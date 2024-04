10 impresionantes presentaciones de músicos exitosos antes de ser famosos

Numerosos artistas recorrieron un largo camino antes de alcanzar el estrellato, donde dejaron atrás actuaciones memorables que destacan su talento y su potencial para llegar a la cima. Estas presentaciones, ahora disponibles en plataformas como YouTube, ofrecen una mirada única a los primeros pasos de artistas de gran trayectoria como Beyoncé y Harry Styles.

1-Ariana Grande

Ariana Grande, antes de alcanzar el estrellato mundial y convertirse en una gran figura de la música pop, compartía covers en YouTube. En los videos mostraba su característica voz emotiva y poderosa que en 2011 impresionó a su actual disquera Republic Records. Grande también hizo contribuciones significativas a la televisión y al cine, de hecho este año llegará a la pantalla “Wicked”, un musical que protagonizará junto a Cynthia Erivo. A lo largo de su carrera recibió numerosos premios incluidos Grammy, Billboard Music Awards y American Music Awards.

2-Beyoncé

Beyoncé, desde muy joven, demostró ser una fuerza a tener en cuenta en el mundo del espectáculo. En una actuación suya a los 7 años interpretó “Home” de Diana Ross en un concurso de talentos. La cantante, con un total de 32 premios y 88 nominaciones, es la artista más premiada y nominada en la historia de los Grammy. El show que hizo de niña evidenciaba ya su increíble habilidad vocal y presencia escénica, aspectos que la definirían como una de las artistas más influyentes de su generación. Hasta con su último disco “Cowboy Carter”, lanzado en este año, batió récords y fue aclamado por la crítica.

3-Billie Eilish

Los primeros pasos de Billie Eilish los hizo junto con su hermano Finneas. Comenzó su aventura musical mucho antes de que “Ocean Eyes” los catapultara a la fama en 2016. Un video antiguo de ambos donde interpretaron “Thinkin Bout You” refleja el gran crecimiento que tuvieron ambos como artistas. En el presente, ganaron un total de 9 premios Grammy y ganar en Premios Óscar por “Mejor Canción Original” dos veces.

4-Drake

Conocido en sus inicios como Aubrey Graham en la serie de televisión canadiense “Degrassi”, donde interpretó el papel de Jimmy Brooks, Drake comenzó a mostrar sus habilidades en el rap a través de presentaciones que apuntaban hacia su futuro éxito en la industria musical.

Sus actuaciones en clubes de Toronto marcan los primeros pasos de su camino hacia el estrellato. Estas presentaciones contribuyeron a forjar su reputación local como músico, antes de que su carrera despegara a nivel internacional con el lanzamiento de su mixtape “So Far Gone” en 2009.

5-Green Day

Green Day, antes de convertirse en íconos del punk rock, comenzó su trayectoria como una banda de garaje. Formada en 1986 en Berkeley, California, por Billie Joe Armstrong y Mike Dirnt, bajo el nombre original de Sweet Children, sus presentaciones en patios escolares y pequeños clubes locales ya demostraban el potencial que eventualmente los llevaría a la fama mundial. La incorporación de Tré Cool como baterista consolidó la formación clásica de la banda que marcó el inicio de una nueva etapa.

Con el lanzamiento de su álbum “Dookie” en 1994, Green Day catapultó el punk rock a la corriente principal de la música. Este álbum fue un éxito rotundo, con canciones como “Basket Case” y “When I Come Around”, y vendió millones de copias a nivel mundial, estableciéndolos como una de las bandas más reconocidas de su género.

6-Harry Styles

Harry Styles, conocido mundialmente tanto por su exitosa carrera solista como por haber sido miembro de la banda inglesa One Direction, deslumbró desde joven con su innato carisma y sobresaliente talento vocal. Su audición en el programa “X-Factor” en 2010 marcó el comienzo de su camino hacia el éxito en la música.

