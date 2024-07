La película que iba a protagonizar Lady Di junto a Kevin Costner y que nunca se concretó

El actor Kevin Costner reveló que se había planteado la posibilidad de filmar "El guardaespaldas 2" con la princesa Diana (Anwar Hussein/WireImage/Warner Bros.)

Hace unos días, Sarah Ferguson, la ex esposa del príncipe Andrés y duquesa de York, recordaba con nostalgia a su vieja amiga, Diana de Gales. Esto a propósito del 1 de julio, fecha en la que la llamada “Princesa del Pueblo” habría cumplido 63 años. “Fuiste un pilar de luz y amor. Y qué legado has dejado tras de ti”, escribió bajo una vieja fotografía de ambas en su cuenta de Instagram. “Siempre recordaré nuestras risas y el espíritu bondadoso que encontré en ti”, continuó en su emotivo mensaje.

La estima de Ferguson hacia la princesa Diana no se limitaba a una mera aprobación personal, sino que también buscó impulsar la faceta profesional de su tan querida amiga. Fue así que, después de una conversación con nada menos que Kevin Costner, comenzaron los preparativos de la cinta El guardaespaldas 2, lo cual sería protagonizada por Lady Di.

Sarah Ferguson recordó a Diana de Gales en el aniversario de su cumpleaños con una emotiva publicación en redes sociales (Instagram/@sarahferguson15)

Esta secuela del éxito que en 1992 presentó a Whitney Houston y a Kevin Costner en uno de los romances más recordados de aquella década, era un proyecto muy personal para Costner. Lamentablemente, tuvo que descartarlo tras la inesperada muerte de Diana.

“Nunca hice esa película porque no pude reemplazar a la princesa Diana”, reveló durante un reciente episodio de The Howard Stern Show: “Le dije: ‘Mira, voy a hacer El guardaespaldas 2 y creo que puedo construirlo alrededor tuyo. ¿Estarías interesada?’”, contó al presentador radial. “Y ella dijo... ella dijo: ‘Sí’”.

El actor reiteró la importancia que Sarah Ferguson tuvo en este arreglo, sobre todo porque fue la que lo acercó a Diana y no intentó sacar ventaja de ninguna forma. “Ella simplemente apoyó mucho la idea”, detalló.

La trayectoria de la "Princesa del Pueblo" estuvo marcada por su lucha por la independencia dentro de la familia real británica (Tim Graham/Getty Images)

Lady Di había superado una de las pruebas más difíciles de su vida: separarse de su marido, el príncipe Carlos, y cargar con el acoso mediático mientras seguía adelante con la crianza de sus hijos. Según ella misma aseveró, desde que contrajo matrimonio, se creó una enorme distancia entre su persona y la familia real británica. Pero, recuperó esa independencia y, una vez que escuchó la propuesta de Kevin Costner, pensó: “Mi vida está a punto de cambiar”.

En una entrevista con la revista People, Costner recordó que, durante llamada telefónica ocurrida en 1996, Diana —en una voz muy dulce— le consultó si habría una escena de beso, a lo que él respondió si es que ella quería una. “Lo dijo de una manera muy respetuosa... estaba un poco nerviosa porque su vida estaba muy controlada”, sostuvo. “Y yo dije: ‘Sí, va a haber un poco de eso, pero también podemos hacer que esté bien’”.

Recientemente, Kevin Costner también reveló detalles de un encuentro privado con el príncipe William en Inglaterra, ocurrido años después de la muerte de la princesa Diana. Según relató Costner a la revista People, la sesión privada fue gestionada por el entorno del príncipe.

William, hijo mayor de Diana, recordó que a su madre le gustaba Kevin Costner y se lo reveló al actor varios años más tarde de su muerte (Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images)

“Nos reunimos en una sala donde las sillas aún estaban apiladas. Sólo estábamos nosotros dos”, describió el actor. William, primogénito de Diana, inició la conversación. “Sabes, a mi madre le gustabas”, dijo sin titubeos. Y Costner respondió: “Lo sé”.

La conversación duró aproximadamente media hora, aunque el protagonista de Yellowstone no reveló el contenido específico. “Simplemente charlamos y luego nos separamos. Nunca nos convertimos en amigos por correspondencia ni nada parecido”, explicó.

En ese sentido, Kevin calificó la reunión como “una conversación muy dulce” y expresó: “Guardé un recuerdo muy grato de quién era él, de cómo me abordó y de lo que hablamos”.

La familia real no apoyó la idea de una película que involucrara a Diana, según Costner. Por lo tanto, negaron que ella hubiera acordado ser la protagonista de la secuela de "El guardaespaldas" (Warner Bros.)

