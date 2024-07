El insólito trabajo que Hugh Jackman tuvo antes de ser famoso

Hugh Jackman tiene un pasado del que no se siente muy orgulloso REUTERS/Caitlin Ochs

Hugh Jackman ha compartido una anécdota poco conocida sobre sus inicios en el entretenimiento durante su participación en el programa Hot Ones.

Y es que, antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood y mostrar sus dotes para la actuación y el canto en la pantalla grande, Jackman era conocido como Coco, el Payaso de fiestas infantiles.

Durante la entrevista, Jackman recordó con afecto aquella etapa de su vida a pesar de las dificultades. “Literalmente alquilé un disfraz de payaso, y junto a un amigo, Stan, nos dedicamos a las fiestas de cumpleaños, sin tener ninguna habilidad en absoluto”, confesó.

Su compañero de reparto en Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds, aprovechó la oportunidad para hacer una broma: “Así que robaban a la gente, ¡eso es lo que hacían! Robaban a todos”, añadió entre risas.

Antes de ser uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, Hugh Jackman tenía un alterego: Coco, el payaso de fiestas infantiles Reuters/David Swanson

Según narró el encargado de darle vida a Wolverine durante más de una década, sus shows eran enfocados en niños muy pequeños, de máximo 8 años. Esto era sobre todo para poder ocultar sus pocas (o nulas) habilidades para las artes circenses. Sin embargo, en una ocasión decidió romper su propia regla, lo que terminó en un completo desastre.

“Siempre supe que me descubrirían, y este niño lo hizo. Gritó a su mamá: ‘¡Mamá, este payaso es un desastre!’ Yo solo pensaba, ‘Cállate, niño, cállate’.”

En un intento de salvar el espectáculo, Jackman recurrió a su único truco: el malabarismo con huevos.

Hugh solía tener éxito con públicos de niños en edad preescolar. Cuando decidió presentarse ante niños un poco mayores, todo terminó en un desastre (20th Century Studios/Marvel Studios via AP)

“Saqué unos huevos y me los rompí en la cabeza. El niño estaba encantado, así que seguí haciéndolo,” relató. “Pero al final, los niños se me echaron encima. Fueron 50 dólares, pero no valió la pena”.

La fiesta fue tan caótica que terminó siendo la última actuación que Jackman diera como payaso. “Terminó con los niños lanzándome huevos y pisoteándome. Fue patético,” recordó. “Realmente fue un desastre”.

Jackman ya había dado algunos detalles de este trabajo en el pasado. Durante una entrevista de 2018, reiteró que su show era un éxito siempre y cuando el público fuera de edad preescolar. “En una fiesta de tres años, era el mejor. Podían treparme, hacer malabares con cualquier cosa, pero nada más allá de eso. Ni animales con globos ni trucos de magia, nada”.

En 2015, Hugh Jackman publicó una foto de sus años de payaso con la leyenda "prueba contundente de que solía payasear" (Créditos: X/Hugh Jackman)

En 2015, Jackman incluso publicó una foto en redes sociales con su disfraz de payaso. En la foto, se ve al actor con un traje de rombos negros y blancos, la cara pintada de blanco, rojo y azul y su cabello peinado hacia atrás, mientras parece que hace malabares. “Prueba contundente de que solía payasear”, escribió Hugh sobre este recuerdo que, seguramente, le ha generado muchos sentimientos encontrados.

Ahora, Jackman y Reynolds se preparan para el estreno de Deadpool & Wolverine el 26 de julio. Durante la premier en Nueva York, Reynolds bromeó sobre la relación de su hija Betty, de cuatro años, con Jackman: “Ella ama a Hugh incondicionalmente, y lo expresa a través de violencia implacable. Lo ataca pensando que tiene garras y un factor de curación, lo cual podría ser cierto,” dijo, refiriéndose a las habilidades especiales del personaje de Jackman en la franquicia de Marvel.

