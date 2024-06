Kevin Costner y la curiosa confesión que le hizo el príncipe William sobre Lady Di

Lady Di gustaba de Kevin Costner, según reveló el príncipe William, el mayor de los hijos de la fallecida figura real (REUTERS/WireImage)

El actor Kevin Costner compartió detalles previamente desconocidos sobre conversaciones que mantuvo con el príncipe William, actual príncipe de Gales, quince años después de que casi ofreció un papel protagónico a su madre, la princesa Diana, en la secuela de la exitosa película de 1992, El guardaespaldas (The Bodyguard).

En declaraciones a la revista People, Costner, de 69 años y protagonista de la serie Yellowstone, explicó las circunstancias y diálogos tras bambalinas de este proyecto que nunca se concretó.

El gesto de ofrecerle un papel a Diana de Gales surgió después de que la duquesa Sarah Ferguson facilitó el contacto entre Costner y Diana. “Sarah fue muy amable. Siendo duquesa, podría haber dicho: ‘Bueno, yo también soy una princesa, ¿qué hay de mí?’, pero no lo hizo. Me dijo: ‘No, voy a hacer que esto suceda, Kev’. Y así lo hizo. Siempre la respeté por no inmiscuirse”, comentó Costner.

El actor reveló que el guion de la secuela de "El guardaespaldas" se completó un día antes del accidente de Diana (Tim Graham Photo Library via Getty Images)

Además, relató que el primer borrador del guion se completó un día antes del trágico accidente automovilístico que resultó en la muerte de Lady Di a los 36 años en 1997.

“Iba a hacer una segunda parte de El guardaespaldas. Realmente estaba avanzando muy discretamente porque así es como opero. Mantengo las cosas en privado. Por eso, cuando finalmente surgió que la princesa Diana podría hacerlo, hablamos”, recordó el actor.

Sin embargo, tras el accidente que le costó la vida a Diana, el proyecto fue cancelado.

La muerte de Lady Di canceló el proyecto de la secuela (REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

A Lady Di le gustaba Kevin Costner

Años más tarde, Kevin Costner estuvo en Inglaterra y recibió una invitación para una reunión privada con el príncipe William, gestionada por su entorno. La estrella de Hollywood describió este encuentro con gran detalle, diciendo: “Nos reunimos en una sala donde las sillas aún estaban apiladas. Sólo estábamos nosotros dos”.

William comenzó la conversación con una frase que marcó a Costner: “Sabes, a mi madre le gustabas”. A lo que el actor respondió: “Lo sé”, y ambos conversaron durante aproximadamente media hora, aunque Costner prefirió no revelar los detalles de lo que hablaron.

Costner insistió en que lo que compartieron fue una conversación muy dulce. “Simplemente charlamos y luego nos separamos. Nunca nos convertimos en amigos por correspondencia ni nada parecido. Pero guardé un recuerdo muy grato de quién era él, de cómo me abordó y de lo que hablamos”, señaló a People.

“Sabes, a mi madre le gustabas”, contó el príncipe William a Kevin Costner durante un encuentro memorable (Samir Hussein/Samir HusseinWireImage)

La saga del cine que podría llevarlo a la ruina

En la actualidad, el actor se encuentra inmerso en la promoción de su ambicioso proyecto de western, Horizon: An American Saga. Este proyecto, que costará 100 millones de dólares, será dividido en cuatro partes.

Según se dio a conocer en la prensa especializada, invirtió 38 millones de sus propios ahorros e hipotecó una propiedad en Santa Bárbara para financiar las dos primeras partes, ambientadas antes y después de la Guerra Civil estadounidense.

La estrella de Hollywood promociona su proyecto de western "Horizon: An American Saga", dividido en cuatro partes y con un costo de 100 millones de dólares (Warner Bros. Pictures)

Estas dos entregas iniciales, en las que Costner no solo produjo, sino que también escribió, dirigió y protagonizó como Hayes Ellison, llegarán a los cines el 28 de junio y el 16 de agosto, respectivamente.

La primera parte recibió una ovación de pie de siete minutos en el Festival de Cannes el 19 de mayo, sin embargo, también se ha reportado que la recepción de la crítica no ha sido positiva, ya que actualmente cuenta con un 43% de aprobación en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes.

La primera parte de Horizon recibió una ovación de pie en Cannes, pero cuenta con un 43% de aprobación en Rotten Tomatoes (Warner Bros.)

Según la sinopsis oficial, “explora el atractivo del Viejo Oeste y cómo se ganó -y se perdió- con la sangre, el sudor y las lágrimas de muchos. Abarcando los cuatro años de la Guerra Civil, de 1861 a 1865, la ambiciosa aventura cinematográfica de Costner llevará al público en un viaje emocional a través de un país en guerra consigo mismo, experimentado a través de la lente de las familias, amigos y enemigos, todos tratando de descubrir lo que realmente significa ser los Estados Unidos de América”.

El reparto de Horizon cuenta con actores como Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson y Jamie Campbell Bower.