La fulminante respuesta de Kendrick Lamar a Drake con su canción ‘Meet the Grahams’: “Es un narcisista y un misógino”

Kendrick Lamar responde a Drake con contundente diss track que pone en jaque al rapero canadiense (REUTERS/Jeenah Moon/The New York Times)

En el ámbito del hip-hop contemporáneo, el enfrentamiento lírico entre Kendrick Lamar y Drake alcanzó nuevas alturas, destacando una rivalidad que ha evolucionado de simples insinuaciones a un intercambio directo y público de disconformidades.

Recientemente, el apodado K-dot respondió a los ataques de su rival con su canción “Meet the Grahams”, un título (diss track o tiradera) que hace un juego de palabras con el nombre legal del artista canadiense, Aubrey Drake Graham. En la pista, no solo menciona al hijo de Drake, Adonis, de una manera bastante directa, sino que también critica a los padres de Drake, sugiriendo que “criaron a una persona horrible”.

“Meet the Grahams”: el ataque directo de Lamar a la vida personal de su rival (EFE/ Kiko Huesca)

Además, dio a entender que el rapero tiene una hija no reconocida, cuyo nombre no revela: “Querida niña, lamento que tu padre no este activo en tu mundo. Él no se compromete a mucho, pero su música, sí, eso es seguro. Es narcisista, misógino, vive dentro de sus canciones”. Y, en otro verso, vuelve hace referencia a la paternidad irresponsable de Drake. “Mentiste sobre tu hijo, mentiste sobre tu hija. Mentiste sobre los otros niños que esperan que vengas”, se le escucha decir.

A lo largo del tema, Kendrick Lamar expone los comportamientos controversiales de Drake. Dice que “odia las mujeres negras, las hipersexualiza” y tiene vínculos con “delincuentes sexuales”. En otra parte, Lamar asegura que él mismo busca disparar a “cualquier pervertido que viva” para mantener a su familia segura. Finalmente, expone que Drake tiene problemas “problemas con las apuestas, con la bebida, con las pastillas” y gasta su dinero como si fuera un “prostíbulo”.

“A la mierda una batalla de rap, esta es una larga batalla de por vida contigo mismo”, concluye el intérprete en su rap.

El tema saca a la luz supuestas verdades sobre Drake como que tiene una hija no reconocida (REUTERS/Mark Blinch)

“Family Matters”, el diss track de Drake

Este episodio es solo el último de una serie de idas y vueltas entre los dos cantantes, que han utilizado sus plataformas musicales para lanzarse críticas mutuas. Por ejemplo, en su single “Family Matters”, Drake se dirigió al rapero estadounidense, haciendo comentarios sobre la relación de Lamar con su hijo y su prometida, Whitney Alford. Esta canción fue una respuesta a los tracks de Lamar “Euphoria” y “6:16 in LA”, donde Lamar previamente lo había criticado como padre.

La disputa ha atraído la atención del mundo del hip-hop, involucrando a figuras como J. Cole, Pusha T, A$AP Rocky y Kanye West, y extendiéndose más allá de la música para incluir acciones legales, como la orden de cese y desistimiento emitida por el testamento del difunto rapero Tupac Shakur hacia Drake por el uso de la voz generada por IA de Shakur en su canción “Taylor Made Freestyle”.

El cantante eliminó la canción que incluía la voz de Tupac Shakur generada con IA (EFE/REUTERS)

El origen de la pelea con Kendrick Lamar

El conflictivo historial entre Drake y Lamar se remonta a más de una década, con ambos artistas tomando púas el uno al otro en sus obras. Sin embargo, la tensión se intensificó con la participación de Lamar en la canción “Like That” en el álbum colaborativo We Don’t Trust You de Metro Boomin y Future.

Kendrick Lamar utilizó este lanzamiento como plataforma para separarse abiertamente de Drake y J. Cole, en respuesta a su canción “First Person Shooter”, donde se autoproclamaron como el “gran tres” del hip-hop.

J. Cole, involucrado en la red de tensiones del hip-hop, se posiciona entre las figuras relevantes del conflicto entre Kendrick Lamar y Drake (REUTERS/Steve Marcus)

El enfrentamiento se ha intensificado con múltiples lanzamientos musicales que sirven como respuestas directas entre los artistas. Drake liberó “Push Ups” y el “Taylor Made Freestyle”, este último retirado posteriormente de las plataformas de streaming debido a la controversia legal.

Por su parte, Kendrick Lamar no solo ha utilizado su música para abordar directamente a su contrincante, sino que también ha colaborado con productores prominentes como Jack Antonoff, lo que algunos interpretan como un movimiento estratégico dado el historial de Antonoff con artistas de renombre como Taylor Swift.