A la familia real no le fascinó la idea de “El guardaespaldas 2”

El proyecto de El guardaespaldas 2 no tardó demasiado en llegar a oídos de la prensa y, más tarde, de la Reina Isabel II. De hecho, tras su muerte, el Palacio De Buckingham negó que Diana estuviera involucrada en trabajar en el largometraje. “Se filtró que yo había estado preparando El guardaespaldas 2 con ella”, explicó la estrella de Hollywood a Howard Stern. “Y lo que sucedió fue que la familia real se volvió un poco en mi contra”.

El 30 de agosto de 1997 llegó el primer borrador del guion al escritorio de Costner y todo parecía tomar buen rumbo hasta que ocurrió lo inesperado. Los noticieros en todo el mundo dieron el reporte de un accidente automovilístico en París que tenía entre sus víctimas a la princesa Diana y su rumoreado novio de ese entonces, el empresario Dodi Al-Fayed.

El fallecimiento de Diana truncó los planes para su participación en el proyecto cinematográfico (Shutterstock)

A la una de la mañana del día 31 de agosto, Diana tuvo un paro cardiorrespiratorio tras ser retirada del vehículo. Fue trasladada en una ambulancia y, debido a su situación arterial crítica los paramédicos no podían ir a gran velocidad. Una vez detenidos en el puente de Austerlitz, comenzaron la reanimación, pero Diana sufrió un shock hemorrágico y tenía lesiones en el cuerpo (heridas sangrantes en la cabeza y fracturas en el brazo derecho). Ya en el hospital, cerca de las 4:00 a.m., la princesa falleció al no poder superar la hemorragia.

La faceta nunca expuesta de la princesa Diana

En 15 años de matrimonio, Diana Spencer estuvo en constante lucha con todo el imaginario en torno a Diana de Gales, su personalidad creada para la monarquía. De acuerdo a sus memorias autorizadas The Diana Chronicles, escritas por Tina Brown, siempre quiso ser algo más que una esposa del futuro rey y eso generaba un conflicto en el esquema ya establecido para ella dentro de la corona.

John Travolta compartió un baile de vals con Diana de Gales durante una noche en la Casa Blanca en 1985 (Zuma Press/The Grosby Group)

Durante una noche de 1985, bajo las luces de la Casa Blanca, un encuentro legendario se inmortalizó. John Travolta, el galán de Hollywood, quedó cautivado por la magia de Diana, princesa de Gales, mientras giraban juntos en un vals inolvidable. “Era tan carismática y llena de presencia, como una estrella de cine”, confesó Travolta. “Pensé, ella no solo sabe quién es, sabe qué es esto, y cuán grande es esto. Era tan astuta sobre el impacto mediático de todo”.

Era seductora y una artista en el interior, pero nunca nadie pudo ver esa faceta bajo su propia aprobación. Incluso lo poco que se sabe acerca de su vida privada ha sido contado por otros o son cintas de audio póstumas que probablemente no debían salir a la luz. Una de sus exposiciones más importantes fue en esa inolvidable entrevista con el programa Panorama, de la BBC.

Su entrevista con el programa Panorama de la BBC desveló su lucha con la presión mediática y familiar (AP Photo/Martin Cleaver)

“Cuando nadie te escucha, o sientes que nadie te está escuchando, todo tipo de cosas comienzan a suceder. Por ejemplo, tienes tanto dolor dentro de ti porque quieres ayuda, pero es la ayuda equivocada la que estás pidiendo”, se sinceró la princesa, mostrándose completamente agotada por el desgaste de su relación con el príncipe Carlos y el rol de “esposa, madre y princesa” que debía cumplir sin quejarse.

El Príncipe Harry honra la memoria de su madre

En 2021, el documental The Me You Can’t See emitió una entrevista inédita con el príncipe Harry, el menor de sus dos hijos. “No tengo duda de que mi madre estaría increíblemente orgullosa de mí”, afirmó tras mudarse a Estados Unidos con su esposa Meghan Markle y sus bebés, Archie y Lilibet. Ambos renunciaron a sus funciones reales para seguir otros caminos, como la filantropía o la producción de proyectos cinematográficos.

El príncipe Harry y Meghan Markle trabajan en proyectos filantrópicos y mediáticos tras su renuncia a funciones reales en 2020 (Europa Press/Contacto/Andrew Parsons/Parsons Med)

A través de su compañía Archewell, Harry y Meghan firmaron un acuerdo con Netflix para trabajar en series, películas y documentales. En abril de este año, confirmaron que dos series más están en desarrollo con especial interés en el deporte profesional de polo. “Estoy viviendo la vida que ella quería vivir para sí misma, viviendo la vida que ella quería que pudiéramos vivir”, admitió.