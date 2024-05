La Défense Arena de París respondió a la controversia que creó un bebé en el concierto de Taylor Swift

Representantes de la arena donde se vio a un bebé en el suelo durante un show de Taylor Swift aseguraron que los responsables del menor no siguieron los protocolos establecidos (Créditos: AP/Natacha Pisarenko/ Twitter/@jacnights13)

La indignación se apoderó de los aficionados de Taylor Swift luego de que circulara en redes sociales una fotografía de un bebé acostado en el suelo durante uno de los conciertos de la gira “Eras Tour” de la cantante en París. La imagen, compartida por el usuario de Twitter @jacnights13, mostraba a un infante aparentemente dormido sobre un abrigo morado en la sección de pie del concierto de Swift en el La Défense Arena. Aunque se observa a una persona de pie junto al bebé, no quedó claro si se trataba del padre, madre o tutor del menor.

La fotografía generó reacciones inmediatas en las redes, con múltiples usuarios expresando su consternación por la decisión de llevar a un bebé a un concierto de tal magnitud. Entre los comentarios, se destacaba la preocupación por la seguridad del menor en un ambiente potencialmente peligroso. Una de las sugerencias de los usuarios fue la necesidad de protección auditiva para el bebé, así como evitar zonas como el “pit” donde la integridad física podría verse comprometida.

La fotografía de un bebé en el piso de la arena donde Taylor Swift se presentó en París, ha generado una gran indignación en redes (Créditos: Twitter/@jacnights13)

Frente a la controversia, un representante del La Défense Arena ofreció declaraciones asegurando que, según las condiciones generales de venta, todos los menores de edad que posean una entrada deben estar acompañados por un adulto. Además, se subrayó que es responsabilidad del tutor legal mantener la seguridad del menor. Para aquellos espectadores con niños pequeños en la sección de pie, se propusieron alternativas de asiento que fueron rechazadas por los poseedores de entradas.

La página web de la arena aclaró, en relación a los conciertos de Swift efectuados del 9 al 12 de mayo, las regulaciones sobre bolsas y objetos prohibidos, pero omitió mencionar reglas específicas sobre la asistencia de niños. Sin embargo, otro apartado recomendaba no llevar a niños menores de 4 años, especialmente por los altos niveles de volumen.

Al parecer, los padres del menor se negaron a aceptar un asiento especial, optando por dejar al bebé en el suelo de la Paris La Defense Arena (Créditos: X/Paris La Defense Arena)

Esto se puede leer en la página oficial de la Arena:

Paris La Défense Arena no recomienda el acceso a la sala a niños menores de 4 años, incluso si van acompañados, por motivos relacionados en particular con el volumen del sonido. Es posible que algunos eventos no estén recomendados o prohibidos para niños. En este caso, la información estará especificada en la hoja del evento.

Cualquier menor de 16 años deberá ir acompañado de un adulto con entrada válida en la misma zona, y será bajo su responsabilidad y no la de la organización.

Los cochecitos están prohibidos dentro del Paris La Défense Arena.

Cabe mencionar que el recinto también tiene un protocolo para niños perdidos, mismos que “son trasladados a la enfermería principal situada en el nivel 0 a la espera de sus acompañantes”.

Taylor Swift inició su gira “Eras Tour” en París el 9 de mayo, después de un breve descanso y el lanzamiento de su nuevo álbum, “The Tortured Poets Department”, incluyendo nuevos temas y trajes en su repertorio para adaptarse a su última producción discográfica.

El Eras Tour de Taylor Swift se ha enfrentado a varias controversias. Una de las más graves fue la muerte de una fanática debido al intenso calor en Brasil (Créditos: X/@taylorstightend)

La polémica en torno a la seguridad de los menores en sus conciertos se suma a otras polémicas a lo largo de su gira como los elevados precios, la imposibilidad de comprar boletos debido a los deficientes sistemas digitales e incluso a los controversiales protocolos de seguridad en los recintos. En este último caso, el más destacado fue en Brasil, cuando una fanática falleció debido a un golpe de calor y la negativa de los organizadores a ingresar con botellas de agua.