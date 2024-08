Jamie Lee Curtis se disculpó por sus comentarios sobre Marvel y Ryan Reynolds respondió con humor

Ryan Reynolds defendió a Jamie Lee Curtis tras polémicos comentarios sobre Marvel (REUTERS/Mario Anzuoni/Jennifer Gauthier)

En una reciente polémica en redes sociales, Jamie Lee Curtis se disculpó públicamente por sus comentarios sobre Marvel, aunque el protagonista de Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds, no tardó en intervenir en su defensa.

El pasado jueves, Curtis publicó un extenso tuit en X, donde admitió: “Mis comentarios sobre Marvel fueron estúpidos y lo haré mejor de ahora en adelante”. La reconocida actriz se refería a una entrevista de MTV en la que a ella, junto con sus compañeros de reparto de Borderlands, les preguntaron: “¿En qué fase se encuentra Marvel en este momento?”, a lo que respondió inmediatamente: “[En la] mala”.

Jamie Lee Curtis poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Aude Guerrucci

En su mensaje de disculpa, Curtis también mencionó que había hablado con el director de la compañía, Kevin Feige, y que se comprometía a evitar participar en “ese arenero de competencia lleno de lodo que llamamos Internet”. “Tampoco participaré en promociones de papel higiénico ni en juegos diseñados para generar clics, no contenido [de calidad] ni conversación”, añadió.

Reynolds decidió aligerar la situación y citó el tuit de Curtis burlándose de la situación: “Espera, ¿se espera que todos se disculpen por criticar a Marvel después de Endgame?”. La publicación generó más de 70 mil reacciones entre los usuarios. Y en apoyo un internauta comentó: “A la gente se le debería permitir tener la opinión que quiera. El multiverso apesta un poco y el MCU necesitaba corregir el rumbo”.

Ryan Reynolds, en la premiere de "Deadpool y Wolverine", en Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)

Jamie Lee Curtis versus Marvel

Desde hace algunos años, Curtis ha mantenido una ligera rivalidad con la productora de películas de superhéroes. En 2022, mientras promocionaba Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All At Once), la intérprete lanzó una crítica a Marvel, al comparar su filme con los millonarios proyectos del estudio.

“Tiene un corazón profundo y palpitante y efectos visuales brillantes, actuaciones extraordinarias y escenas de lucha fantásticas y bestiales... Y costó menos que todo el presupuesto de servicios de diseño de Doctor Strange y/o cualquier otra película de Marvel”, escribió en Instagram.

Jamie Lee Curtis logró ganar un Oscar a Mejor actriz de reparto por "Everything Everywhere All at Once" (Allyson Riggs/A24 vía AP)

Más tarde, aclaró a la revista People que no tenía nada en contra del estudio. “He visto muchas películas de Marvel. Pero de lo que estaba hablando es de que Todo en todas partes al mismo tiempo era una pequeña película [en términos financieros] en la que pudimos contar una historia de multiverso que realmente conmovió a la gente”, destacando que no todas las producciones espectaculares necesitan una enorme inversión.

A pesar de sus comentarios, Curtis también admitió que posiblemente buscaba generar “un poco de competencia amistosa” entre las dos películas del multiverso. Cuando se le preguntó si se uniría al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), respondió que no tendría problemas, aunque dudaba que alguien de la compañía se le acercara debido a sus comentarios.

"Doctor Strange en el Multiverso de la locura" se estrenó en el mismo año que "Todo en todas partes al mismo tiempo", por lo que la rivalidad temática fue un gran tema de conversación (Marvel Studios)

“Sinceramente, no puedo imaginar que me llamen porque he levantado algo de polvo. Pero soy un artista colaboradora, y si el papel fuera interesante y pudiera aportar lo que hago, por supuesto que lo haría. ¿Qué voy a hacer, decir que no?”, cuestionó. Aunque expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que siquiera sea considerada para un papel.

“Me resultaría difícil imaginar que Marvel vaya a pensar en algo que hacer con una mujer de 65 años. Me da miedo que si hago una película de Marvel, me pondrán puntos por todo el cuerpo y me harán actuar sola en un almacén en algún lugar”, concluyó con humor.

Jamie Lee Curtis no se cierra a la idea de ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cabe recordar que Marvel enfrentó dos fracasos de taquilla en 2023 con Ant-Man y la Avispa: Quantumania y The Marvels. Este último título se convirtió en la película con menor recaudación de la historia de la franquicia, lo que llevó a especulaciones sobre un posible agotamiento del público con las historias de superhéroes.

Sin embargo, los comentarios de Curtis también fueron criticados después de que los fanáticos de Marvel renovaran su interés en la compañía tras la reciente Comic-Con de San Diego. En el evento, el director Kevin Feige reveló muchos detalles sorprendentes sobre los futuros proyectos, entre ellos, el regreso de Robert Downey Jr. al UCM como Doctor Doom, antagonista principal de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

"Deadpool & Wolverine" ha logrado convertirse en el estreno de una película con clasificación R más exitoso de todos los tiempos. (20th Century Studios/Marvel Studios via AP)

Mientras tanto, la nueva película de superhéroes de Shawn Levy, Deadpool & Wolverine, protagonizada por Ryan Reynolds como Wade Wilson y Hugh Jackman como Logan/Wolverine, actualmente se encuentra en cines, y apunta a convertirse en el mejor estreno del año.