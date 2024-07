El chiste sexual de Ryan Reynolds sobre Disney que no entendieron en Marvel Studios

"Deadpool y Wolverine" llegarán a los cines el próximo 25 de julio, marcando la primera película con clasificación R del Universo Cinematográfico de Marvel (Marvel Studios/REUTERS/Hollie Adams/Mario Anzuoni

Deadpool y Wolverine llegará a cines el próximo 25 de julio y no solo será la introducción oficial de los personajes de Ryan Reynolds y Hugh Jackman al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino también la primera película con clasificación R (solo para adultos) de la franquicia. De tal manera, el humor que presentará la película contendrá no solo violencia explícita, sino también humor subido de tono con chistes sexuales.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, comentó en una entrevista con Variety que hubo una apertura para incluir referencias de humor adulto y temas relacionados con drogas en el guion. Sin embargo, Feige admitió ciertas reservas sobre algunas bromas específicas relacionadas con el consumo de cocaína, prefiriendo mantener un enfoque equilibrado.

Ryan Reynolds incluyó un chiste sobre una práctica sexual que aparece en el primer avance oficial de "Deadpool y Wolverine" (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Dije que había algunas cosas con las que podíamos evolucionar. Después de 28 veces haciendo una broma, a veces no es tan divertida”, explicó Feige a Variety sobre las referencias a la cocaína. “Quizá soy un poco puritano cuando se trata del uso de drogas. Pero dije: ‘Oye, eso no es tan gracioso’. Ryan, por supuesto, almacena todo en su cerebro para usarlo más tarde como chistes. Y lo añadió al guion”.

Las primeras dos películas de Deadpool ya eran de clasificación R, pero esta será la primera vez que el personaje de Reynolds haga de las suyas dentro de Marvel Studios, que pertenece a Disney. Teniendo en cuenta que esta última empresa siempre se ha asociado a contenido apto para todos y que Ryan está elevando la apuesta de todo lo que representa su antihéroe, se trata de un evento cinematográfico importante.

Feige admitió reservas sobre algunas bromas específicas relacionadas con el consumo de cocaína, prefiriendo un enfoque equilibrado (REUTERS/Aude Guerrucci)

El chiste sexual que solo Kevin Feige y Ryan Reynolds entendían

Entre todo el humor que incluyó Reynolds en la película, está un chiste referente a una práctica sexual que de hecho aparece en el primer avance oficial de Deadpool y Wolverine. Kevin Feige explicó que tenía conocimiento de su significado, pero algunos de sus compañeros de trabajo no tenían ni idea de lo que era, por lo que tuvo que explicárselos.

“Hay una frase en el tráiler sin censura sobre el pegging. Sé lo que es el pegging”, contó el presidente de Marvel Studios. “Está en la primera película de Deadpool. Pero había gente con la que trabajo, que no sabía lo que era. Tuve que explicarles qué es el pegging”, añadió Feige.

El "pegging" aparece en los primeros minutos de "Deadpool", la primera película de la trilogía. (Marvel Studios)

El término “pegging” se refiere a la práctica sexual en la que una mujer penetra analmente a un hombre utilizando una prótesis, típicamente un dildo, que se sujeta en el pubis mediante un arnés. Aunque la penetración anal puede ocurrir en diferentes combinaciones de género, el término se utiliza específicamente para describir esta dinámica particular entre una mujer y un hombre.

Tal y como precisó Kevin, esta es practicada en el primer largometraje del antihéroe, cuando Disney aún no concretaba la compra de 20th Century Fox (ahora llamada 20th Century Studios). La escena donde ocurre es parte de un montaje musical en donde se ve la evolución de la relación entre Wade Wilson y Vanessa, con esta última introduciéndole un dildo en el Día Internacional de la Mujer.

"El pegging no es nuevo para mí. Pero si lo es para Disney", dice el personaje de Ryan Reynolds en el trailer de la película. (Marvel Studios)

La película no solo incluirá chistes sexuales, sino que también marcará el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, quien retoma el papel tras siete años de ausencia. Este regreso es parte de la cuarta entrega de la Fase 5 del UCM, que llega en un momento crucial para la franquicia tras el fracaso de The Marvels, no alcanzó las expectativas de taquilla, recaudando poco más de 206 millones de dólares a nivel mundial.

Deadpool y Wolverine se estrena el próximo 25 de julio en cines y será el único largometraje que Marvel Studios estrenará este año.