Tras la pausa de One Direction en 2016, Styles emprendió su carrera solista al lanzar su álbum debut homónimo en 2017, que incluyó éxitos como “Sign of the Times”. Su segundo álbum, “Fine Line”, lanzado en 2019, consolidó su estatus como artista al ganar su primer Grammy en la categoría “Mejor Interpretación Vocal Pop Solista”. Y con su último álbum, “Harry’s House”, ganó como “Mejor álbum vocal de pop” y “Álbum del año” en los premios Grammy.

7-Justin Bieber

Justin Bieber se convirtió en una auténtica historia de éxito de la era digital gracias a YouTube, donde sus presentaciones como niño prodigio en las calles de Stratford, Ontario. Sus videos captaron la atención de millones de usuarios, incluyendo a su futuro mánager, Scooter Braun.

Su álbum debut, “My World”, lanzado en 2009, fue un éxito comercial inmediato, certificado platino en los Estados Unidos. Este trabajo incluía éxitos como “One Time” y “One Less Lonely Girl”, que no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también contribuyeron a construir una base de fans sólida y dedicada, conocida como “Beliebers”. Con el lanzamiento de su primer álbum de estudio completo, “My World 2.0″, en 2010, Bieber consolidó su estatus de estrella pop con el éxito mundial “Baby”.

8-Katy Perry

Katy Perry, quien antes de alcanzar el estrellato en la música pop empezó su carrera con un enfoque más acústico y de rock cristiano bajo su nombre de nacimiento: Katy Hudson. Nacida el 25 de octubre de 1984, en Santa Bárbara, California, Perry lanzó su primer álbum homónimo en el año 2001, en el cual reflejaba sus raíces musicales influenciadas por el ambiente cristiano en el que creció, debido a que sus padres eran pastores. Este álbum de rock cristiano mostró un lado diferente de la artista, que más tarde evolucionaría hacia la estrella pop que conocemos hoy. La transformación de Perry en un ícono de la música pop comenzó con el lanzamiento de “One of the Boys” en 2008, su segundo álbum de estudio, pero el primero bajo el nombre de Katy Perry. Este álbum incluía éxitos como “I Kissed a Girl” y “Hot n Cold”

9-No Doubt

En su primera aparición en televisión, si no fuera por el evidente carisma de Gwen Stefani, No Doubt podría haber parecido solo otra banda de ska. Aun así, la energía relajada de California y el sonido vivaz, junto con la voz sassi de Stefani, indicaban que estaban destinados a la fama. No Doubt es una banda estadounidense de rock formada en 1986 en Anaheim, California. El grupo es conocido por su capacidad de mezclar diversos géneros musicales, incluidos el rock, el reggae, y el pop, consolidándolos a nivel mundial.

La banda alcanzó la fama internacional con el lanzamiento de su tercer álbum, “Tragic Kingdom”, en 1995, que incluía el éxito “Don’t Speak”, una canción que dominó las listas de éxitos y ayudó al álbum a vender más de 16 millones de copias en todo el mundo. Este éxito fue seguido por álbumes como “Return of Saturn” en el año 2000, “Rock Steady” en 2001, y “Push and Shove” en 2012, el último hasta la fecha.

10-Rihanna

Rihanna, antes de convertirse en la magnate de negocios y filántropa que conocemos hoy, inició su carrera musical en su natal Barbados. Sus primeras actuaciones reflejaban ya la esencia de su dedicación y trabajo duro, elementos que serían clave en su posterior ascenso a la fama global. El productor musical Evan Rogers la descubrió durante una visita de este a Barbados. La artista se trasladó a Estados Unidos con tan solo 16 años para perseguir su carrera musical, tras firmar con Def Jam Recordings después de una audición exitosa frente a Jay-Z, quien en ese momento era presidente del sello.

Su exitoso álbum debut, “Music of the Sun” en 2005, mostró influencias del reggae y del R&B. Sin embargo, fue su tercer álbum, “Good Girl Gone Bad” en 2007, el que transformó su carrera, impulsada por el éxito de su sencillo “Umbrella”.