en un ícono cultural global. Desde su primer cortometraje, “Steamboat Willie”, este carismático ratón ha sido sinónimo de alegría, innovación y magia para millones de personas alrededor del mundo.

Su impacto va más allá del entretenimiento, simboliza optimismo y se convierte en una figura central en la historia de la animación y la cultura popular.

Mickey Mouse comenzó en 1928 (Disney)

¿Desde cuándo existe Mickey Mouse?

En la decada de 1920 comenzaron a realizar unos primeros bocetos hechos por Walt Disney sobre este personaje (Disney)

Mickey Mouse, el icónico personaje de Disney, nació en 1928. Su creación se dio en un momento crítico para Walt Disney. Después de perder los derechos sobre su personaje anterior, Oswald the Lucky Rabbit, Disney necesitaba una nueva estrella para su estudio.

Mickey hizo su debut oficial el 18 de noviembre de 1928 en “Steamboat Willie”, un cortometraje que se estrenó en Nueva York. Este fue el primer cortometraje con sonido sincronizado, lo que lo convirtió en un éxito inmediato. La película, dirigida por Walt Disney y animada por Ub Iwerks, marcó el inicio de la popularidad de Mickey y el establecimiento de Disney como un referente en la animación.

Desde su creación en 1928, representa la innovación y la visión creativa de Walt Disney, consolidándose como un símbolo perdurable en la cultura popular.

Walt Disney fue el creador de este personaje, que es probablemente el más importante de la historia de Disney (Foto: Facebook / The Walt Disney Family Museum @WDFMuseum)

Cuál es el nombre original de Mickey Mouse

En 1928, Walt Disney y Ub Iwerks dieron vida a un personaje que cambiaría para siempre el mundo de la animación: Mickey Mouse. Sin embargo, antes de convertirse en la icónica figura que todos conocen, el famoso ratón tenía otro nombre en mente. Walt Disney, inspirado por un ratoncito que había tenido como mascota durante su niñez, decidió llamar a su nueva creación Mortimer Mouse.

Walt Disney pudo convertir en un simple personaje como Mickey Mouse en una estrella a nivel mundial (Getty Images)

La elección de este nombre, sin embargo, no fue del agrado de todos. Lillian Disney, esposa de Walt, consideró que “Mortimer” sonaba demasiado formal y un tanto anticuado para un personaje de dibujos animados, especialmente para uno destinado a ser tan amigable y accesible. En una conversación crucial, Lillian sugirió un nombre alternativo que, según ella, encajaba mejor con la personalidad del personaje: Mickey. Walt aceptó la sugerencia, y así nació Mickey Mouse, un nombre que resonaría en todo el mundo.

Aunque Mortimer fue relegado al olvido como el nombre oficial del ratón, no desapareció por completo. Eventualmente, Mortimer Mouse fue reintroducido como un personaje secundario y ocasional rival de Mickey, reflejando quizás esa pequeña parte de la historia que casi fue, pero que finalmente cedió el protagonismo al icónico Mickey Mouse.

Este cambio de nombre, aparentemente simple, marcó el comienzo de un legado que ha perdurado casi un siglo, con Mickey Mouse convirtiéndose en uno de los personajes más queridos y reconocibles de todos los tiempos. La decisión de Lillian Disney de optar por un nombre más sencillo y pegadizo resultó ser un acierto que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular.

Mickey Mouse, con su sonrisa jovial y sus orejas redondas, no solo ha entretenido a generaciones, sino que también ha llegado a simbolizar la magia y el espíritu innovador de Walt Disney.

Cómo ideó Walt Disney a Mickey Mouse

Mickey Mouse trajo un legado impresionante en la historia de Disney (Reuters)

En 1928, un joven Walt Disney se encontraba en una situación desesperada. Tras haber perdido los derechos de su exitoso personaje Oswald el Conejo Afortunado, Walt se dirigía de regreso a Los Ángeles en un largo viaje en tren desde Nueva York. Sin embargo, en lugar de rendirse, ese viaje se convertiría en el momento crucial en el que se gestaría la idea de uno de los personajes más icónicos de la historia: Mickey Mouse.

