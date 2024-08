Hunter Schafer pensó que ser una mujer trans motivó la infidelidad de su exnovio, Dominic Fike

Hunter Schafer reveló que su ruptura con Dominic Fike fue motivada por una infidelidad (REUTERS/Danny Moloshok)

Hunter Schafer reveló detalles desconocido acerca de su ruptura con Dominic Fike, su coprotagonista en la serie Euphoria. En una entrevista reciente en el podcast Call Her Daddy, la actriz aseguró que la relación finalizó debido a una infidelidad.

“Parte de por qué terminó es porque me engañaron por primera vez. Es parte de mi verdad, pero eso me cambió fundamentalmente como persona”, sostuvo la actriz de 25 años, conocida también por su participación en Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes.

Con 25 años, la joven actriz es uno de los rostros más populares de Hollywood (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Schafer relató que Dominic era el primer hombre cisgénero y heterosexual con el que había salido. Al enterarse del engaño, confesó que inicialmente se culpó a sí misma porque era “una mujer trans, [saliendo] con un hombre que nunca tuvo una relación [con personas como yo]”.

“Debido a la forma en que he sido socializada como mujer trans, este punto ha sido sido crucial en mi vida y [también] es el porqué mi vida ha sido tan difícil muchas veces. Yo estaba como, ‘Oh, Dios ¿es esto? ¿Puedo simplemente no hacerlo?”, agregó.

El músico Dominic Fike y Hunter Schafer anunciaron su relación en 2022, tras el estreno de la segunda temporada de "Euphoria" (X/@schaferfike)

No obstante, al reflexionar sobre la situación, Schafer reparó en que ella no tenía ninguna responsabilidad, y en su lugar, “tenía todo que ver con esa persona y con cualquier tipo de dolor con el que esté lidiando”.

Además, Hunter calificó su relación de un año con el cantante de “3 Nights” como su primera experiencia en un romance monógamo y relató que tuvo sospechas de las infidelidades de Fike antes de su ruptura. “Siempre lo sabes”, comentó, admitiendo que revisó su celular para confirmarlo: “Como ya lo sabía, busqué en su teléfono, cosa de la que no estoy orgullosa”.

"Ahora estoy mejor. Ya no tengo más relaciones", dijo Dominic Fike tras la separación (HBO)

A pesar del engaño, la actriz expresó que guarda recuerdos cariñosos de su tiempo con Dominic Fike. “Fue una de las rupturas más limpias que he tenido”, reconoció. “Los dos sabíamos que no estaba funcionando y no podíamos seguir así. Tenemos que ir cada uno por nuestro lado. Fue muy duro. Nos queríamos. Era una persona muy especial”.

Hunter también se mostró agradecida por la relación que compartió con su colega, destacando que él fue su primera pareja en ser parte de la opinión pública. “Él me vio exactamente como era, lo cual fue increíble”, recalcó.

Hunter Schafer reveló que el músico y actor fue su primera pareja cisgénero, heterosexual y monógama (REUTERS/Danny Moloshok)

En una entrevista anterior con GQ Magazine, la intérprete había expresado que siempre tendría un lugar en su corazón para su expareja, destacando que fue él quien le ayudó a manejar sus complejos sentimientos hacia los hombres. “Había tenido muchas experiencias de mierda con hombres antes, no por salir con ellos, sino simplemente en la vida en general”, explicó Schafer, quien se separó oficialmente de su Fike en abril de 2023.

“Creo que había construido un muro demasiado grueso a su alrededor”, afirmó. “Y luego me enamoré”. Añadió que su periodo juntos fue “realmente hermoso” y que la abrió de formas que no esperaba.

La última película de Hunter Schafer es "Kinds of Kindness", el ambicioso proyecto de Yorgos Lanthimos tras "Pobres criaturas" (Searchlight Pictures)

Tras la ruptura, indicó que necesita tiempo para sanar. “Tuve la oportunidad de exorcizar muchos de los sentimientos de ruptura que estaba atravesando. Todavía me estoy recuperando de lo último. Quiero asegurarme de que estoy bien en todo momento antes de lanzarme a otra cosa”.

En cuanto a sus próximos proyectos, Hunter Schafer se prepara para regresar a la pantalla grande con Cuckoo, una película de terror y suspenso dirigida por Tilman Singer. El filme tuvo su estreno en el Festival de Berlín de 2024 y fue recibida positivamente por la crítica, siendo descrita como una “película que desafía la mente” y un “clásico de culto” asegurado.

Además, Schafer también protagonizará Blade Runner 2099, una próxima serie junto a Michelle Yeoh, bajo el sello de la plataforma Prime Video.