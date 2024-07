Rob Halford, vocalista de Judas Priest, brindó una nueva actualización sobre el estado de su cáncer

Rob Halford de Judas Priest revela que su cáncer continúa en remisión, cuatro años después de su diagnóstico inicial (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vocalista de Judas Priest, Rob Halford, reveló que su cáncer sigue en remisión, cuatro años después de su diagnóstico inicial. En una reciente entrevista con LifeMinute, el cantante de heavy metal compartió detalles sobre su batalla contra la enfermedad y enfatizó la importancia de mantener una actitud optimista frente a los desafíos de salud.

“Estoy bien, gracias por preguntar. Estoy en remisión”, declaró Halford. El músico aprovechó la oportunidad para agradecer a su equipo médico y destacó la importancia de las revisiones regulares.

Halford aconsejó: “Asegúrense de hacerse los análisis de sangre y el control del PSA [antígeno prostático específico]”, subrayando la eficiencia y el cuidado del personal sanitario.

En una entrevista, Halford enfatizó la importancia de mantener una actitud positiva frente a los desafíos de salud (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

El músico reveló que se sometió a una prostatectomía y posteriormente requirió dos meses de tratamiento de radiación debido al descubrimiento de “un poco más de material”. A pesar de los desafíos, el cantante mantiene una perspectiva positiva.

“Lo importante es mantenerse optimista, mantenerse positivo”, afirmó en la entrevista y envió un mensaje de aliento para aquellos que puedan estar enfrentando situaciones similares: “Mantengan esa fe del heavy metal”.

En 2021, Rob Halford hizo pública su batalla contra el cáncer durante una entrevista con Heavy Consequence. En aquel momento, mencionó que la enfermedad estaba en remisión y expresó gratitud por poder continuar con su carrera musical.

El músico celebra poder continuar con su carrera musical haciendo lo que ama (Ebet Roberts/Redferns)

“Tengo nada más que gratitud por estar en este punto de mi vida, todavía haciendo lo que más amo”, dijo. Además, en una conversación con The Guardian, Halford reflexionó sobre la evolución de la escena musical y sus experiencias a lo largo de los años.

“Tiene que ser Black Sabbath”, afirmó cuando se le preguntó sobre el primer disco de heavy metal, citando la importancia del “riff grande y contundente al estilo de Black Sabbath”.

“El mundo es un lugar mucho mejor ahora", admitió Rob Halford, después de más de dos décadas de revelar su homosexualidad al mundo (Scott Dudelson/Getty Images)

Rob Halford es abiertamente gay desde los 90

La revelación pública de su orientación sexual en 1998 fue un momento crucial para Halford. En una reflexión hecha al mismo medio, describió el momento como “completamente sin meditar” y habló sobre el alivio que sintió al “liberarse de su prisión del heavy metal”.

Destacó que hubo poca reacción negativa y se mostró complacido por la aceptación recibida. “El mundo es un lugar mucho mejor ahora, gracias a Dios, pero todavía tenemos homofobia, racismo y estas partes estúpidas de la humanidad que nos vuelven locos”, comentó Halford.

El cantante de Judas Priest elogió a Dolly Parton y describió su colaboración como una experiencia extraordinaria (REUTERS/Mario Anzuoni)

Halford también habló sobre su reciente colaboración con Dolly Parton como una experiencia “extraordinaria”. Describió a la artista de country como una “leyenda en el sentido más verdadero de la palabra” y expresó su incredulidad al ser invitado a participar en su álbum Rockstar.

En cuanto a su propio catálogo musical, identificó “Victim of Changes” del álbum Sad Wings of Destiny como su canción favorita de Judas Priest. Explicó a The Guardian: “Es una hermosa canción y si hay una canción en el metal que puedas escuchar para entrar en la sensación y el ambiente del género, siempre sugiero ‘Victim of Changes’”.

Rob Halford seleccionó a “Victim of Changes” como su canción favorita de la banda (REUTERS/RITZAU SCANPIX)

El cantante también comentó sobre las bandas de metal actuales que le interesan. Mencionó a Malevolence, Svalbard, Code Orange, Behemoth y Ghost como algunos de los grupos que siguen manteniendo vivo el espíritu del metal.

Estas menciones destacan su continuo interés y apoyo a las nuevas generaciones de músicos de metal. “Priest me completa como músico. Esto es todo lo que siempre quise en la vida, estar en esta banda”, afirmó Halford a LifeMinute, subrayando su compromiso con Judas Priest. “He estado aquí durante 50 años, y obtengo todo lo que necesito y amo de Judas Priest”, añadió.

Judas Priest lanzó un nuevo álbum en marzo de este año bajo el título de Invincible Shield, a través de Columbia Records, continuando así con su legado en el mundo del heavy metal.