La idea de un ratón como protagonista no surgió de la nada. Según los relatos, Walt había experimentado previamente con dibujos de pequeños ratones en su estudio, ya que los consideraba personajes “adorables” que no habían sido explotados en el mundo de la animación.

El simple cambio de nombre fue el primer paso hacia la creación de una figura que no solo salvaría a Walt Disney Studios de la ruina financiera, sino que también transformaría la industria del entretenimiento para siempre. Pero el proceso no terminó ahí. Aunque Walt concibió la idea general y esbozó los primeros dibujos, fue su colaborador y amigo de confianza, Ub Iwerks, quien se encargó de dar vida al ratón a través de la animación. Iwerks refinó y desarrolló el diseño de Mickey, creando al personaje que hoy es reconocido en todo el mundo.

El primer cortometraje completado de Mickey, “Plane Crazy”, no logró el éxito esperado, pero Walt no se dio por vencido. Fue el tercer cortometraje, “Steamboat Willie”, estrenado el 18 de noviembre de 1928, el que catapultó a Mickey al estrellato gracias a la innovación de incluir sonido sincronizado, una novedad en la época. Este éxito no solo aseguró el futuro de Mickey, sino que también estableció a Walt Disney como un pionero en la industria de la animación.

El éxito de Mickey Mouse

Este simple ratón creado en 1928 pasó a ser un personaje que fue admirado por toda una población mundial a lo largo de la historia (Reuters)

Mickey Mouse debutó el 18 de noviembre de 1928 en el cortometraje “Steamboat Willie”, un hito en la historia de la animación por ser uno de los primeros en sincronizar sonido con imagen. Este sencillo ratón, creado por Walt Disney y Ub Iwerks, se convirtió rápidamente en un símbolo de optimismo y entretenimiento familiar. Con su aparición, no solo se definió el rumbo de la industria de la animación, también se marcó el inicio de un fenómeno cultural global que ha perdurado por casi un siglo.

Desde sus primeros días, Mickey Mouse mostró una capacidad única para resonar con audiencias de todas las edades. Su evolución de un personaje travieso a un héroe bondadoso le permitió asumir diversos roles, desde aprendiz de brujo en “Fantasía” hasta explorador espacial, lo que lo consolidó como un ícono versátil y adaptable. Esta transformación fue clave para mantener su relevancia en una industria en constante cambio.

El éxito de Mickey Mouse no se limitó a la pantalla. Su influencia se extendió a la televisión con programas como “The Mickey Mouse Club” en los años 50 y “Mickey Mouse Clubhouse” en la era moderna, permitiendo que nuevas generaciones se conectaran con el personaje. Además, su imagen se multiplicó en cómics, productos de consumo y parques temáticos, convirtiéndolo en un emblema de The Walt Disney Company y un ícono del entretenimiento mundial.

El reconocimiento oficial del impacto de Mickey Mouse se materializó en numerosos premios. En 1932, recibió un Óscar honorífico, un reconocimiento a su importancia en la industria cinematográfica. En 1978, al cumplir 50 años, se convirtió en el primer personaje animado en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, fue nombrado embajador honorario de la UNESCO en 2002, un título que destacó su papel como símbolo de paz y amistad internacional. Estos galardones subrayan no solo su popularidad, también su influencia cultural duradera.

El legado de Mickey Mouse es evidente en su continua presencia en la cultura popular. Su imagen ha sido utilizada en campañas publicitarias, obras de arte y hasta en contextos políticos, que refleja diferentes valores según el contexto cultural. Más allá de su apariencia amigable, representa la realización del sueño americano: un personaje que, pese a las adversidades, alcanzó un éxito global. Este éxito se debe en gran medida a la visión de Walt Disney y a la capacidad de su compañía para reinventar al personaje sin perder su esencia, explorando nuevas tecnologías y formatos que han mantenido a Mickey relevante para cada nueva generación.

A casi un siglo de su creación, Mickey Mouse sigue siendo el dibujo animado más popular y reconocido de la historia. Su éxito radica en su origen innovador o en su evolución, también en su capacidad para adaptarse a los cambios en la sociedad y en la tecnología, lo que le asegura un lugar permanente en el imaginario colectivo mundial.